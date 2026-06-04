De Kempes a Messi: los futbolistas que usaron la 10 en la selección argentina desde el Mundial 78

Los históricos jugadores de la selección argentina que usaron la 10 desde 1978

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la selección argentina y su quinto con la camiseta número 10. El dorsal tiene un arraigo especial con el combinado nacional, al punto de que los futbolistas que la utilizaron en las tres consagraciones del país tienen una lugar especial en la historia: Mario Alberto Kempes en 1978, Diego Armando Maradona en 1986 y el propio rosarino en 2022.

Los tres fueron zurdos y quedaron asociados a una misma idea de juego: gambeta, cuidado de la pelota y picardía. De ese modo, el número pasó a ocupar un lugar central en el imaginario argentino. La camiseta recién adquirió un sentido de pertenencia particular para Argentina en el Mundial de 1978. Hasta entonces, los números se asignaban por orden alfabético y esa lógica produjo escenas hoy extrañas, como la del arquero Ubaldo Matildo Fillol con la 5.

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Desde 1982, ese número quedó en manos de Maradona y no se movió hasta 1994. Diego quedó grabado en la historia del fútbol a partir de sus recordadas actuaciones con el combinado albiceleste en las citas mundialistas: de la icónica corrida con Inglaterra a la imagen final contra Nigeria en los Estados Unidos.

Lionel Messi disputará su quinto Mundial con la camiseta número 10 (REUTERS/Carl Recine)

Tras la salida de Pelusa, Ariel Arnaldo Ortega en 1998 y 2002, primero con Daniel Passarella y después con Marcelo Bielsa, fue el encargado de portar el dorsal. El Burrito, que también estuvo presente en 1994, quedó marcado por buenas actuaciones en la copa de Francia, aunque fue expulsado en la eliminación contra Países Bajos al pegarle un cabezazo al arquero Edwin van der Sar.

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Más allá de que 2006 fue la irrupción de Messi en los mundiales, la Pulga usó la casaca 19, ya que el dueño de la 10 fue Juan Román Riquelme. Aquella campaña terminó para Argentina en cuartos de final, con una eliminación por penales ante Alemania. Fue Maradona, ya como entrenador, quien le entregó a Messi la 10 y, más tarde, también la cinta de capitán en un partido de la fase de grupos contra Grecia. Desde entonces no volvió a dejar ese dorsal en la Selección.

La primera vez que Messi vistió la 10 con Argentina fue el 28 de marzo de 2009, en la goleada 4-0 ante Venezuela por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Desde ese punto, el número quedó asociado a su ciclo en la misma medida en que antes había quedado atado al de Maradona.

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Maradona usó la casaca número 10 en los cuatros mundiales que jugó (Foto Jean-Yves Ruszniewski/TempSport/Corbis/VCG)

Lionel Messi jugará en 2026 su quinto Mundial —sexto en su carrera— con la 10 de Argentina y, si se confirma que será su última participación en el torneo que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio, esa camiseta quedará vacante por primera vez en la selección argentina después de una era que convirtió al número en una síntesis de la identidad futbolera del país.

Ante la ausencia de Messi en el combinado liderado por Lionel Scaloni en los últimos meses hubo varios portadores del número. Paulo Dybala la utilizó en la fecha FIFA de septiembre de 2024 contra Chile y Colombia, aunque la Joya quedó relegada de la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026.

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Ángel Correa hizo lo propio en marzo de 2025 contra Uruguay y Brasil. Sin embargo, al igual que Dybala, el atacante no forma parte de la nómina que viajó a Kansas City. Paradójicamente, el último jugador que portó la 10 tampoco está seleccionado para el Mundial 2026, aunque se espera que sea uno de los sucesores en el puesto: Franco Mastantuono la usó en la caída 1-0 contra Ecuador en septiembre de 2025.

LOS ÚLTIMOS JUGADORES QUE USARON LA 10 EN LOS MUNDIALES CON LA SELECCIÓN ARGENTINA

Argentina 1978 : Mario Alberto Kempes | Campeón

España 1982 : Diego Armando Maradona | Segunda fase

México 1986 : Diego Armando Maradona | Campeón

Italia 1990 : Diego Armando Maradona | Subcampeón

Estados Unidos 1994 : Diego Armando Maradona | Octavos

Francia 1998 : Ariel Ortega | Cuartos

Corea-Japón 2002 : Ariel Ortega | Fase de grupos

Alemania 2006 : Juan Román Riquelme | Cuartos

Sudáfrica 2010 : Lionel Messi | Cuartos

Brasil 2014 : Lionel Messi | Subcampeón

Rusia 2018 : Lionel Messi | Octavos

Qatar 2022 : Lionel Messi | Campeón

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Lionel Messi