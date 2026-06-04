Ailén Cova habló por primera vez de la interna con las mujeres de la selección: “Yo no hago mi vida privada pública”

La pareja de Alexis Mac Allister nego tener mala relacion con el resto de las parejas (Video: Puro Show-Eltrece)

Ailén Cova y Alexis Mac Allister tienen hoy una relación consolidada y una hija en común, pero el camino hasta ahí dejó heridas que todavía se sienten en el grupo de las mujeres de la selección argentina. Todo arrancó días después de la final del Mundial de Qatar, cuando Mac Allister le comunicó a Camila Mayán, con quien había estado en pareja seis años, que la relación había terminado. La separación desató una batalla legal que se fue agravando con el tiempo.

El capítulo más polémico llegó cuando quedó claro que Ailén Cova, amiga de la infancia de Alexis, había pasado a ser algo más que eso. Cami había contado públicamente que mientras ella dormía, Mac Allister se levantaba a las tres de la mañana a chatear con el teléfono. El ida y vuelta de mensajes, según trascendió, era con Ailén, quien por entonces les dejaba comentarios a ambos como: “Ay, cómo amo esta pareja, qué divinos que son.” Ese antecedente fue el que tiñó la llegada de Cova al grupo.

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El detonante del análisis fue un evento reciente. Caro Calvani, esposa de Nicolás Tagliafico, invitó a Cami Mayán a una de sus actividades, lo que reavivó la pregunta sobre el lugar que ocupa Ailén dentro del círculo. Pochi de Gossipeame llevó el tema al piso de Puro Show (El Trece) con una pregunta directa: “¿Ailén Cova es la oveja negra de la selección?”

Para responderla, Pochi relevó el mapa de Instagram de las mujeres del plantel. El resultado fue contundente. Solo tres la siguen: Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez; Muriel López, de Lisandro Martínez; y Valu Cervantes, de Enzo Fernández. Las tres también siguen a Cami.

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La foto del encuentro con mujeres de la Selección y dio inicio a este capítulo

Del otro lado, la lista de las que no la siguen es larga. Oriana Sabatini, que sí estuvo en Qatar y sigue en redes a Cami Mayán, pero no a Ailén. Jorgelina Cardoso directamente no sigue a ninguna de las dos, “porque vieron cómo es Jorgelina, no le cabe una”, explicó Pochi. Magui Alcácer, compañera de Lo Celso, tampoco. Linda Rafla, mujer del Papu Gómez y con larga trayectoria en el grupo, no la sigue pero sí lo hace con Cami Mayán.

El dato más llamativo del relevamiento lo aportó el propio piso. Ni Antonela Roccuzzo ni Tini siguen a Ailén Cova. Pochi lo explicó con una distinción: “A Tini, claramente, porque no sé, les gusta porque es Tini. ¿Quién va a quererse poner en contra de Tini?” Y sobre Antonela: “La gran mayoría de todo el resto de las mujeres de la selección sí la siguen a Tini.” El caso de Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, fue el más neutral: sigue a las dos sin ningún tipo de problema.

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La influencer habló acerca de su encuentro con algunas mujeres de la selección (Video: Puro Show)

Pochi también aclaró que el ida y vuelta no es unilateral. Ailén tampoco sigue a Antonela ni a Tini. “Eso tiene que ver un poco con el ego de cada una y está un poco alineado lo que ella dice”, señaló.

La razón de fondo, según las fuentes que consultó Pochi, es una sola: “No cae bien una mujer que se mete en el medio de una relación.” Esa lectura generó debate en el piso. Matías Vázquez señaló que ese razonamiento “marca la línea del pensamiento de que las mujeres que aparecen de golpe en un vínculo son vistas de mala manera.” Otros, en cambio, apuntaron que si esa fuera la lógica, también deberían haber dejado de seguir a Mac Allister.

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Lo que nadie esperaba era la respuesta de la propia Ailén. Pochi le escribió por privado sobre la supuesta mala onda con las esposas de la Selección y ella contestó de inmediato. “No, cero, no pasó nada. Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública. Incluso me he juntado con varias fuera del ambiente del fútbol y desde el día uno me superincluyeron.”

En el piso, Matías Vázquez fue el primero en marcar el subtexto: “Hay un palo para Cami Mayán. No hago mi vida privada pública. Ese es un palo tremendo.” Pochi lo confirmó: precisamente ese había sido uno de los motivos que Mac Allister habría esgrimido para terminar la relación con Cami, y la madre del futbolista, Silvina Riela, también lo había señalado públicamente.

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