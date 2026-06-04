La emotiva arenga de Alfaro durante 85 minutos antes de su aventura con Paraguay en el Mundial: “Vamos a surfear una ola enorme”

El entrenador argentino palpitó lo que será la Copa del Mundo de la Albirroja

La selección de Paraguay volverá a disputar la Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia de la mano de Gustavo Alfaro. Tras participar de un video en el que hizo oficial la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, el entrenador argentino brindó una extensa conferencia de prensa, que se extendió 1 hora y 25 minutos aproximadamente, para palpitar lo que será la participación de la Albirroja. El Profesor se emocionó al hablar del hito que supone para el país formar parte de la cita mundialista, además de referirse a la baja de Adam Bareiro de la lista por una lesión.

“Nosotros no tenemos expectativas, tenemos ilusión. Yo sé lo que siente este país, sé lo que son 16 largos años de espera, de frustraciones, de penas, de maldiciones, de mirar un Mundial por televisión, no le voy a pedir racionalidad a ningún paraguayo. Al contrario, porque esa efervescencia no nos intimida, es la energía que nos empuja. Si nosotros sentimos que podemos jugar un buen Mundial es por lo que nos transmite la gente, no por las capacidades que nosotros podemos llegar a tener”, afirmó Alfaro antes del amistoso que jugará el combinado nacional ante Nicaragua desde las 19:15 (hora argentina).

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Al mismo tiempo, al borde de la emoción, destacó: “Es por el sentimiento que nos transmite la gente. Estamos surfeando esta ola enorme, que es la emoción que significa volver a la Copa del Mundo. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Ojalá nos ayude ese orgullo que los paraguayos siempre tienen, la templanza y la paciencia, para saber que nada es fácil. Vamos a tener que luchar y pelear a más no poder para conquistar lo que tenga que conquistar. No va a ser la excepción en este caso. Nosotros estamos preparados para luchar y ofrecer el corazón y bancar la memoria. Así estamos y así nos vamos. Los quisiera abrazar a cada uno de ustedes en el estadio”.

El delantero de Boca quedó marginado por una lesión muscular

Gustavo Alfaro se refirió a la baja a último momento de Adam Bareiro, quien sufrió un doble desgarro en el aductor y en el recto anterior del abdomen izquierdo contra Cruzeiro de Brasil con Boca Juniors, lesión que también lo marginó de la definición de la Copa Libertadores del Xeneize contra Universidad Católica de Chile.

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“Adam Bareiro venía teniendo un semestre extraordinario. Boca es fuerte. Es un arma de doble filo. De la misma manera que te empuja para arriba, te puede tirar para abajo. Esos lugares te impone solo el triunfar, de la misma manera que si no triunfás en esos lugares, te tira para abajo. Adam, lamentablemente, se lesionó. Eso le quitó la chance. Él se había ganado el derecho de estar en la consideración. No sé si hubiese estado en la lista definitiva, lo tendría que haber evaluado, pero el doble desgarro lo mantuvo al margen”, comentó en la conferencia sobre el delantero del Xeneize.

Alfaro, además, realizó una reflexión sobre cómo tuvo que conformar la lista de convocados. “Yo soy el tipo que empuja a generar la ilusión y soy el tipo que mata la ilusión. Es muy ingrato estar en ese lugar, no se los recomiendo, pero es lo que me toca, viene con el cargo, son los costados ásperos que tiene esta profesión, Como les dije, y les dije a Mathi, a Blas y a Adam, el Mundial es una etapa, no es un final. Obviamente que es un foco enorme, donde todo el mundo va a estar mirando eso, pero la selección continúa”, explicó.

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En esta misma línea, puntualizó: “Tienen edad y tiempo para ser parte de esta selección. Tal vez no son parte de la lista final, pero son parte de la selección, porque intervinieron, de alguna manera, en este proceso, y nos ayudaron a que nosotros podamos vivir esta realidad”.

“Es un grupo muy parejo, está abierto. Cualquiera de los cuatro puede clasificar o quedar al margen. Va a ser peleado hasta el final. Paraguay está en un proceso de construcción”, argumentó sobre los rivales que tendrá. La selección de Paraguay iniciará su camino en la Copa del Mundo contra la local Estados Unidos el viernes 12 de junio desde las 22 (hora argentina) en California. En la segunda jornada, el viernes 19, chocará contra Turquía, mientras que bajará el telón de la fase de grupos frente a Australia el jueves 25. La Albirroja no participaba del Mundial hace 16 años.

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