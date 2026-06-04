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EN VIVO: Francia se enfrenta a Costa de Marfil en un amistoso previo al Mundial

El equipo de Didier Deschamps hace su primera presentación contra los marfileños y el lunes 8 se medirá a Irlanda del Norte. Televisa ESPN y Disney+

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19:33 hsHoy

20 minutos: ¡Fofana apareció para salvar a Costa de Marfil!

El arquero puso su humanidad para negarle el tanto a Michael Olise, que trepó por la derecha y buscó un remate a media altura.

19:27 hsHoy

14 minutos: otra vez Francia estuvo cerca del gol

Rabiot quedó en la puerta del área, se perfiló y sacó un remate que hizo volar a Fofana, aunque se fue apenas por arriba del travesaño.

19:20 hsHoy

8 minutos: Francia volvió a avisar

Thuram probó con un disparo en la puerta del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

19:17 hsHoy

6 minutos: se salvó Costa de Marfil

Mbappé quedó de cara al gol dentro del área, remató, pero el arquero Fofana le negó el tanto.

19:14 hsHoy

2 minutos: inicio prometedor del encuentro

Francia y Costa de Marfil mostraron sus primeras cartas en ataque, aunque sin profundidad.

19:10 hsHoy

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

19:06 hsHoy

¡Suenan los himnos!

19:03 hsHoy

¡Finalizó la entrada en calor en el Estadio de la Beaujoire y en minutos comenzará el partido!

18:41 hsHoy

¡FORMACIONES CONFIRMADAS PARA EL AMISTOSO!

La formación de Francia vs Costa de Marfil
La formación de Francia vs Costa de Marfil
La formación de Costa de Marfil vs Francia
La formación de Costa de Marfil vs Francia
18:02 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto a minuto del encuentro entre Francia y Costa de Marfil!

Les Blues se medirán ante Los Elefantes africanos en un amistoso previo al Mundial 2026: el duelo comenzará a las 16:10 (hora de Argentina) y contará con la transmisión de ESPN.

Selección Brasileña – Selección Francesa – Perú – deportes – 24 marzo
Francia se mide con Costa de Marfil en un amistoso previo al Mundial(AFP)

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