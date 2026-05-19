Pollera Pantalón distinguió a mujeres líderes en tecnología, educación, justicia y compromiso social

Más de 200 invitados y figuras del ámbito político, empresarial y social, se dieron cita para la quinta edición de los premios Mujeres por Más consolidó el trabajo de la Iniciativa Pollera Pantalón como un espacio que promueve el liderazgo femenino (RS Fotos)

El Augusta Golf Club porteño recibió la quinta edición de los premios Mujeres por Más, un evento que ya logró instalarse como referente en el calendario de quienes siguen de cerca el avance del liderazgo femenino en Argentina, organizado por la Iniciativa Pollera Pantalón.

La ceremonia propuso un formato novedoso y reunió a representantes de sectores como la tecnología, la educación, la Justicia y la ciudadanía activa.

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La apertura marcó el tono de la noche. Una bienvenida musical tanguera a cargo de Agustina Ayllón y Valeria Shapira reemplazó los protocolos de anteriores ediciones y transformó el ambiente en un encuentro de pertenencia, emoción y expectativa. Las conductoras, Maricel Lungarzo y Yanina Kogan, guiaron cada momento, entre saludos cruzados y conversaciones espontáneas, reforzando la idea de comunidad que atraviesa el proyecto desde sus orígenes.

Yesica Méndez, quien impulsa iniciativas dentro del ecosistema FemTech, recibió el primer premio de la noche (RS Fotos)

“Nos llena de orgullo ver cómo este espacio continúa creciendo año tras año, consolidándose como un lugar de encuentro, inspiración y reconocimiento. Hoy celebramos el talento y el impacto de las personas en diferentes ámbitos. Este reconocimiento es un esfuerzo colectivo por visibilizar y alentar la transformación social a través de la acción de mujeres líderes en sus ámbitos”, expresó Marina Rosso Siverino, presidenta de la Iniciativa Pollera Pantalón, en el discurso de apertura.

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Cada premiación fue acompañada por una narrativa que combinó la celebración individual con la valoración de las redes que sostienen cada recorrido, una marca distintiva del evento y de la comunidad que lo impulsa.

Adrián Werthein y Guillermo Cerviño recibieron el Premio Compromiso por su colaboración activa con la comunidad de la Iniciativa Pollera Pantalón, durante la quinta edición de los premios Mujeres por Más en el Augusta Golf Club porteño. En el escenario estuvieron junto a Maricel Lungarzo, miembro del directorio de Banco Comafi, Fabiana Ricagño, fundadora de Pollera Pantalón, y Marina Rosso Siverino, presidenta de la Iniciativa

Seis categorías y una comunidad que crece

Esta edición de los premios Mujeres por Más distinguió a referentes en seis categorías clave, reflejando la diversidad y el alcance del liderazgo femenino en Argentina. En la categoría Tecnología e Innovación, el reconocimiento fue para Yesica Méndez, quien impulsa iniciativas dentro del ecosistema FemTech, integrando tecnología, inteligencia artificial y salud personalizada. Su trabajo se orienta a desarrollar herramientas que abren nuevas oportunidades para millones de mujeres en América Latina. La premiación de Méndez reflejó el avance de una generación que introduce cambios desde la innovación aplicada y la creación de redes regionales.

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En Educación e Inclusión, la galardonada fue Graciela Bertolino, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir el Instituto Balseiro en 70 años. Su carrera como doctora en Física y su trabajo en materiales avanzados no solo fortalecieron los vínculos internacionales de la institución, sino que también ampliaron la participación de mujeres en las ciencias.

La distinción para Bertolino condensó el peso simbólico de romper barreras históricas. Aunque Bertolino no estuvo presente, el premio fue recibido por Marina Costilla, una de las integrantes de Pantalón Pollera.

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Graciela Adán, de Fundación Global, recibió el premio Mujeres por + en la categoría Formación Ciudadana (RS Fotos)

La categoría Formación Ciudadana premió a Graciela Adán, de Fundación Global, reconocida por su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de los valores democráticos. Vinculada a la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) y parte de la propia comunidad de PoPa, Adán acompañó desde el inicio la expansión de la iniciativa.

En Reinvención, la elegida fue Liliana Parodi por transformar su experiencia en medios de comunicación en una nueva plataforma de representación de la generación silver, promoviendo el envejecimiento activo y una sociedad inclusiva para todas las edades. Su aporte visibilizó la importancia de integrar la experiencia y los desafíos de la longevidad en el debate público.

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La empresaria Liliana Parodi habló de cómo reiventarse, al recibir su premio (RS Fotos)

“Yo ni sabía que me estaba reinventando, pero algo había que hacer. El día que terminó mi carrera en la parte corporativa, me pregunté qué iba a hacer conmigo misma, con mi marido, que está acá, y parte de mi equipo. Fue bastante complejo. Empecé a conocer personas. De Pollera Pantalón conozco a cada una de distintos ámbitos. No pude creer cuando me eligieron. Quiero decirles que pueden reinventarse en cualquier momento de la vida. A veces es al terminar el secundario, a veces ante una pérdida o lo que sea”, dijo Parodi.

Y sumó: “Hay momentos en los que uno se pregunta: ¿Y ahora cómo sigo? ¿Cómo arranco? ¿Cómo me reinvento? Eso lo puedo contar cuando quieran, porque hubo que estudiar, conocer gente, aprender otras palabras. Yo tenía casi un vocabulario exclusivo de medios y televisión, y tuve que aprender y sigo aprendiendo. Y ahora, además de las chicas silver, que aman ese tema y yo también, porque cuando me di cuenta de que tenía más de sesenta años y me jubilaba, pensé: ¿cómo me voy a jubilar si me deben quedar como cuarenta años más? Entonces, tengo que vivir. Así que la reinvención comienza este año y sigue cada año”.

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La premiación incluyó un momento de especial relevancia con el Premio a la Trayectoria, entregado de manera conjunta a las magistradas María Eugenia Capuchetti y Marcela De Langhe. Ambas profesionales se consolidaron en el ámbito judicial argentino, tradicionalmente ocupado por hombres, y su labor fue señalada por el profesionalismo, la independencia y la vocación pública. Este galardón representó uno de los reconocimientos de mayor densidad simbólica de la noche.

El ex vocero del presidente Raúl Alfonsín, Juan Ignacio López, fue recibido por Pollera Pantalón (RS Fotos)

“Agradezco profundamente estar acá. No es común que una organización cívica de mujeres nos reconozca. No es común que podamos estar aquí, pero mi compromiso con el género y el compromiso de todas las mujeres en la justicia, totalmente invisibilizadas, me lleva a querer decir unas palabras. Cuando recibí esta carta de premiación, mi primera reacción fue asombro. Luego, reconocí que es una gran oportunidad. Dice mucho de quiénes somos hoy en la Justicia”, relató la jueza Marcela De Langhe al recibir su premio.

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Al tiempo que remarcó: “Estamos ahí, sí, construimos nuestras carreras durante décadas. En mi caso, treinta y tres años. Una institución que nos recibió tarde, que nos reconoce poco y que rara vez nos premia. Y todavía coloca barreras que no siempre tienen nombre, pero cualquiera de nosotras identifica exactamente dónde están. Los techos de cristal no suenan cuando los golpeamos. Los pisos pegajosos no se ven, pero nos mantienen ancladas, paralizadas durante años en el mismo cargo. Y lo más difícil no es identificarlos, sino explicar que esto sigue sucediendo”.

Un show de tango fue la apertura de la premiación (RS Fotos)

Por último, la edición sumó la nueva categoría Compromiso, destinada a quienes acompañaron el crecimiento de PoPa desde sus inicios. El reconocimiento fue para Adrián Werthein, de Grupo Werthein, y Guillermo Cerviño, presidente del Banco COMAFI, quienes se distinguieron por su colaboración activa y su aporte a la consolidación de la comunidad.

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Nuevos formatos y el papel de las redes

Parte de las premiadas posan con Marina Rosso Siverino, presidenta de la Iniciativa Pollera Pantalón (RS Fotos)

La Iniciativa Pollera Pantalón fue creada en 2018 con el objetivo de generar espacios de encuentro y colaboración para mujeres de distintos sectores profesionales. Desde entonces, la organización promueve el intercambio de experiencias, el liderazgo femenino y la visibilización de trayectorias inspiradoras. Su trabajo apunta a impulsar la participación de mujeres en lugares de decisión y a fortalecer redes que multiplican el impacto social. PoPa trabaja con un objetivo claro: impulsar una mayor participación de mujeres en espacios de decisión, visibilizar trayectorias inspiradoras y reconocer el impacto positivo que muchas personas generan en la sociedad.

La edición de este año consolidó el crecimiento de la comunidad y mostró cómo los premios Mujeres por Más funcionan como punto de encuentro para trayectorias que avanzan, en muchos casos, en espacios profesionales todavía desiguales. Cada premiada fue presentada como parte de un entramado mayor donde el mérito individual se conecta con la capacidad de abrir caminos y de generar transformaciones colectivas.

Jorge Knoblovits, ex presidente de la DAIA, asistió a la ceremonia. En la imagen, junto a Marina Rosso Siverino, Maricel Lungarzo y Marta Nercellas

El formato renovado de la ceremonia, el peso simbólico de las trayectorias reconocidas y la incorporación de la nueva categoría Compromiso reflejaron el dinamismo de un proceso que evoluciona. El evento apostó por la cercanía, el intercambio y la celebración compartida, alejándose de los modelos formales para crear un clima de pertenencia y apoyo mutuo. El aplauso y la atención ante cada anuncio mostraron que los liderazgos femeninos encuentran fuerza y visibilidad cuando se sostienen en una comunidad activa y diversa.

Las palabras de la presidenta de PoPa sintetizaron el sentido de la iniciativa: celebrar el talento, visibilizar el impacto y construir redes que permitan avanzar hacia una mayor igualdad en todos los ámbitos.

En un ambiente relajado se vivió la entrega de premios

La quinta edición de los premios Mujeres por Más dejó en claro que el liderazgo femenino argentino atraviesa un momento de consolidación y expansión. La Iniciativa Pollera Pantalón, con su apuesta por la innovación en la ceremonia y el reconocimiento de trayectorias diversas, reforzó su lugar como referencia para quienes apuestan por la transformación social desde la acción y la comunidad.