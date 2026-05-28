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Paredes paneladas en madera: el detalle clásico que regresa a las casas modernas y cambia la sensación del espacio

El revestimiento de tablones retoma protagonismo por su capacidad de sumar carácter y mejorar el clima interior, con apuestas por vetas visibles, texturas naturales y contrastes

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Ilustración en acuarela de líneas finas de una oficina con paredes de madera y colores brillantes. Muestra un escritorio, sillas verde y roja, y alfombra azul.
Las paredes paneladas en madera regresan como eje del interiorismo 2026 y suman calidez visual a los ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paredes paneladas en madera volvieron con fuerza al interiorismo 2026, combinando elegancia tradicional y modernidad.

Según Elle Decor, revista especializada en diseño e interiorismo, este resurgimiento responde al interés por materiales naturales que confieren calidez y carácter a los espacios, junto con ventajas prácticas como el aislamiento y el acondicionamiento acústico.

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El auge de las paredes paneladas en madera en 2026 no solo responde a criterios estéticos o funcionales. Medios internacionales como Savia y Tablinou destacan que la conciencia ambiental impulsa la preferencia por maderas con certificación FSC o PEFC, procedentes de bosques gestionados de forma responsable.

Un salón moderno con un sofá modular beige frente a una pared de madera oscura. Incluye una mesa de centro de cristal, una lámpara, una alfombra y un aplique de mármol.
El panelado aporta aislamiento térmico y ayuda a mantener espacios más templados en invierno y más frescos en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta tendencia refuerza el compromiso del sector con la sostenibilidad, ya que el material actúa como sumidero de carbono y reduce el impacto ambiental respecto a otras soluciones constructivas.

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El uso de paneles fabricados con procesos de bajo consumo energético y madera recuperada o reciclada también gana terreno entre arquitectos y diseñadores, consolidando la madera como una opción integral tanto por su belleza como por su responsabilidad ecológica.

Las paredes paneladas en madera vuelven a ser tendencia por su capacidad de dotar a los ambientes de elegancia, confort y funcionalidad. El material ofrece aislamiento térmico y reducción del ruido, favoreciendo espacios más cálidos en invierno y frescos en verano.

Una sala de estar moderna con paneles de madera en paredes y techo, un sofá modular beige, una mesa de centro de madera con cuencos, cuadros abstractos y una planta grande.
La reducción del ruido convierte a la madera en una aliada para salas de estar, televisión, estudios y bibliotecas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso de paneles sin pintar aporta autenticidad y memoria, convirtiéndolo en una alternativa versátil tanto para hogares familiares como para estudios y bibliotecas. Los especialistas recomiendan equilibrar la madera con elementos contemporáneos y tonos intensos para evitar un resultado excesivamente rústico.

Beneficios de las paredes paneladas en madera

El uso de paneles de madera permite transformar la estética de habitaciones y crear ambientes cálidos. Según interioristas consultados por Elle Decor, la madera sin tratar conserva detalles originales, lo que aporta autenticidad visual y sensorial.

Interioristas como Heather Chadduck Hillegas destacan que mantener vetas, imperfecciones y relieves en la madera acentúa el carácter de cada espacio. Por su parte, Thomas Kligerman, arquitecto y diseñador estadounidense, asocia este material con recuerdos y emociones, reforzando el arraigo en el entorno doméstico.

Sala moderna con tres sofás de cuero marrón, mesa de centro redonda, alfombra gris, lámpara de pie y pared de paneles de madera iluminada.
La madera sin pintar gana terreno por su autenticidad y por conservar vetas, relieves e imperfecciones visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panelado resulta especialmente adecuado en estudios y bibliotecas, donde la sensación de calma y privacidad es fundamental, y en espacios de reunión en los que el aislamiento acústico añade valor funcional.

En viviendas familiares, la madera evoca aromas y texturas de la naturaleza, un detalle que, según expertos citados por el medio, añade una dimensión sensorial que se integra con la vida cotidiana.

La capacidad de la madera para absorber y atenuar ruidos convierte a los paneles en una elección frecuente en salas de estar y televisión, donde, como afirman los diseñadores de interiores responsables del estudio Redd Kaihoi, Miles Redd y David Kaihoi, el revestimiento suaviza la presencia de tecnología y fomenta la intimidad.

Sillón de cuero negro sobre alfombra, mesa auxiliar de diseño con jarrón escultural frente a paneles de madera y cortinas transparentes.
La tendencia se asocia a materiales naturales que aportan carácter y una dimensión sensorial en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para aplicar la tendencia en 2026

Para lograr un equilibrio entre lo clásico y lo actual, los especialistas recomiendan el uso de paneles de madera sin pintar, combinándolos con piezas de arte moderno y detalles en metales dorados o piedras singulares. Así, el ambiente evita el exceso monocromático y adquiere dinamismo visual.

En espacios como bibliotecas y estudios, introducir contrastes mediante papel pintado o textiles complementa la riqueza del material. Aplicar puntos de color, como rojo, azul o verde, crea focos de atención y rompe la monotonía, estrategia señalada por diseñadores citados por Elle Decor.

El consejo común de los interioristas es sumar elementos sofisticados y contemporáneos. Un buen manejo de la iluminación y la elección de acabados elegantes pueden transformar la apariencia de la madera, otorgando a los espacios una sensación de actualidad y confort que responde a las expectativas del interiorismo 2026.

Vista detallada de un baño con pared de listones de madera, un toallero negro vertical y horizontal con toallas, espejo redondo, lavabo blanco y grifo negro.
Los paneles fabricados con procesos de bajo consumo energético se vuelven más valorados en proyectos contemporáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este regreso de las paredes paneladas en madera muestra cómo la decoración puede adaptarse a estilos de vida cambiantes sin perder la conexión con la naturaleza y la tradición.

Según el medio citado, permanecer rodeado de madera genuina sigue proporcionando bienestar, calidez y un sentido de solidez que cada vez cobra más valor en los hogares modernos.

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