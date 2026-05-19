Llega Summit IA Human Future 2026: la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

El Summit IA Human Future 2026 congregará a líderes de tecnología e innovación para debatir el futuro de la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Summit IA Human Future 2026, reunirá este miércoles 20 de mayo a más de de 1.200 líderes y profesionales en el Centro de Convenciones del LATU en Montevideo, Uruguay. Este encuentro internacional reunirá a referentes de la tecnología y la comunicación para analizar el futuro de la inteligencia artificial desde una perspectiva estratégica y humana.

Expertos, empresarios y directivos participarán en una agenda que aborda los desafíos éticos, las oportunidades y las capacidades necesarias para adaptarse a la transformación digital acelerada.

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El Summit IA Human Future 2026 es una cumbre internacional centrada en debatir cómo la inteligencia artificial está transformando el liderazgo, el trabajo y la toma de decisiones en múltiples industrias.

La inteligencia artificial ha dejado de ser solo una herramienta tecnológica para convertirse en un factor que redefine la gestión, el liderazgo y las dinámicas laborales, subrayan desde la organización del Summit IA Human Future 2026.

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Las distintas entrevistas y workshops enfatizan en la innovación, la adaptación al cambio y la gestión de la incertidumbre. Temas como el futuro del trabajo, el liderazgo en tiempos de transformación y los avances científicos y tecnológicos serán centrales en los debates.

Referentes en comunicación, tecnología e innovación disertarán en el evento

El debate sobre el liderazgo humano frente a la IA

El encuentro invita a repensar el rol humano en la integración de la inteligencia artificial, bajo la consigna “¿protagonistas o espectadores?”.

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El foco estará en desplazar el paradigma del reemplazo y explorar el papel que asumirán las personas en un entorno laboral en evolución. Según los organizadores, la cuestión central es “qué rol vamos a asumir frente a ese cambio” y no solo si la inteligencia artificial modificará la manera de trabajar.

Con la premisa “¿protagonistas o espectadores?”, la cumbre invita a repensar el papel de la inteligencia artificial más allá de la mera adopción tecnológica.

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El workshop ejecutivo del Summit IA Human Future 2026 ofrecerá herramientas prácticas para aplicar inteligencia artificial en la gestión y automatización empresarial

Agenda y expositores del Summit IA Human Future 2026

El evento se organizará en dos etapas para enriquecer la experiencia y la interacción entre los asistentes. Por la mañana, se prevén conferencias y espacios para contacto profesional, con la participación de figuras del ámbito empresarial y tecnológico.

Durante la tarde, el encuentro contempla un workshop ejecutivo enfocado en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión diaria. Los organizadores buscan ofrecer herramientas concretas para que las empresas y sus equipos respondan a las demandas de innovación y adaptación.

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El encuentro contará con la participación de referentes como Jon Hernández, reconocido divulgador de inteligencia artificial de España; Víctor Valle, ex CEO de Google Argentina; Milagros Hadad, creadora de La Fórmula, uno de los podcasts más escuchados en Spotify; Jonatan Loidi, consultor especializado en innovación e inteligencia aumentada; y Hernán Cattáneo, DJ y productor musical que abordará el impacto de la tecnología en el arte y el entretenimiento.

También estarán Lorena Betancor, catedrática de Biotecnología y fundadora de Promethenz; Jorge Milburn, ex ejecutivo de Tesla y 1X; y Gonzalo Moratorio, destacado científico y virólogo uruguayo. La agenda incluye además la participación de Martín Aguirre, director y periodista de El País, y Marcelo Abreu, gerente de Innovación en Antel.

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La cumbre invita a repensar el rol de las personas y la inteligencia artificial bajo la consigna '¿protagonistas o espectadores?' en el nuevo entorno laboral.

Por la tarde, los asistentes podrán participar en un workshop ejecutivo orientado a la aplicación práctica de inteligencia artificial en la gestión diaria. Este taller estará a cargo de Jon Hernández y abordará herramientas para automatización, casos de uso en procesos empresariales y estrategias para aprovechar la IA en la toma de decisiones y la innovación.

Cómo participar y dónde obtener información

La inscripción pueden realizarse en la web oficial del evento, donde también se centraliza la información actualizada sobre actividades y expositores.

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El verdadero valor de la inteligencia artificial estará en el criterio con que organizaciones y personas elijan integrarla ante una transformación que ya está marcando el rumbo del futuro, concluyeron los organizadores.