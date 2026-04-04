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Una nutricionista revela el dato clave para elegir mejor la pasta: cuánta proteína tiene cada 100 gramos

Júlia Farré destaca un método infalible para elegir la mejor opción durante las compras diarias, brindando a los consumidores herramientas prácticas para identificar productos que favorecen el bienestar general y la digestión

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Una cuchara honda vierte salsa de tomate sobre un plato de espagueti. Al fondo se ven albahaca, queso rallado y una botella de aceite de oliva.
La diferencia entre carbohidratos simples y complejos radica en su origen y su impacto en los niveles de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los últimos años, la percepción sobre los carbohidratos simples y complejos ha cambiado en la sociedad. Tradicionalmente, se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades como la diabetes y la obesidad, lo que llevó a muchas personas a reducir su consumo.

No obstante, la revista de salud Men’s Health España subraya que la calidad y el origen de este nutriente esencial varían: no es lo mismo consumir cereales refinados, bebidas azucaradas y dulces, que optar por cereales integrales, frutas o verduras. Todos son carbohidratos, pero existen diferencias importantes entre los simples y los complejos.

Fusionando la explicación, se observa que los carbohidratos simples predomina en productos como dulces y bebidas azucaradas, mientras los complejos se encuentran en cereales integrales, frutas y verduras. La forma en que el cuerpo absorbe y asimila estos carbohidratos también difiere. Los simples suelen provocar picos de glucosa y aportan energía de rápida utilización.

Los complejos, al contener fibra y nutrientes, generan una sensación de saciedad más prolongada y liberan la energía de manera gradual. Así, la elección entre uno u otro influye en la respuesta metabólica y en el bienestar diario.

Primer plano de varios panzottis de verdura con bordes rizados en un plato gris, cubiertos con salsa clara, queso rallado y hojas de albahaca.
El consumo excesivo de carbohidratos simples, comunes en dulces y bebidas azucaradas, puede provocar picos de glucosa y aumento de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de carbohidratos y su impacto en la salud

La diferenciación entre estos dos grandes grupos de carbohidratos produce efectos orgánicos distintos. Los carbohidratos complejos, presentes en cereales integrales, frutas y verduras, mantienen constante la energía disponible y contribuyen a una mejor regulación de la glucosa en sangre. En contraste, los simples incrementan la glucosa de forma rápida y suelen relacionarse con productos procesados, snacks y refrescos.

La selección de alimentos, según la revista española, condiciona la calidad de la dieta. La incorporación de cereales integrales, frutas y verduras resulta más adecuada para obtener energía sostenida. Consumir preferentemente estos grupos puede modular el apetito y favorecer un mayor equilibrio nutricional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Optar por pasta integral aumenta el contenido de fibra, reduce el índice glucémico y favorece una mejor digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir pasta de calidad según la nutricionista Júlia Farré

Uno de los alimentos frecuentemente asociado al contenido de hidratos de carbono es la pasta. La nutricionista Júlia Farré propone criterios específicos para distinguir una opción de calidad, que van más allá del precio o la marca.

“Para saber si la pasta que compramos es de buena calidad o no, solo tendrás que mirar un número en el paquete. Normalmente elegimos la pasta por precio, por marca o por costumbre. Pero hay un dato que te dice si la pasta es de buena calidad, que retiene el almidón y queda aldente sin perder firmeza”, explica Farré.

Según Farré, el indicador fundamental es el contenido de proteínas. “Hay que fijarse en los gramos de proteína que contiene por cada cien gramos de alimento. Si contiene 13 gramos de proteína o más, significará que han utilizado en su elaboración un trigo de calidad”, detalla.

La nutricionista recomienda que al observar la etiqueta nutricional, a mayor contenido de proteína, mejor será el resultado de la cocción. Esto permite darle prioridad al valor nutricional por encima de factores como la costumbre o publicidad. Siguiendo estos parámetros, la elección puede ser más informada y saludable.

Plato blanco con tortellini dorados cubiertos en salsa roja de tomate, al lado una cuchara plateada sobre un mantel verde y mesa azul.
Cocer la pasta al dente o refrigerarla incrementa el almidón resistente, lo que disminuye la absorción calórica del plato final (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para incluir pasta en una dieta saludable

La elección de pasta integral aporta ventajas por su menor índice glucémico y mayor contenido de fibra. En ese sentido, ayuda a mantener estable la glucosa y contribuye a una mejor digestión.

El artículo de la revista destaca además ciertos trucos que optimizan su consumo: cocerla “al dente” o dejarla reposar unas horas en el frigorífico aumenta la proporción de almidón resistente, lo cual reduce la absorción calórica.

Para un consumo más equilibrado, el texto sugiere limitar la ración a 80 gramos por persona y evitar acompañarla con pan. Usar salsas caseras, como tomate natural sin azúcar o simplemente un poco de aceite de oliva extra virgen, es preferible a las salsas industriales.

Asimismo, acompañar la pasta con verduras en lugar de bacon o carne picada mejora la calidad total del plato y refuerza su aporte de fibra y micronutrientes.

Organizar el menú priorizando el uso de salsas simples, verduras frescas y aceite de oliva virgen extra garantiza una mejor asimilación de nutrientes y minimiza componentes innecesarios como azúcares añadidos y grasas saturadas. Estas indicaciones facilitan la incorporación de la pasta en un modelo alimentario saludable.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estilo de vida y los hábitos alimenticios condicionan el impacto de los carbohidratos sobre la salud, más allá del tipo de alimento consumido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contexto del consumo de carbohidratos y hábitos de vida

El artículo señala la relación entre el estilo de vida y el consumo de hidratos de carbono. En personas activas, la cantidad de estos nutrientes puede no representar un problema, pero quienes llevan una vida sedentaria enfrentan mayor riesgo de exceso calórico.

“Los alimentos no engordan per se, son nuestras decisiones y hábitos los que nos hacen ganar peso. No culpes a la pasta”, recalca la publicación.

La manera en que se consume cada tipo de carbohidrato y el patrón de actividad física diario definen el impacto sobre la salud. Así, tanto la selección individual de alimentos como los hábitos cotidianos influyen en la respuesta metabólica y en el mantenimiento del peso corporal.

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