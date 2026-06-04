Antonela Roccuzzo mostró un look deportivo violeta y reavivó la cábala de Qatar a una semana del Mundial 2026

La rosarina combinó el look deportivo violeta con accesorios de metal: cadena de eslabones plateados, aros de argolla y anillos dorados

A una semana del inicio del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo encendió las redes sociales con un posteo en su cuenta de Instagram que combinó fitness y nostalgia mundialista. La esposa de Lionel Messi posó con un conjunto deportivo de tres piezas, en un tono violeta con estampado de piel de serpiente.

El look está compuesto por tres prendas coordinadas: un top deportivo liso en violeta, un crop top de manga larga con escote en V cruzado y calzas de tiro alto, ambos con el mismo estampado de escamas en distintos tonos de púrpura. El conjunto lo lució en un gimnasio privado, con espejos de piso a techo, mancuernas y una colchoneta de entrenamiento como únicos elementos del entorno.

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La esposa de Messi encendió las redes con un conjunto violeta de adidas a días del debut de Argentina en el Mundial 2026

Las imágenes muestran a Antonela en distintas poses: apoyada sobre un espejo con los brazos cruzados, con las manos sobre la cabeza sosteniendo una mancuerna, y en posición de estocada sobre una colchoneta color marrón. En todas las tomas luce el mismo conjunto, con zapatillas blancas que contrastan con el violeta del set. El peinado varía entre las fotos: en algunas lleva el cabello recogido en un rodete tirante, en otras en una trenza baja.

La elección del color no pasó desapercibida para los seguidores de la Scaloneta. Durante los siete partidos que Argentina disputó en Qatar 2022, la esposa del 10 mantuvo una cábala personal: asistir a cada encuentro con la camiseta alternativa del equipo, que en ese torneo era violeta. Sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— también vistieron ese uniforme en las tribunas. La imagen de la familia con esa casaca quedó asociada al título mundial que el equipo de Lionel Scaloni conquistó el 18 de diciembre de 2022 en Lusail.

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Roccuzzo eligió zapatillas blancas de adidas para contrastar con el violeta del set deportivo en su posteo previo al Mundial

El detalle cromático del posteo generó una reacción inmediata entre los fanáticos, que lo interpretaron como un guiño de cara al torneo que comienza el próximo jueves 11 de junio. El conjunto alternativo de Argentina para el Mundial 2026 ya no es violeta —esta vez es negro y azul, y el equipo lo usará en el partido frente a Jordania—, pero la referencia al color del título de Qatar bastó para avivar la ilusión de los hinchas.

En cuanto a los accesorios, la empresaria complementó el outfit deportivo con joyas que rompen con la lógica del athleisure tradicional: una cadena de eslabones plateados al cuello, aros medianos de argolla y anillos dorados en la mano derecha. La combinación de ropa funcional con accesorios de metal es una constante en su estética pública y refuerza el perfil de embajadora de marca que la rosarina consolidó en los últimos años.

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Argentina debuta en el Mundial el 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argelia por el Grupo J. El segundo partido será el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Dallas, y el tercero el 27 de junio ante Jordania, también en Texas. Todos, seguramente, con Antonela y sus hijos alentando en las tribunas a Messí y compañía.

Look de sastrería moderna en un desfile exclusivo en Nueva York

Antonela Roccuzzo se destacó en el desfile de Louis Vuitton Cruise en la Quinta Avenida de Nueva York (Instagram)

En otra aparición reciente, Antonela acaparó la atención en el desfile de Louis Vuitton Cruise. Su presencia no solo confirmó su lugar en la primera fila de los eventos más exclusivos, sino que reflejó una evolución estilística que la posiciona como referente de elegancia y sofisticación a nivel global.

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El atuendo de la empresaria para el desfile de Louis Vuitton propuso una visión renovada de la sastrería clásica. Eligió un conjunto de dos piezas en estampado diplomático azul marino oscuro, transformando el tradicional traje ejecutivo en una declaración de moda femenina y vanguardista.

Su presencia reafirmó su posición en la primera fila de los eventos más exclusivos de la moda (Instagram)

El chaleco asimétrico, con botones dorados y vivos blancos, se convirtió en el centro del estilismo. El diseño rompió con las líneas rectas convencionales y ofreció un dinamismo visual que resalta la silueta. El vivo blanco aportó un contraste gráfico que ilumina el conjunto, mientras que una abertura sutil en la parte inferior sumó un toque de sensualidad elegante.

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El pantalón, de corte wide-leg y tiro alto, equilibró la estructura ajustada del chaleco y aportó movimiento al caminar. La amplitud de la prenda estilizó la figura y acompañó la tendencia actual de la sastrería relajada.

El maquillaje enfatizó la tendencia “glass skin”, con acabado luminoso y natural (Instagram)

Además, la selección de accesorios de la esposa de Lionel Messi mostró un dominio de las tendencias internacionales. Optó por un bolso de mano estructurado de Louis Vuitton en azul noche, realzado con cadenas y perlas colgantes que suavizaron la textura del cuero y enlazaron la pieza con el resto del look.

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En la mano izquierda, llevó un anillo maximalista con una gran perla central en garras doradas, unido por una fina cadena que destaca la sofisticación del conjunto. Los pendientes, con eslabones dorados y perlas barrocas, enmarcaron su rostro y reflejaron la luz de forma sutil. Tampoco faltó un mix de pulseras rígidas y cadenas gruesas en oro amarillo, que aportó textura a las muñecas.

El chaleco asimétrico, con botones dorados y vivos blancos, se convirtió en el foco del estilismo (Instagram)

Además, el calzado -unos tacones blancos- dialogó visualmente con el vivo blanco del chaleco. Las gafas de sol de montura fina y estilo retro completaron la propuesta, reforzando la estética urbana y moderna.

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El beauty look de Antonela destacó por una piel jugosa, efecto glass skin, lograda con bronceador y rubor en tonos terracota y durazno. El iluminador, aplicado en puntos estratégicos, potenció el brillo natural del rostro.

Una abertura sutil en la base del chaleco añadió un toque de sensualidad sofisticada (Instagram)

Las cejas, laminadas y peinadas hacia arriba, enmarcaron el rostro con naturalidad. Para los ojos, eligió un delineado negro muy fino que se extiende hacia las sienes, creando un efecto foxy-eye. Las sombras marrones y las pestañas bien definidas aportaron profundidad a la mirada, mientras que los labios, perfilados con un tono marrón suave y cubiertos por un gloss, evocaron la estética de los años noventa y suman volumen óptico.

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El peinado reforzó la naturalidad del look: cabello suelto, raya al medio y ondas suaves con un acabado brillante tipo liquid hair. Este estilo potenció el tono castaño oscuro y sumó frescura, evitando que la formalidad del traje resulte rígida.

El peinado con ondas suaves y brillo tipo liquid hair completó la imagen fresca y elegante (Instagram)

El estilismo de la empresaria rosarina en el desfile de Louis Vuitton Cruise sintetizó el lujo silencioso y la versatilidad de la nueva sastrería femenina. La paleta de colores —marino, blanco y oro— mantuvieron una elegancia atemporal, mientras que la integración de accesorios, maquillaje y peinado construyeron una imagen coherente y poderosa.

La aparición de Antonela en la pasarela neoyorquina reafirmó su rol como referente de la moda internacional. Y su transformación estilística, reflejó la evolución de la mujer contemporánea en la industria, donde la elegancia y el poder femenino ocuparon un lugar central.