Infidelidad: cómo impacta y qué ocurre después en la vida de las mujeres, según expertas

Oprah Winfrey y Belle Burden exploran el impacto emocional de la infidelidad en las mujeres y sus familias tras una ruptura (Captura)

La infidelidad dejó de ser un tema privado para convertirse en una experiencia compartida que resuena en miles de mujeres. En el último episodio de su pódcast, Oprah Winfrey y la autora Belle Burden pusieron en palabras ese “club silencioso” de la traición, revelando el impacto emocional que deja una ruptura de este tipo.

A partir de sus propias vivencias, ambas expusieron no solo el golpe de la infidelidad y la ruptura marital, sino también el complejo camino de reconstrucción personal y familiar que comienza después, abriendo un debate incómodo pero necesario sobre cómo sanar tras la traición.

Según las vivencias expuestas en el podcast de Oprah, mujeres que han enfrentado la infidelidad experimentan un proceso de duelo emocional y familiar complejo, marcado por el estigma social, la autocrítica y la presión de mantener la unidad familiar. Tanto Winfrey como Burden describieron el desafío de reconstruir la identidad y redefinir la familia después de una ruptura.

La conversación comenzó con Winfrey reconociendo la amplitud del fenómeno: “Sé que este es un gran club. Hay muchas integrantes en este club... Mujeres a quienes han traicionado”. Burden, con franqueza, describió el proceso mental que atraviesan muchas mujeres: “Repasas en tu cabeza todas las cosas, todas las señales. ¿Dónde podría haberlo visto? ¿Qué pasé por alto?”.

El testimonio de Belle Burden, en el contexto de la pandemia, relató una caída emocional tras el distanciamiento de su esposo: “En ese mundo donde todo lo que yo pensaba imposible era ahora posible, creí que incluso eso podía pasar”. Al confrontarlo, él respondió: “Me dijo: ‘Para, perdiste la cabeza’ y colgó el teléfono”.

Belle Burden detalla el proceso de duelo emocional y familiar que atraviesan muchas mujeres tras la infidelidad

Burden explicó que la infidelidad y el abandono alteraron su autopercepción: “Sentí que había perdido la razón, que su salida me había transformado de una esposa y madre inteligente y estable a una mujer fuera de sí”.

Y añadió: “De algún modo yo me había convertido en la persona peligrosa en esta historia, la inestable, en vez de él, el hombre que había abandonado a su familia”.

El estigma social tras la infidelidad

Durante el podcast de Oprah, Burden señaló la rapidez con la que la sociedad etiqueta a las mujeres como “histéricas” tras una ruptura de pareja. “Es asombroso. Creo que muchas mujeres pasan por esto. De la noche a la mañana, nos transforman en la histérica”, afirmó. Winfrey, quien identificó este desplazamiento como una táctica frecuente de deslegitimación, en la que los hombres suelen restar valor a la reacción de la mujer, perpetuando el estigma.

“Una vez que una mujer es presentada como histérica, el resto de la historia se desvanece”, remarcó Burden. Aunque el comportamiento del esposo fue errático al marcharse durante la pandemia, la reacción pública desacreditó las emociones de ella. “En doce horas, yo era la que estaba demasiado alterada, demasiado enojada. Decían: ‘Estás exagerando, eres histérica’”, recordó.

La charla abordó la presión de mantener la calma frente a los hijos y cómo esa autoexigencia representa una carga adicional. La mujer no solo enfrenta la ruptura, sino también la incomprensión social.

La autora Belle Burden revela cómo la pandemia intensificó el sentimiento de abandono y alteró su autopercepción tras la infidelidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los temas centrales del podcast de Oprah fue cómo comunicar la situación a los hijos. Burden explicó que, por consejo de una terapeuta, inicialmente no contó la verdad: “Me aconsejaron esperar porque la pandemia era tan aterradora”. Sin embargo, reconoció que ese momento adecuado nunca llegó. “Pensé que estaba ocultándolo, pero la verdad es que no lo hice bien; lloraba todo el tiempo y me costaba salir de la cama”, admitió.

La dificultad para disimular la situación quedó clara: “Mi hija mayor lo supo casi de inmediato al leer un mensaje en mi iPad, y tuvo que fingir que no sabía”. En cambio, la menor se enteró tiempo después y sintió traición por no haber sido informada. “Creo que fue un error. Ojalá se los hubiera dicho desde el principio, así podríamos haber atravesado esto juntas”, contó.

Al narrar el momento de contar la verdad junto al padre, Burden evocó la tensión y la desconexión: “Cuando él regresó, lo primero que pensé al verlo fue que parecía feliz. Era tan incongruente con los escombros que había dejado atrás conmigo”.

El esposo comunicó la noticia en la sala, mientras Burden abrazaba a las niñas. Según la autora, “es terrible para cualquier familia cuando esta noticia se da a los hijos”.

Reconstrucción personal tras la ruptura marital

Uno de los pasajes más destacados del podcast de Oprah fue la anécdota del sándwich. Mientras hablaban con las hijas, el pedido del esposo de Belle Burden generó asombro: “¿Puedes prepararme un sándwich?”. Ella, sorprendida, decidió dar ejemplo de cordialidad: “Pensé: ‘Debo mostrar que vamos a ser amables, que vamos a trabajar juntos, que aquí seguirá habiendo cariño incluso si nos divorciamos’”.

Lo cierto es que preparó el sándwich como un gesto simbólico: “Mientras lo hacía, pensé que haría el mejor sándwich posible. No quería que se fuera pensando que yo era una persona mezquina”.

Winfrey reflexionó: “Para muchas personas es como si la vida se derrumbara, como si fueran una gallina a la que le han cortado la cabeza”. En ese sentido, Burden contó que, en los días más difíciles, buscaba refugio en el suelo del baño, el único espacio donde sentía apoyo.

La conversación cuestiona la noción de culpa compartida en el final de un matrimonio y destaca la complejidad de la corresponsabilidad

En el cierre, la autora cuestionó la idea de la “culpa compartida” en una ruptura: “Algunos dicen que terminar un matrimonio es siempre 50/50, pero ¿es así cuando la persona infeliz no expresa su malestar? ¿Cuando ni siquiera sabes que existe ese quiebre?”. La experiencia de Burden mostró que no todas las rupturas pueden reducirse a una corresponsabilidad equitativa.