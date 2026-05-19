El café salvadoreño es elegido por tercer año como grano oficial en campeonato noruego

La trayectoria de este grano en Oslo ha abierto nuevas puertas para pequeños productores interesados en expandirse por Europa (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Por tercer año consecutivo, Café de El Salvador fue elegido como grano de origen único oficial en el Campeonato Noruego de Tueste de Café (NM i Kaffebrenning), realizado en Oslo. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la competencia reunió a los principales especialistas del sector cafetero noruego y posicionó al grano salvadoreño como referente en un mercado europeo de alto valor.

La Embajada de El Salvador ante el Reino de Noruega encabezó la participación nacional en el evento, que se desarrolló en las instalaciones de Rebel Coffee Works. La edición 2026 contó con seis finalistas que compitieron en las categorías de single origin y blend, mientras que para otras categorías se emplearon cafés de Brasil, Colombia y Etiopía. De acuerdo con la información oficial, Noruega ocupa el quinto lugar en Europa en consumo de café de especialidad, lo que convierte a este mercado en un destino estratégico para los productores salvadoreños.

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La embajadora Claudia Beltrán enfatizó la importancia de consolidar la presencia nacional en espacios técnicos de relevancia dentro del sector: “La participación de El Salvador en el NM i Kaffebrenning 2026 reafirma el valor estratégico de este espacio para la promoción del café de especialidad salvadoreño en el mercado noruego. La consolidación de tres años consecutivos de presencia posiciona a nuestro país como un origen de referencia y credibilidad ante los actores técnicos del sector”, manifestó la diplomática, según recogió el comunicado ministerial.

La dedicación de una embajadora y el apoyo comunitario impulsaron la reputación de esta cosecha en un evento clave para la industria (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Los mejores tostadores de Noruega resaltaron la alta calidad del café salvadoreño, subrayando atributos sensoriales como perfil frutal, notas a frutos rojos, jugosidad, dulzor, chocolate y carácter vinoso. La embajadora Beltrán agradeció el apoyo de Norsk Kaffe Informasjon, el Instituto Salvadoreño del Café (ISC) y la finca Santa Rita, ubicada en la región Apaneca-Ilamatepec, por facilitar el café variedad Pacas que se utilizó en la competencia 2026.

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Durante el campeonato, los finalistas desarrollaron sus perfiles de tueste utilizando exclusivamente café salvadoreño. Este enfoque permitió a jueces y especialistas noruegos evaluar la calidad, complejidad y versatilidad del grano. La Specialty Coffee Association Norway (SCA Norway) reconoció en sus canales digitales la labor de la Embajada salvadoreña en la promoción y posicionamiento del producto nacional.

La edición 2026 del NM i Kaffebrenning coronó a Trude Skjold Løken como campeona nacional, tras trabajar el perfil de tueste del café de la finca Santa Rita. Ayae Maki Fredheim y José Corado obtuvieron el segundo y tercer puesto, respectivamente, en una competencia que refuerza el posicionamiento internacional del café salvadoreño.

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La historia de una finca en Apaneca y un equipo comprometido que han conquistado a los mejores catadores de tueste del país escandinavo (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Este año, el portal gubernamental anunció que el café salvadoreño fortaleció su presencia en Austria gracias a un empresario salvadoreño. Se trata de Eduardo Hernández, quien fundó Santa Cristina GmbH, empresa establecida en Viena y dedicada a la importación y comercialización de café de especialidad salvadoreño en Europa bajo un modelo dedirect trade, priorizando trazabilidad, sostenibilidad y excelencia en taza.

“El proyecto tiene como corazón a la Finca Santa Cristina, su finca cafetalera de tradición familiar ubicada en las laderas del volcán de San Salvador. A esta finca le acompañan las fincas Santa Lucía y San Francisco, en el volcán de Santa Ana. Cafés cultivados a altitud y beneficiados bajo procesos cuidadosamente seleccionados —lavados, honeys, naturales y anaeróbicos— el café se distingue por su perfil complejo, balanceado y de alta puntuación en estándares internacionales de café de especialidad”, explicó Hernández desde Viena.

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