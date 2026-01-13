Salud

Cuando el control se disfraza de cuidado: por qué vigilar a la pareja debilita la confianza

Una especialista en salud mental explica en el podcast Tengo un Plan cómo las conductas de vigilancia y la falta de confianza afectan el bienestar emocional y la estabilidad de las relaciones amorosas, generando problemas que requieren atención profesional oportuna

La justificación de actitudes de control bajo la premisa de preocupación o transparencia es una tendencia preocupante según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga y divulgadora especializada en salud mental, relaciones y desarrollo personal Alicia González, invitada al podcast Tengo un Plan, advirtió sobre el crecimiento de las conductas de control en las parejas, fenómeno que, según su análisis, pone en riesgo la confianza en la pareja y la salud emocional.

Durante el programa, afirmó: “Lo que a mí me preocupa es que creo que ahora se están validando conductas que habíamos llegado a un punto en el que ya no se validaban y son conductas violentas”.

Muchas de estas actitudes, describió González en Tengo un Plan, antes eran identificadas como problemáticas, pero actualmente suelen justificarse bajo argumentos de preocupación o necesidad de transparencia.

Al abordar la diferencia entre transparencia y confianza genuina, la especialista dejó claro que compartir la ubicación o exigir acceso a información personal no significa confiar plenamente.

La psicóloga Alicia González alerta sobre el aumento de conductas de control en las parejas y su impacto en la salud emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La confianza requiere el no ver, como si fuera la fe, ¿no? Creo en aquello que no veo”, recalcó González. Y añadió que, si en una relación existe la exigencia de saber cada detalle, se está basado el vínculo en la verificación constante y no en una confianza auténtica, lo que termina debilitando la relación.

La paradoja del control y el desgaste en la pareja

Entre los conceptos centrales de su análisis destacó la paradoja del control. Según la psicóloga, “cuando yo me excedo controlando, nunca voy a tener la sensación de tener el control, porque es imposible”. Esta búsqueda incesante por asegurar todo conduce, explicó, a una creciente sensación de descontrol y asfixia en la relación.

Además, alertó sobre los efectos del individualismo y las expectativas poco realistas. Muchas personas, comentó, llegan a consulta frustradas porque esperan que sus parejas cubran todas sus necesidades, situación que produce desgaste y desilusión.

En el podcast también se abordó la conexión entre la falta de autoconfianza y las dinámicas de desconfianza y celos. “El miedo tiene mucho que ver con la inseguridad. Como te mueva el miedo, estás perdido”, aseguró González.

Muchas personas esperan que sus parejas cubran todas sus necesidades, lo que lleva al desgaste emocional y a conflictos frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indicó que quienes sienten temor a ser heridos suelen adoptar una de dos posturas extremas: o ejercen controles mediante preguntas y vigilancia, o establecen expectativas tan altas que nadie puede cumplirlas, bloqueando así la posibilidad de intimidad.

El papel de los traumas en los vínculos

Para explicar el origen de estos comportamientos, la especialista hizo una distinción entre el “trauma con mayúscula” —experiencias extremas que conllevan riesgo vital— y el “trauma con minúscula”, relacionado con heridas cotidianas que afectan la manera de vincularse con otros.

El trauma con la t mayúscula es todo aquel trauma que es en el que hemos tenido miedo a perder la vida, pero todo el mundo tiene traumas con la t minúscula porque son relacionales”, detalló la psicóloga.

Comprender la diferencia entre trauma con mayúscula y minúscula ayuda a identificar el impacto de estas experiencias en la salud emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según González, estos traumas influyen en patrones de ansiedad y dificultad para establecer vínculos saludables en la adultez. El abordaje terapéutico, apuntó, aunque pueda comenzar por un problema de pareja, habitualmente se trabaja en consulta de forma individual. “Normalmente en la terapia de pareja se trabaja mucho individualmente. Porque tú vuelcas en tu relación todo lo que eres y todo lo que no”, precisó en Tengo un Plan.

Cómo abordar una infidelidad

Sobre cómo superar una infidelidad, González realizó un análisis matizado. Sostuvo que tras una ruptura, es fundamental examinar qué llevó a la pareja a esa situación y abordar el proceso con honestidad.

“Si de la nada ya estaba con otra persona, es posible que esa persona fuera el detonante”, reflexionó. Insistió en que volver con un antiguo compañero solo por añoranza suele no funcionar si no se examinan y sinceran las razones que originaron el distanciamiento.

Para la psicóloga, la única forma de evitar repetir experiencias dolorosas es afrontar sinceramente las causas de la ruptura. Considera imprescindible revisar los propios motivos y sentimientos antes de intentar reconstruir una relación, pues solo así es posible buscar un vínculo más saludable en el futuro.

