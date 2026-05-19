El emotivo homenaje a Enrique Macaya Márquez en los Martín Fierro 2026

Homenaje a Macaya Márquez

Se veía venir, pero no por eso fue menos emotivo en el discurrir de la noche de los premios Martín Fierro 2026. Fue cuando Santiago del Moro invitó al escenario a capos de la númro cinco, Juan Pablo Varsky, Sebastián Vignolo, Pablo Giralt y Diego Latorre, para concretar el homenaje a Enrique Macaya Máquez. A sus 91 años, el histórico de los comentaristas de fútbol concretará, en el inminente Mundial de estados Unidos, Canadá y México su Copa del Mundo número 18.

“Muchos de ustedes se preguntarán cuánto tiempo pasé preparando estas palabras para no olvidarme de nadie. Bueno, me olvidé”, empezó bien jodín Macaya.

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Que, por supuesto, entre los agradecimientos, no podía olvidarse del Negro Carlos Avila, factotum de Torneos y Competencias allá por mediados de los ‘80, y su programa emblema, Fútbol de Primera.

La alegría de Macaya a la hora de su homenaje (PRENSA TELEFE)

Toda una generación esperaba el domingo a la noche para ver los goles de la jornada y el análisis del clásico de la fecha a través de la mirada de Macaya.

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Moria presentó a su nieto Dante...

Moria Casán acaparó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 con un vestido conceptual blanco de gran volumen, firmado por la dupla Pucheta-Paz, y compartió sus sensaciones sobre su nominación en la categoría Labor en Conducción Femenina. La conductora de La mañana con Moria llegó acompañada por su nieto Dante Della Paolera, en una noche que combinó despliegue teatral, familia y reconocimiento profesional.

Moria junto a su nieto, Dante, hijo de Sofía Gala (Prensa TELEFE)

Para la gala,La One eligió un vestido blanco de gran volumen, confeccionado en varias capas y volados, con un diseño estructurado que incluyó mangas amplias y cuello alto. La prenda, creación de los diseñadores Pucheta-Paz, se destacó por sus detalles plisados y una impronta teatral.

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“Es una puesta en escena, soy una escenografía viviente y es una instalación. Esto tiene más de cien metros de tela”, afirmó la conductora al ser consultada sobre su elección. Al explicar el concepto detrás dellook, señaló que no se trataba solo de moda, sino de un gesto artístico pensado para impactar en la alfombra roja. “Cuando lo vi dije: ‘Quiero llevar esto’, y por supuesto no puedo ir a sentarme con esto, pero lo quería mostrar porque después me voy a poner otra cosa”, explicó ante la consulta de China Ansa, para luego aclarar que llevará durante la premiación otro diseño que le permita sentarse.

El estilismo se completó con el cabello lacio y largo, flequillo recto y un maquillaje intenso, con énfasis en los ojos mediante delineado oscuro y labios en tono natural, a puro estilo “casanezco”. Moria agradeció a su equipo: “Todo el tiempo produciendo y queriendo dar lo mejor para este show que me honra”.

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La presencia de Dante Della Paolera (11 años), nieto de Moria e hijo de Sofía Gala y Julián Della Paolera, sumó un componente familiar a la noche. La conductora llegó con él a la alfombra roja y compartió un breve diálogo ante las cámaras, encantada de tenerlo a su lado.

“¿Contento de acompañar a la abuela o no?”, le preguntó la China Ansa, a lo que Dante respondió afirmativamente, vestido con un esmoquin negro y lentes de sol. También recordaron juntos otro momento de premiación: “Él acompañó a su madre para cuando ganó la Concha de Plata en San Sebastián y fue uno de los actores. Tenía un año y medio”, relató Moria, subrayando la tradición de acompañamiento entre generaciones, casi como un amuleto para la gala.

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La noche es especial para Moria Casán por su nominación en la terna Labor en Conducción Femenina, gracias a su desempeño al frente de La mañana con Moria. La conductora se mostró emocionada y honrada: “Son seis conductoras más, además que estoy yo nominada. Muy honrada. Yo empecé el programa en noviembre. De cualquier manera, me parece bárbaro. Y venir acompañada por mi hombre. Este es mi hombre que me acompaña”.

La animadora destacó cómo su ciclo se instaló en la primera franja horaria de Eltrece. “Es un programa que pega mucho a la mañana. Me parece que es una fiesta increíble”.

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