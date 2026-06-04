Política

El Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza que Milei quiso vetar

Fue en una sesión en la que también recibieron el visto bueno otros 73 candidatos. Patricia Bullrich se abstuvo y explicó por qué contradijo la posición del Gobierno. Cronología de una sesión caótica

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Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
María Verónica Michelli

En una sesión caótica e inesperada para La Libertad Avanza, el Senado adelantó la discusión por el pliego de María Verónica Michelli y finalmente fue aprobado hoy con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, una de ellas de Patricia Bullrich, quien esta semana contradijo la posición del Gobierno con respecto a la candidata a jueza federal de La Plata.

El futuro del pliego de Michelli debía definirse recién en una semana. Pero la presión de la oposición y otras negociaciones subterráneas lograron convulsionar la sesión de hoy, en la que se iban a tratar solo 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.

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Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.

Patricia Bullrich en el Senado (RS Fotos)
Patricia Bullrich en el Senado (RS Fotos)

Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.

Javier y Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La semana pasada, la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Esto desató otra interna en el corazón del Gobierno, que hoy sufrió otro revés con la aceleración y posterior aprobación del nombramiento.

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De hecho, en las últimas horas, el mandatario tomó una posición pública sobre la situación de Michelli a través de un mensaje que reposteó en sus redes sociales. El mensaje fue escrito por Ricardo Manuel Rojas —exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires— y acumuló más de 9.500 visualizaciones.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, reza el mensaje que Milei eligió amplificar.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación
En una tensa votación, se aprobó el pliego de Verónica Michelli (Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado)

En esa línea, el pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo de 2026 después de las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo para llenar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Siguiendo la línea de tiempo, el 13 de mayo la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.

La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.

Su formación académica incluye una maestría internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla y especializaciones en universidades de Bolonia, del Oeste, del Chaco Austral y en la Universidad Champagnat, entre otras.

Y cuenta con numerosos títulos: es Magíster Internacional en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla; Especialista Internacional en Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Universidad de Bolonia; Diplomada Internacional en Derecho Constitucional y Magistratura por la Universidad Nacional del Oeste; Diplomada en Litigación Oral por la Universidad Nacional del Chaco Austral; y Diplomada en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica por la Universidad Champagnat.

En el ámbito académico, se desempeña como profesora adjunta y jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica de La Plata (UCALP). También participa en una mentoría jurídica destinada a personas privadas de la libertad en la Unidad N.º 18 de Gorina, como proyecto de extensión de la UNLP.

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