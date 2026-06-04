Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica evalúa un plan fiscal con medidas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional

La estrategia en estudio contempla opciones como aplicar un IVA de 13% a la canasta básica y recortar exoneraciones, tras una previsión de pérdida de ¢300 mil millones- unos 653,115 USD en ingresos para 2026

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La situación fiscal de Costa Rica obligó al nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves a anunciar el miércoles la presentación de un “plan de contingencia” ante la presidenta Laura Fernández y el Consejo de Gobierno.
La situación fiscal de Costa Rica obligó al nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves a anunciar el miércoles la presentación de un “plan de contingencia” ante la presidenta Laura Fernández y el Consejo de Gobierno.

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica enfrenta una caída abrupta en la recaudación tributaria, con una reducción de ¢70,855 millones- unos 154,255 USD - solo en el primer trimestre respecto al año anterior, según detalla una nota de Diario Extra en Costa Rica.

Este descenso amenaza con agravar el endeudamiento público, que, según proyecciones oficiales, podría alcanzar un 67% del PIB en 2031 si no se toman medidas inmediatas.

De acuerdo a la nota, la situación fiscal obligó al nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves a anunciar el miércoles la presentación de un “plan de contingencia” ante la presidenta Laura Fernández y el Consejo de Gobierno.

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Esta estrategia busca frenar el aumento de la deuda y estabilizar las finanzas estatales, en un contexto marcado por la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adoptar reformas estructurales.

Medidas sugeridas por el FMI y posibles impactos

De acuerdo a la nota de Diario Extra, el FMI recomendó a Costa Rica analizar alternativas que incluyen la aplicación de un 13% de IVA a la canasta básica, la reducción de exoneraciones fiscales, el gravamen a las ganancias de la lotería y del salario escolar, entre otras opciones.

Estas medidas podrían afectar tanto a las empresas como a los hogares, al incrementar los costos de bienes esenciales y modificar la carga tributaria para distintos sectores.

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En respuesta a la consulta- cita la nota- sobre qué motiva la urgencia de este plan, la cartera de Hacienda señaló que la principal razón es el deterioro de los ingresos fiscales, asociado a factores como la baja en el tipo de cambio, cambios legislativos que redujeron la base tributaria y una “fatiga” de los contribuyentes tras la reforma fiscal de 2018.

Una mesa de reuniones de madera oscura con una bandera de Costa Rica en miniatura. Hay documentos financieros, gráficos, una calculadora y logos del Ministerio de Hacienda y el FMI.
Documentos financieros del Ministerio de Hacienda de Costa Rica y el FMI se observan sobre una mesa de madera oscura, en un ambiente de seriedad institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estimación oficial prevé una disminución total de ¢300 mil millones en ingresos para 2026.

Obstáculos políticos y margen de maniobra del Gobierno

Pese a la presión técnica y financiera, el panorama político presenta obstáculos. Nogui Acosta, jefe de la bancada oficialista Pueblo Soberano, y también citado en la nota, descartó públicamente la posibilidad de crear nuevos impuestos durante el actual mandato.

No obstante, Acosta sí mostró disposición a considerar la renta global como una forma de reorganizar la estructura tributaria existente, sin que esto implique una carga adicional para los contribuyentes.

Chaves subrayó la importancia de actuar para asegurar la resiliencia de Costa Rica ante riesgos internacionales, entre los que mencionó conflictos geopolíticos y amenazas sanitarias como el Ébola o el Hantavirus.

Según el ministro, el objetivo es que el actual gobierno no incremente la deuda salvo en circunstancias excepcionales.

Próximos pasos y decisiones pendientes

El Ejecutivo deberá decidir cuáles de las propuestas del FMI serán incluidas en el plan fiscal definitivo.

Primer plano de una mano apilando monedas sobre una calculadora, con papeles arrugados y gráficos de barras azules. Detrás, el logo del FMI y el escudo de Costa Rica.
El FMI recomendó a Costa Rica analizar alternativas que incluyen la aplicación de un 13% de IVA a la canasta básica, la reducción de exoneraciones fiscales, el gravamen a las ganancias de la lotería y del salario escolar, entre otras opciones.

El propio Chaves advirtió que no adelantará detalles hasta que la presidenta Fernández dé su visto bueno a la estrategia de corto, mediano y largo plazo.

Mientras tanto, el país se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas que podrían tener efectos inmediatos en la economía de los hogares y las empresas, bajo la mirada atenta de los organismos internacionales y la ciudadanía.

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