Receta de pastel de bondiola braseada y batata, rápida y fácil

Cuando el clima invita a quedarse en casa, una preparación sorprende por su sabor y reconforta sin demasiadas complicaciones

Un pastel de batata con bondiola dorado, cortado y mostrando la carne, en un plato sobre un individual en una mesa de madera con un vaso de agua y un tenedor.
La receta de pastel de bondiola braseada y batata ofrece una versión rápida y fácil de un clásico de la cocina argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina argentina tiene esa capacidad única de transformar cortes simples en platos inolvidables. El pastel de bondiola braseada y batata es uno de esos ejemplos: un bocado que abraza con su dulzura y su fondo sabroso, ideal para días frescos o almuerzos en familia.

En distintas provincias, la bondiola braseada suele aparecer en reuniones largas, mientras que el pastel de batata evoca esas recetas criollas de horno encendido y aromas que invitan a quedarse en la mesa. Su versión rápida y fácil permite disfrutar lo mejor de ambos mundos sin perder la esencia de la cocina casera.

Receta de pastel de bondiola braseada y batata

Este pastel combina bondiola de cerdo braseada y desmenuzada con un suave puré de batata, gratinado en horno hasta dorar. El resultado es un plato contundente y sabroso, con capas bien diferenciadas y una textura cremosa por encima, ideal como principal para la mesa diaria o una reunión especial.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 1 hora 20 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de bondiola de cerdo
  • 1 kg de batatas
  • 2 cebollas
  • 2 dientes de ajo
  • 1 morrón rojo
  • 150 cc de vino blanco (opcional)
  • 1 ramita de tomillo o romero fresco
  • 100 g de manteca
  • 150 cc de leche
  • 2 cucharadas de mostaza
  • 2 cucharadas de kétchup (opcional)
  • Aceite de oliva c/n
  • Sal y pimienta c/n
  • Queso rallado (opcional, para gratinar)

Cómo hacer pastel de bondiola braseada y batata, paso a paso

El tiempo total de preparación y cocción es de 1 hora y 40 minutos, lo que permite disfrutar de un plato casero sin complicaciones
  1. Dorar la bondiola en una olla con un poco de aceite de oliva, salpimentando bien para sellar todos sus lados.
  2. Agregar las cebollas, el morrón y los dientes de ajo picados. Rehogar unos minutos hasta que transparenten.
  3. Incorporar el vino blanco y el tomillo o romero. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo, agregando un toque de agua si hace falta, hasta que la carne esté muy tierna (aprox. 1 hora). Se puede usar olla a presión para acortar tiempos.
  4. Una vez lista, desmenuzar la bondiola con tenedor y mezclar con el fondo de cocción. Agregar mostaza y kétchup si se desea más sabor.
  5. Mientras tanto, hervir las batatas peladas y cortadas en trozos hasta que estén bien tiernas. Escurrir.
  6. Hacer un puré de batata agregando la manteca y la leche caliente. Salpimentar.
  7. En una fuente para horno, colocar una base con la bondiola desmenuzada y cubrir con el puré de batata.
  8. Espolvorear queso rallado por encima y llevar a horno fuerte (220°C) hasta dorar la superficie (10 a 15 minutos).
  9. Consejo clave: El puré debe quedar bien cremoso para lograr un gratinado parejo y apetitoso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 480 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Proteínas: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Primer plano de manos con guantes de cocina rojos y a rayas sacando una fuente de vidrio con pastel de batata y bondiola gratinado del horno.
El pastel de bondiola braseada y batata se puede conservar en la heladera por 3 días o en el freezer hasta 2 meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera: Hasta 3 días, bien tapada. En freezer: Hasta 2 meses, en recipiente apto. Se recomienda recalentar en horno para mantener la textura.

