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La frase de Maxi López sobre el beso en la ficción vertical con Wanda Nara: “Tuvimos que negociar”

El exfutbolista habló de su experiencia durante la grabación y de cómo vivió el reencuentro con su expareja en la novela de Telefe

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Entre risas y recuerdos, Maxi López se refirió a su vínculo con Wanda Nara tras el rodaje y sorprendió con su sinceridad (Puro Show - El Trece)

Desde que el beso entre Wanda Nara y Maxi López salió a la luz en la serie vertical Triángulo Amoroso, el revuelo entre seguidores y curiosos no dejó de crecer. Aunque la escena fue creada por inteligencia artificial, el entusiasmo por ver reunida a la expareja superó cualquier reparo sobre la autenticidad del momento. Las redes sociales se poblaron de teorías, memes y mensajes nostálgicos, lo que llevó a que el propio exfutbolista hablara al respecto.

Todo comenzó con una entrevista de Puro Show (El Trece) a Maxi, quien se mostró sorprendido por el efecto que causó la escena y por el debate que se generó en torno a la tecnología utilizada. Cuando le preguntaron si esperaba otro resultado, el exdeportista confesó: “No quise ver nada antes. Eso es una decisión personal. Y no, no había visto cómo había quedado”. Frente a la consulta sobre el resultado, resumió: “Me sorprendió”.

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También el exfutbolista fue consultado sobre el impacto emocional que podría haber tenido un beso real y si habría generado alguna sensación al revolver “cosas del pasado”. “No sé si revuelto... No sé si la palabra es revolver, pero sí es revivir de un lado más descontracturado. Viste que cuando uno ya está afuera del otro lado, es como que vive las situaciones de otra manera y qué sé yo, pensar que podía trabajar con mi ex no lo hubiese imaginado y la verdad que lo disfrutamos”, aseguró frente a la cámara.

Un hombre y una mujer sentados en un sofá gris claro, sonriendo hacia la cámara. Un trípode metálico es visible a la izquierda con un brazo sosteniéndolo.
"No sé si la palabra es revolver, pero sí revivir de un lado más descontracturado", expresó López ante la posibilidad de besar a su expareja (Prensa Telefe)

La negociación detrás de la escena fue otro de los puntos abordados durante la conversación. Maxi detalló que no hubo pactos estrictos para evitar el beso real, pero sí se debatió mucho entre las partes antes de llegar a la decisión final. “Cuando nos muestran el guion y cuando empezamos a ver un poco el libreto, obviamente había una esperanza de parte de Telefe y de todos. Y bueno, tuvimos que charlar, tuvimos que negociar; no fueron arduas, pero sí charlamos bastante y siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas”, explicó.

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Por otro lado, si bien intentaron consultarle sobre el presente de Nara y Martín Migueles, López buscó alejarse de la situación. “Qué sé yo, no sé. No entro. Ahora disfruto, estoy disfrutando de mi pareja, de los chicos, y estoy en una nube en este momento porque estoy disfrutando todas estas cosas Todo lo demás pasa para mí en segundo plano”, sentenció.

Maxi López y Wanda Nara sorprendieron al "besarse" en el final de su serie vertical (Telefe)

El fenómeno Triángulo Amoroso no solo se explica por la curiosidad en torno al pasado de Wanda y Maxi, sino también por el innovador recurso técnico elegido. Los responsables de la serie destacaron que la utilización de Inteligencia Artificial permitió recrear una escena “al mejor estilo Sebastián Estevanez y Carina Zampini en Dulce Amor, homenajeando los clásicos del melodrama argentino y sumando una capa de juego sobre la autenticidad de lo que se ve en pantalla.

El uso de tecnología de punta fue inmediatamente comentado en redes sociales, donde los seguidores se lanzaron a intercambiar hipótesis sobre el proceso de grabación y el efecto de las imágenes generadas digitalmente. Para muchos la IA no solo facilitó la grabación, sino que intensificó el interés y la expectativa por el resultado final. La escena se volvió viral, multiplicando reproducciones y comentarios, y generando un nuevo debate sobre los límites entre la ficción y la realidad en la era digital.

Así, el beso virtual de Triángulo Amoroso se transformó en mucho más que un truco digital: es el disparador de una conversación colectiva sobre el pasado, el juego entre el recuerdo y la ficción, y la vigencia de una pareja que, a pesar del paso del tiempo, sigue despertando curiosidad, nostalgia y emociones de este lado de la pantalla.

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