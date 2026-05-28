Receta de pastel de bondiola braseada y batata, rápida y fácil

La cocina argentina tiene esa capacidad única de transformar cortes simples en platos inolvidables. El pastel de bondiola braseada y batata es uno de esos ejemplos: un bocado que abraza con su dulzura y su fondo sabroso, ideal para días frescos o almuerzos en familia.
En distintas provincias, la bondiola braseada suele aparecer en reuniones largas, mientras que el pastel de batata evoca esas recetas criollas de horno encendido y aromas que invitan a quedarse en la mesa. Su versión rápida y fácil permite disfrutar lo mejor de ambos mundos sin perder la esencia de la cocina casera.
Receta de pastel de bondiola braseada y batata
Este pastel combina bondiola de cerdo braseada y desmenuzada con un suave puré de batata, gratinado en horno hasta dorar. El resultado es un plato contundente y sabroso, con capas bien diferenciadas y una textura cremosa por encima, ideal como principal para la mesa diaria o una reunión especial.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 1 hora 20 minutos
Ingredientes
- 1 kg de bondiola de cerdo
- 1 kg de batatas
- 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- 1 morrón rojo
- 150 cc de vino blanco (opcional)
- 1 ramita de tomillo o romero fresco
- 100 g de manteca
- 150 cc de leche
- 2 cucharadas de mostaza
- 2 cucharadas de kétchup (opcional)
- Aceite de oliva c/n
- Sal y pimienta c/n
- Queso rallado (opcional, para gratinar)
Cómo hacer pastel de bondiola braseada y batata, paso a paso
- Dorar la bondiola en una olla con un poco de aceite de oliva, salpimentando bien para sellar todos sus lados.
- Agregar las cebollas, el morrón y los dientes de ajo picados. Rehogar unos minutos hasta que transparenten.
- Incorporar el vino blanco y el tomillo o romero. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo, agregando un toque de agua si hace falta, hasta que la carne esté muy tierna (aprox. 1 hora). Se puede usar olla a presión para acortar tiempos.
- Una vez lista, desmenuzar la bondiola con tenedor y mezclar con el fondo de cocción. Agregar mostaza y kétchup si se desea más sabor.
- Mientras tanto, hervir las batatas peladas y cortadas en trozos hasta que estén bien tiernas. Escurrir.
- Hacer un puré de batata agregando la manteca y la leche caliente. Salpimentar.
- En una fuente para horno, colocar una base con la bondiola desmenuzada y cubrir con el puré de batata.
- Espolvorear queso rallado por encima y llevar a horno fuerte (220°C) hasta dorar la superficie (10 a 15 minutos).
- Consejo clave: El puré debe quedar bien cremoso para lograr un gratinado parejo y apetitoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 480 kcal
- Grasas: 22 g
- Carbohidratos: 35 g
- Proteínas: 28 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: Hasta 3 días, bien tapada. En freezer: Hasta 2 meses, en recipiente apto. Se recomienda recalentar en horno para mantener la textura.
