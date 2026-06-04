EN VIVO: Francia se enfrenta a Costa de Marfil en un amistoso previo al Mundial

20 minutos: ¡Fofana apareció para salvar a Costa de Marfil!
El arquero puso su humanidad para negarle el tanto a Michael Olise, que trepó por la derecha y buscó un remate a media altura.
14 minutos: otra vez Francia estuvo cerca del gol
Rabiot quedó en la puerta del área, se perfiló y sacó un remate que hizo volar a Fofana, aunque se fue apenas por arriba del travesaño.
8 minutos: Francia volvió a avisar
Thuram probó con un disparo en la puerta del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.
6 minutos: se salvó Costa de Marfil
Mbappé quedó de cara al gol dentro del área, remató, pero el arquero Fofana le negó el tanto.
2 minutos: inicio prometedor del encuentro
Francia y Costa de Marfil mostraron sus primeras cartas en ataque, aunque sin profundidad.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
¡Suenan los himnos!
¡Finalizó la entrada en calor en el Estadio de la Beaujoire y en minutos comenzará el partido!
¡FORMACIONES CONFIRMADAS PARA EL AMISTOSO!
¡Bienvenidos al minuto a minuto a minuto del encuentro entre Francia y Costa de Marfil!
Les Blues se medirán ante Los Elefantes africanos en un amistoso previo al Mundial 2026: el duelo comenzará a las 16:10 (hora de Argentina) y contará con la transmisión de ESPN.