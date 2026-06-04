Política

Fishel Szlajen fue condecorado “Comendador Magistral de Ética”

El rabino y bioeticista fue distinguido con la máxima condecoración del Palacio Barolo por su trayectoria y aportes a la ética, la bioética y su traducción a criterios concretos para orientar decisiones públicas en salud, educación, derecho, tecnología y política

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Palabras del Rab. Dr. Fishel Szlajen durante su condecoración
Palabras del Rab. Dr. Fishel Szlajen durante su condecoración

El pasado domingo 31 de mayo, el rabino Dr. Fishel Szlajen fue distinguido en el salón Presidente del Palacio Barolo con la Superior Condecoración de Comendador Magistral de Ética, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a proyectar la reflexión moral más allá del ámbito académico y convertirla en criterio aplicado a políticas públicas.

Rabino, magíster y doctor en filosofía, posdoctorado en bioética, miembro de academias nacionales e internacionales y de la Comisión Nacional de Bioética, Szlajen ha consolidado una obra singular dentro del pensamiento ético argentino contemporáneo. Su producción se ubica en el cruce entre tradición religiosa, filosofía moral, bioética, derecho, educación, salud, tecnología y políticas públicas, con intervenciones concretas sobre dignidad humana, autonomía, objeción de conciencia, aborto, eutanasia, responsabilidad institucional y límites morales del poder.

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Esta máxima distinción que otorga el Palacio Barolo adquiere especial relevancia en una época atravesada por dilemas sanitarios, educativos, jurídicos, políticos, tecnológicos y sociales, donde la ética ya no puede ser entendida como una reflexión abstracta, sino como una condición de legitimidad para toda política pública que afecte derechos, instituciones y vidas humanas. Recientemente distinguido también con el Premio Konex 2026 Diploma al Mérito en Ética y Bioética, Szlajen ha recibido en 2025 la Medalla de Plata y Diploma de Honor por la Pontificia Academia para la Vida, Vaticano; el Estado de Israel lo distinguió en 2020 por la elaboración del Protocolo de Triage y Asignación de Recursos Vitales; en 2019 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura Porteña y en 2018 el Senado Nacional le otorgó la Mención de Honor Domingo F. Sarmiento.

La condecoración fue otorgada por decisión de la Superior Junta Palaciega de Honor, y efectivizada por el Mons. Adrián Guedes Domínguez de Álzaga, Comandante General y autoridad ceremonial del Palacio Barolo. El grado de Comendador remite a la distinción honorífica vinculada a la encomienda de responsabilidad, servicio y guía en favor de valores superiores. La mención Magistral de Ética destaca una trayectoria dedicada a pensar los problemas morales de nuestro tiempo desde una perspectiva filosófica, jurídica, bioética, religiosa e institucional.

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Medalla y Título de Comendador Magistral de Ética
Medalla y Título de Comendador Magistral de Ética

El Palacio Barolo, ícono arquitectónico de Buenos Aires inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, ofreció un marco especialmente significativo para esta distinción. El reconocimiento propuesto por una autoridad católica y de una fuerza activa federal a un rabino académico dedicado a las políticas públicas expresa, además, una escena de cooperación entre tradiciones religiosas que, sin diluir sus identidades, pueden aportar al espacio público criterios prácticos de responsabilidad, prudencia y respeto por la dignidad humana.

Con más de 400 publicaciones, una extensa labor académica y activa participación en el diseño, evaluación y promoción de iniciativas legislativas y políticas públicas, uno de los aportes conceptuales característicos de Szlajen es la formulación de una Ética del Límite como categoría moral, jurídica y civilizatoria. Su pensamiento insiste en la necesidad de establecer límites al poder, a la técnica, a la arbitrariedad, al decisionismo político y a toda intervención institucional que, aun invocando eficiencia, urgencia o progreso, pueda vulnerar la dignidad de las personas.

En tiempos de decisiones públicas cada vez más complejas sobre salud, educación, innovación tecnológica, datos públicos y derechos individuales, la trayectoria de Szlajen articula un perfil poco frecuente: pensamiento filosófico, experiencia bioética, inserción institucional, sensibilidad religiosa, conocimiento jurídico y capacidad de intervenir en debates públicos con criterios de orientación práctica.

Rab. Dr. Fishel Szlajen con Mons. Adrián Guedes Dominguez Álzaga, Director de Ceremonial
Rab. Dr. Fishel Szlajen con Mons. Adrián Guedes Dominguez Álzaga, Director de Ceremonial

El nombramiento estuvo acompañado por la distinción Condecoración Ceremonial de Mayo a la Dra. Mónica Nefke, gobernadora del Rotary Internacional, y a la Dra. Graciela Villota, Fundadora de Global Planet of Children, por sus servicios a la sociedad y a la infancia respectivamente.

La condecoración a Fishel Szlajen no sólo celebra una trayectoria personal, sino también una contribución sostenida al campo de las humanidades aplicadas. En una época que exige decisiones veloces, pero también responsables, su obra recuerda que ninguna política pública puede ser verdaderamente legítima si pierde de vista el límite moral que protege a la persona humana.

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