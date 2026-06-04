El “Lado B” de la selección argentina en el Mundial 2026: la lista de los 11 entrenadores y jugadores que representarán a otros países

Los argentinos Néstor Lorenzo, Mauricio Pochettino, Marcelo Bielsa y Gustavo Alfaro, junto a jugadores clave como Fernando Muslera, Alejandro Romero Gamarra, Hernán Galíndez y Santiago Giménez estarán en el Mundial 2026 y representarán a otras selecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 tendrá como particularidad ser el primero en la historia en contar con 48 selecciones y también será inédito porque tiene a tres países como sedes: Estados Unidos, Canadá y México. Pero además, en la máxima competencia del fútbol habrá presencia de jugadores y entrenadores argentinos en varios equipos.

El talento argentino se exporta al mundo y en esta edición del torneo más importante de la FIFA habrá un total de 11 albicelestes que defenderán a otras naciones: 6 futbolistas y 5 entrenadores. La selección que más representación tendrá es la de Paraguay, con el rafaelino Gustavo Alfaro como DT. La Albirroja, que competirá en el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía, tiene en la lista de convocados al misionero Andrés Cubas y a los bonaerenses Juan José Cáceres (nacido en Dock Sud) y Alejandro Kaku Romero Gamarra (Ciudadela). A su vez, el anfitrión estará conducido por el santafesino Mauricio Pochettino, quien hará su debut en un Mundial como técnico, pero ha tenido experiencia previa como jugador de Argentina en Corea-Japón 2002.

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Santiago Giménez nació en Buenos Aires pero eligió representar a México, el país donde se crió (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

Otro de los países que albergará la Copa del Mundo es México, que abrirá el telón el 11 de junio frente a Sudáfrica y el argentino Santiago Giménez vestirá la tradicional camiseta verde. El delantero de 25 años, nacido en Buenos Aires, eligió representar al Tri porque fue vivió en suelo mexicano desde los dos años. El actual jugador del AC Milan es el hijo del ex atacante de Boca Juniors e Independiente Christian Chaco Giménez, quien también se naturalizó mexicano y vistió los colores del seleccionado centroamericano en las Eliminatorias para el Mundial 2014.

Por su parte, el rosarino Sebastián Beccacece, quien fue asistente de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, tomará las riendas de Ecuador. La selección sudamericana también contará bajo los tres palos con el arquero Hernán Galíndez, figura en Huracán y nacido hace 39 años en la misma ciudad que el entrenador. Rosario también estará presente en Uruguay, con Marcelo Bielsa en la conducción de un equipo que podría toparse con la Scaloneta en los 16avos de final. El Loco dirigirá su tercer Mundial (Corea-Japón 2002 con Argentina y Sudáfrica 2010 con Chile) y contará con la experiencia de Fernando Muslera, el arquero de Estudiantes de La Plata que nació en Buenos Aires, pero que representó a la Celeste en toda su carrera, en la que acumula 133 partidos y participación en cuatro Copas del Mundo.

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Fernando Muslera estará presente en su quinto Mundial con la selección de Uruguay tras el llamado de Marcelo Bielsa (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Por último, la selección de Colombia tendrá a Néstor Lorenzo como director técnico. Nacido en Villa Celina, el estratega de 60 años viene cumpliendo un proceso exitoso con los cafeteros: fue subcampeón de la Copa América de 2024 en Estados Unidos y reemplazó a otro célebre entrenador argentino como José Néstor Pekerman. Durante su etapa de futbolista, el ex defensor disputó el Mundial de 1990 con Argentina en el equipo de Carlos Bilardo que perdió la final contra Alemania.

Como bonus track, el caso inverso en la selección argentina será el de Nicolás Paz. El futbolista del Como de Italia, que es una de las jóvenes promesas en el equipo de Lionel Scaloni con 21 años, nació en Santa Cruz de Tenerife, España, pero optó por la Albiceleste para seguir el legado de su padre, Pablo Paz, quien disputó el Mundial de Francia en 1998 en aquel equipo liderado por Daniel Passarella.

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Nico Paz, español de nacimiento, eligió representar a la selección argentina por las raíces de su padre (REUTERS/Rodrigo Valle)

Los futbolistas argentinos que fueron campeones con otras selecciones y otros que participaron en Mundiales

A lo largo de la historia de las Copas del Mundo se dieron algunos casos de futbolistas nacidos en suelo argentino que representaron a otras naciones e incluso fueron campeones. Los más resonantes son las destacadas participaciones en Italia de Raimundo Orsi, Atilio Demaría, Enrique Guaita y Luis Monti (único en jugar dos finales con selecciones diferentes), quienes se nacionalizaron y fueron claves en el certamen de 1934 que ganó la Azzurra en su tierra. Otro que sabe cuánto pesa el trofeo es el tandilense Mauro Camoranesi, quien se coronó en Alemania 2006 con la escuadra italiana.

Otro emblemático caso de argentinos en Mundiales jugando para países europeos es el de Juan Antonio Pizzi. El delantero nacido en Santa Fe, surgido de Rosario Central, dio el salto al fútbol español en los años 90, fue goleador de La Liga en Tenerife, pasó por el Barcelona y se nacionalizó para jugar con España la Eurocopa 1996 y el Mundial 1998. Aportó 8 goles en 22 partidos. Otro que fue parte de la Roja es el defensor oriundo de Tandil Mariano Pernía. Debutó en Independiente, brilló en el Atlético de Madrid y fue convocado por Luis Aragonés para ser el lateral izquierdo titular en Alemania 2006.

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Mauro Camoranesi nació en Tandil, pero se nacionalizó italiano y se consagró campeón del mundo en Alemania 2006

Un caso particular que vale mencionar es el de David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998. El ex delantero nació en la ciudad francesa de Ruan, hijo de padres argentinos, se inició en Platense y luego brilló en el Viejo Continente. El goleador eligió representar a Les Blues y se convirtió en ídolo. Caso contrario al de Gonzalo Higuaín. El Pipita es originario de Brest, Francia, pero se crió en Argentina y eligió representar al país de sus progenitores. Fue subcampeón mundial en Brasil 2014.

La lista de futbolistas argentinos que representaron a otros países:

Luis Monti , Atilio Demaría , Enrique Guaita y Raimundo Orsi (Italia) - Italia 1934.

Antonio Greco y Roberto Capparelli (Bolivia) - Brasil 1950.

Juan Eduardo Hohberg (Uruguay) - Suiza 1954.

Enrique Omar Sívori (Italia) , Humberto Maschio (Italia) y Alfredo Di Stéfano (España) - Chile 1962. *La Saeta Rubia no disputó minutos por una lesión aunque fue parte de la convocatoria de su selección.

Néstor Combín y Héctor de Bourgoing (Francia) - Inglaterra 1966.

Rubén Cano (España) y Ramón Quiroga (Perú) - Argentina 1978.

Jorge Nunes (Paraguay) - México 1986.

Carlos Trucco , Luis Cristaldo y Gustavo Quinteros (Bolivia) y Néstor Subiat (Suiza) - Mundial de Estados Unidos 1994.

Juan Antonio Pizzi (España) , Ricardo Rojas y Roberto Acuña (Paraguay) - Mundial de Francia 1998. *El Toro jugó los Mundiales de 2002 y 2006 con la Albirroja .

Gabriel Caballero (México) y Pablo Mastroeni (Estados Unidos) - Corea-Japón 2002. El mendocino también fue parte del Mundial de 2006.

Mauro Camoranesi (Italia), Guillermo Franco (México) y Mariano Pernía (España) - Alemania 2006. Camoranesi y Franco también jugaron en Sudáfrica 2010.

Fernando Muslera (Uruguay), Lucas Barrios, Néstor Ortigoza y Jonathan Santana (Paraguay) y Matías Fernández (Chile) - Sudáfrica 2010. Muslera también participó en las Copas de 2014, 2018 y 2022.

Gabriel Paletta (Italia) - Mundial de Brasil 2014.

Rogelio Funes Mori (México) y Hernán Galíndez (Ecuador) - Qatar 2022.