EN VIVO: Francia se enfrenta a Costa de Marfil en un amistoso previo al Mundial

Les Blues se medirán ante Los Elefantes africanos en un amistoso previo al Mundial 2026: el duelo comenzará a las 16:10 (hora de Argentina) y contará con la transmisión de ESPN.

¡Finalizó la entrada en calor en el Estadio de la Beaujoire y en minutos comenzará el partido !

Mbappé quedó de cara al gol dentro del área, remató, pero el arquero Fofana le negó el tanto.

Thuram probó con un disparo en la puerta del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

Rabiot quedó en la puerta del área, se perfiló y sacó un remate que hizo volar a Fofana, aunque se fue apenas por arriba del travesaño.

El arquero puso su humanidad para negarle el tanto a Michael Olise, que trepó por la derecha y buscó un remate a media altura.

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