Estrés silencioso: microprácticas de una experta en psicología para recuperar la energía

Las microprácticas validadas por la ciencia reducen el agotamiento y fortalecen la resiliencia ante el estrés crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse agotado va más allá del cansancio habitual; implica afrontar las consecuencias de un estrés crónico no gestionado que afecta de forma progresiva la salud física y mental, según la psicóloga clínica de la Universidad de Nueva York, Rachel Goldman.

Esta condición no se resuelve con una noche de sueño ni con descansos ocasionales y, si no se atiende a tiempo, puede afectar gravemente el bienestar general. El equipo editorial presenta tres microprácticas diarias, validadas por la especialista, que ayudan a prevenir el agotamiento y fortalecer la resiliencia.

El agotamiento, explica Goldman, surge tras periodos prolongados de tensión sin recuperación suficiente y se distingue del cansancio habitual por la acumulación progresiva de estrés que altera la respuesta del organismo. “El agotamiento es el resultado del estrés crónico y no controlado que se acumula silenciosamente con el tiempo”, detalla la especialista.

Para prevenirlo, la Dra. Goldman recomienda incorporar pausas conscientes durante la jornada, crear una lista de “Hoy no” para establecer límites y reservar momentos diarios de alegría y recuperación emocional. Estas prácticas contribuyen a preservar la energía y refuerzan el bienestar físico y mental.

Cómo reconocer las señales tempranas del agotamiento

El agotamiento surge tras periodos prolongados de estrés no gestionado y afecta la salud física y mental a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras señales del agotamiento suelen incluir dificultades para concentrarse, fatiga mental, alteraciones en la toma de decisiones y en el estado de ánimo. También pueden aparecer retraimiento social, desapego emocional, tensión muscular, dolores de cabeza y trastornos del sueño. “La recuperación le da a nuestro sistema nervioso la oportunidad de reiniciarse, recargarse y recuperar energías”, señala Goldman.

Ignorar estos síntomas incrementa el riesgo de desgaste mental y físico, así como la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares o debilitar el sistema inmunitario. El equipo editorial advierte que intervenir temprano y adoptar microprácticas preventivas resulta determinante para mantener el equilibrio a largo plazo.

Reconocer los síntomas iniciales permite actuar antes de que el estrés crónico derive en cuadros más graves. Señales como el insomnio, cambios de humor, dificultad para concentrarse y molestias físicas recurrentes son indicios de que el cuerpo necesita una pausa. Tomar conciencia de estos signos y atenderlos mediante pequeñas acciones diarias es fundamental para evitar complicaciones.

Estrategias cotidianas para prevenir el agotamiento

La prevención efectiva del agotamiento exige una mentalidad proactiva y la incorporación constante de hábitos saludables que ayuden a gestionar los límites personales. “Gestionar el estrés una vez que aparece es una reacción; la clave está en anticiparse”, señala la Dra. Goldman.

Establecer límites personales, como desconectar el correo laboral fuera de horario, previene el desgaste innecesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modificaciones sencillas, como reducir el tiempo frente a pantallas fuera del horario laboral, evitar compromisos que no son imprescindibles y establecer límites claros, permiten proteger la energía y priorizar lo esencial en la rutina diaria.

Entre las microprácticas recomendadas, destaca la importancia de realizar pausas breves a lo largo del día. Interrupciones de apenas treinta segundos para estirarse, caminar o practicar respiración profunda ayudan a controlar el estrés y a restablecer la concentración, incluso en jornadas exigentes.

Además, poner límites implica acciones concretas como desconectar el correo laboral a partir de una hora determinada o silenciar notificaciones para evitar interrupciones fuera del trabajo, lo que contribuye a prevenir el desgaste innecesario y facilita mantener el enfoque en las prioridades reales.

Otra recomendación fundamental es reservar tiempo cada día para actividades placenteras, como escuchar música, leer, conversar con personas cercanas o realizar alguna actividad física suave. Estas acciones refuerzan el bienestar emocional y permiten afrontar con mayor fortaleza las demandas cotidianas.

Mantener hábitos básicos como dormir bien, hidratarse y una alimentación equilibrada es esencial para combatir el estrés crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, no deben descuidarse los hábitos básicos: dormir bien, hidratarse adecuadamente y mantener una alimentación equilibrada son pilares esenciales para renovar energías y enfrentar el estrés de manera sostenida.

Claves para sostener el bienestar y la energía a largo plazo

La motivación para modificar hábitos comienza con pasos pequeños y una actitud abierta al cambio. Integrar microprácticas en la rutina diaria y anticipar el agotamiento antes de que aparezcan síntomas ayuda a preservar el bienestar y a desarrollar mayor fortaleza ante los desafíos de la vida moderna. Además, mantener la constancia en estos hábitos facilita una recuperación más eficaz frente a situaciones de alta demanda.

Descansar no debe ser visto como un premio ocasional, sino como una necesidad que forma parte de un equilibrio saludable. Incorporar pausas y espacios de recuperación en la rutina diaria asegura una energía constante y una mejor adaptación al ritmo actual, concluye el equipo editorial, y contribuye a prevenir el desgaste físico y mental a largo plazo.