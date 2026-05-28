Cómo influyen las redes sociales y la comparación constante en la construcción de la identidad de las adolescentes

Meredith Walker analiza en el podcast The In Between Years los retos de la adolescencia y el impacto de la presión social sobre la autoaceptación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El podcast The In Between Years, conducido por Sheryl Ziegler, tuvo como invitada a Meredith Walker, productora y cofundadora de Smart Girls. Walker analizó los retos de la adolescencia y el impacto de la presión social en la autoaceptación. Subrayó la importancia de que los adultos acompañen a las jóvenes con escucha respetuosa y espacios seguros. Recomendó fomentar la autoexploración, la autocompasión y el diálogo abierto.

Walker compartió detalles de su adolescencia, marcada por la dificultad para encajar y la soledad en una secundaria solo para chicas. Encontró refugio en la lectura y en las biografías, alternando intereses entre actividades escolares y salidas a bailar. Su familia le ofreció un entorno protector, pero el aislamiento social fue un desafío. La lectura se volvió una vía de escape y autoconocimiento.

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Walker comparte cómo la lectura y las biografías fueron herramientas de escape y autodescubrimiento durante su adolescencia marcada por la soledad (YouTube: Good Inside)

En la universidad, Walker atravesó una transición compleja, sin claridad sobre su futuro académico. Un documental sobre derechos civiles la inspiró a encontrar una dirección y valorar el poder de las historias. Tras graduarse, enfrentó la incertidumbre laboral y desempeñó diversos trabajos. Su ingreso al periodismo televisivo marcó el inicio de una carrera basada en respetar la voz de los jóvenes.

Walker destacó que viajar para escuchar historias juveniles definió su perspectiva profesional. Luego, su experiencia en Saturday Night Live fortaleció su vínculo con jóvenes creativos. De su encuentro con Amy Poehler surgió Smart Girls, un proyecto que pone el foco en acompañar a adolescentes interesándose por quienes son. Desde 2008, la iniciativa ha crecido con talleres, campamentos y la expansión digital.

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El libro de Meredith Walker, Be Yourself and Other Bad Advice, aborda la presión social, la autoimagen y el desafío de encontrar una identidad propia en la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de crecer bajo presión social

El libro de Meredith Walker, Be Yourself and Other Bad Advice, es resultado de años escuchando a niñas y adolescentes, recogiendo inquietudes comunes. “El gran motivo para escribirlo fue descubrir la presión inmensa que sienten para hacerlo todo bien, para seguir un camino y alcanzar cierta idea de éxito. Sentí que la juventud les estaba siendo arrebatada, pues estaban demasiado ocupadas preparándose para el futuro”.

Walker halló que compartir relatos de errores y aprendizajes generaba alivio. “Notaban alivio al saber que mujeres adultas tampoco fueron perfectas y que salió bien igual. Si extendemos ese alivio, es un logro”.

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Criticó el consejo habitual de “sé tú misma” por su vaguedad: “Decir ‘sé tú misma’ no ayuda, sobre todo si ni siquiera has tenido tiempo de conocerte. Cuando intentas encajar y cumplir expectativas, no siempre sabes quién eres”. En cambio, propuso ejercicios y actividades que impulsen la introspección. “Dedica tiempo a descubrir quién eres. Date la oportunidad de experimentar el proceso de construirte”.

Walker critica el consejo vago 'sé tú misma' y propone ejercicios concretos de autoexploración para fortalecer la identidad de niñas y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes sociales, comparación constante y resiliencia

Al referirse a las diferencias generacionales, Walker subrayó que la comparación y la presión siempre existieron, pero antes había un “interruptor de apagado”. “Antes, tras un día difícil, podías dejar la revista o apagar el televisor, encontrar una pausa. Ahora, debido a las redes sociales, la exposición es ininterrumpida”.

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Aunque no condenó de forma absoluta las redes sociales y destacó sus aspectos positivos, advirtió sobre su efecto incesante: “Es un bombardeo constante de opiniones, compras, imágenes y comparación. Si revisas el clima, ves un video nuevo. Es difícil huir de la influencia externa”.

La constante exposición en redes sociales aumenta la comparación y la presión sobre las adolescentes, según la experiencia de Walker en Smart Girls (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walker sugirió que los padres ayuden a sus hijas a establecer pausas para desconectarse. “Permíteles saber que tomarse un descanso es posible. Compartir experiencias propias sobre cómo un respiro nos hizo bien puede ser útil. Al conocerse mejor y resultarse interesantes a sí mismas, las adolescentes se fortalecen ante los momentos difíciles”.

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En la entrevista, vinculó autoconocimiento y resiliencia. “La resiliencia incluye el descanso y el reencuentro con una misma. Si no les damos esa oportunidad de silencio, nunca logran desconectarse del ruido exterior”.

Acompañar a las adolescentes: herramientas y empatía

Meredith Walker ofreció recomendaciones específicas para quienes acompañan a adolescentes. “No hay una sola fórmula. Todo depende de la dinámica y la personalidad de cada chica”. Resaltó ejercicios de autoexploración y recomendó a padres y adultos confiar en que las jóvenes encontrarán su identidad con el tiempo.

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Sugirió que algunos adultos pueden leer primero el libro y luego compartirlo, mientras que otros pueden ofrecerlo directamente para facilitar la autonomía en el proceso. “Dejar que lo encuentren y lo exploren a su manera puede quitar barreras”.

Meredith Walker recomienda a padres y adultos fomentar pausas digitales y compartir experiencias para ayudar a las jóvenes a desarrollar resiliencia y autocompasión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre los cambios sociales actuales, advirtió que, aunque la presión grupal siempre existió, hoy faltan pausas naturales. “Es más difícil escaparse de la influencia con tantas notificaciones al día. Antes, tras la escuela, había un espacio sin ruidos externos”.

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Walker consideró que la autocompasión es un aprendizaje fundamental. “Cuando cometas un error, háblate como le hablarías a tu mejor amiga. Nadie le diría a su amiga que siempre lo hace mal; la trataría con cariño y respeto. Hacerlo contigo misma marca una gran diferencia”.

Por último, propuso entrenar la mirada para destacar lo positivo: “Es fácil centrarse en lo malo, pero 100 cosas buenas pueden pasar en tu día. Debes aprender a notar primero lo que fue bien. Así puedes cambiar tu forma de ver la vida”.

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Al cerrar la charla, Walker remarcó el valor de la presencia y la escucha de los adultos en la vida de las adolescentes. Aunque parezca que no buscan compañía, siguen necesitando el apoyo cercano en su camino hacia la autoaceptación.