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La emotiva reflexión de Daniela Celis al cumplir 30 años: “Yo lo logré y les juro que no tenía nada”

La influencer compartió en sus redes una profunda enumeración de su vida, con todos sus sueños complidos en particular en este último tiempo, desde que entró a Gran Hermano

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La influencer compartió como la despertaron sus dos hijas en el día de su cumpleaños (Video: Instagram)

Daniela Celis cumplió 30 años y los celebró con un posteo en redes que fue, al mismo tiempo, un balance y una declaración. La influencer y conductora, que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano, usó la fecha para repasar una transformación que ella misma describe como rotunda: antes de entrar al reality vivía con su madre, su tía y su hermana en una casilla de un monoambiente. Lo que vino después quedó documentado en un álbum de fotos que recorre cuatro años de vida pública.

El texto que acompañó la publicación arrancó directo: “30 AÑOS. De los cuales los últimos 4 fueron un cambio rotundo en mi vida.” Y desde ahí, Celis enumeró sin pausa todo lo que construyó en ese tiempo: “Tengo 2 hijas, una casa, una camioneta, un auto, 3 trabajos, soy embajadora de primeras marcas, fui tapa de revista, personaje del año, gané un premio a los más clikeados, trabajé para la televisión uruguaya, viajé, conocí otros países, luché, recé, lloré, volví a reír.”

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La lista no se detuvo ahí. Celis sumó el reconocimiento a las personas que la rodean: “Tengo un gran equipo de trabajo, unos amigos de oro, una familia increíble y la mejor hermana del mundo.” Y aclaró su situación laboral actual: “Trabajo mucho, tanto que se me critica todo el tiempo. Estoy actualmente en Telefe, en televisión y en stream".

Daniela Celis, embarazada, posa de perfil con el torso desnudo, cubierta de pan de oro y mariposas doradas decorativas, mirando a cámara
Una de las primas fotos que eligió recordar fue de su embarazo
Imagen en blanco y negro de Daniela Celis posando de espaldas, mirando por encima del hombro. Viste una chaqueta de piel sintética negra sobre los hombros
En la publicación Daniela aprovechó el espacio para reflexionar acerca de los últimos cuatro años de su vida
Mujer sentada en un yate, vestida con traje de baño blanco y negro y chaqueta negra, bebiendo de una copa de vino, con cabello largo y ondulado
"Gracias por ser parte de mi vida soñada", escribió en el pie del posteo que hizo por su cumpleaños
Dos mujeres en un escenario de concierto por la noche, con las manos levantadas y luces brillantes del público al fondo. Un foco intenso ilumina la escena desde arriba
Celis junto a Juli Poggio, una de sus mejores amigas y madrina de una de sus hijas

El álbum abre con una foto de infancia: una nena de perfil, con vestido rosa de tiritas y el cabello en colita con una florcita amarilla, rodeada de margaritas en un jardín. La imagen es analógica, con los bordes y la textura propias de una foto revelada en papel. Es el punto de partida visual del recorrido, el antes de todo lo que viene después.

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Los primeros años de exposición pública también tienen su lugar. Una gráfica oficial la muestra en la pantalla de Canal 10, el canal uruguayo, con el texto “Bienvenida Daniela” y la leyenda Gran Hermano La Previa, los jueves a las 21:30. Fue uno de los trabajos que mencionó en el posteo y aquí aparece con nombre y logo.

Los viajes también quedaron registrados. Una foto muestra la arena de una playa con las palabras “Brasil 2023” escritas a mano y un sombrero de paja con cinta negra apoyado al lado, con las olas de fondo. Otra imagen la captura frente a la Basílica de Luján, de noche, con la fachada gótica iluminada en naranja bajo un cielo nublado y gris.

Daniela Celis de espaldas, abrazando la parte trasera de un SUV blanco. Viste un top beige, shorts blancos y zapatillas. Lleva un bolso estampado. Al aire libre
Gracias a su paso por el reality, la influencer logró cumplir su sueño de tener su propio auto
Daniela Celis, con cabello rubio y vestido marrón, sonríe junto a un hombre barbudo y una mujer con gafas oscuras en un set de TV con luces moradas
Hoy en día, Daniela forma parte de un programa de streaming que analiza la casa
Daniela Celis, vestida de verde, sonríe sentada a una mesa decorada con flores y copas de vino; otras dos mujeres parcialmente visibles la acompañan
La influencer estuvo como invitada en la mesa de Juana Viale, en la pantalla de El Trece
Cuatro jóvenes, tres mujeres y un hombre, posan sonrientes para una selfie en un espejo; una mujer lleva un guante rosa con pinchos
Dani junto a Lucila Villar, Nacho Castañera y Juli Poggio, amigos que hizo dentro de la casa de Gran Hermano

Las fotos de producción profesional ocupan buena parte del álbum. Una sesión la muestra en escena, con top brillante blanco de lentejuelas, los brazos levantados sobre la cabeza, labial rojo intenso y luces de colores de fondo. Otra, en blanco y negro, la retrata de espaldas con tapado de piel negro caído sobre los hombros, cola de caballo alta y la mirada hacia atrás. Una tercera la captura sentada en la cubierta de un yate con malla negra, cinturón con logo dorado y sandalias transparentes con taco, una copa de champán en la mano y el río de fondo.

Una de las imágenes más personales es la sesión de embarazo: Celis posa de perfil con el cuerpo cubierto de pan de oro y mariposas doradas recortadas sobre la piel, el cabello suelto y la mirada a cámara, sobre un fondo beige cálido.

Los registros laborales completan el recorrido. Una foto la muestra en el pasillo de un teatro o estudio, con corset negro con bordado de alas de mariposa y short de jean, sonriendo con la mirada hacia abajo, con el texto “La noche de los ex” sobreimpreso en la imagen. Otra la captura en el camarín junto a tres compañeros en un selfie de espejo, todos abrazados y sonrientes, con papeles del programa Bailando sobre la mesa. Una más la muestra en una producción para Luzu TV: de pie frente a un fondo gris, con top blanco cropped, jean ancho de tiro bajo y guantes de cuero marrón sin dedos.

Una mano con uñas pintadas de rojo oscuro sostiene un trofeo plateado con forma de puntero de ratón, que dice "Los Más Clickeados 2023" y "ciudad magazine"
Durante estos años frente a las cámaras, Daniela ganó premios
La palabra 'BRASIL 2023' escrita en la arena de una playa con la orilla del mar de fondo y un sombrero de paja con cinta negra en primer plano
Dentro del carrete, la influencer compartió una foto de cuando viajó a Brasil y concibió a las gemelas
Daniela Celis, de piel morena y cabello ondulado, posa con brazos sobre su cabeza y top blanco brillante, labios rojos, ante luces púrpura y azules
Celis recordó su pasó por los programas de Gran Hermano en el año 2022
Fotografía de una niña sonriendo de perfil, con cabello castaño recogido en coleta con banda amarilla, y top rosa smock, frente a un jardín de margaritas
La foto de pequeña que compartió Daniela para marcar sus 30 años (Instagram)

Para sus críticos, Celis reservó una respuesta que mezcla agradecimiento con ironía: “Gracias a vos que me criticás y comentás yo puedo facturar, y tener una mejor vida para mí y mis hijas.” Y para sus seguidores, el cierre fue un mensaje directo: “Creé en vos, proyectá, manifestá, soñá. Y te prometo que si lo sentís con todo tu corazón, te elegís y te movés lo vas a lograr. Yo lo logré, y les juro que no tenía nada.”

La mañana arrancó con una sorpresa que ella misma filmó y compartió en redes. Laia y Aimé, las gemelas que tiene con Thiago Medina, entraron a su habitación cargando globos para despertar a su mamá. El intercambio quedó grabado y fue el primer contenido del día antes del posteo que haría horas después.

El video es breve y doméstico. Celis, todavía en cama, les pregunta a las nenas: “¿Quién cumpleaños hoy?” Las dos responden: “Mamá.” La escena se repite una vez más, con la misma pregunta y la misma respuesta, antes de que Daniela diga: “Te amo mi amor.”

Ese arranque íntimo contrasta con el balance que eligió hacer más tarde en su publicación de Instagram, donde repasó cuatro años de transformación desde su salida de Gran Hermano.

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