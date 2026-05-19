Política

Río Negro: el PRO pierde fuerza legislativa y analiza estrategias para ser competitivo en 2027

El proceso de renovación de autoridades partidarias dejó secuelas en el partido que conduce Mauricio Macri. Una de sus legisladoras renunció al bloque y abrió el diálogo con LLA

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Tres personas, incluyendo Mauricio Macri en el centro, sonríen a la cámara de pie. Un hombre a la izquierda y una mujer rubia a la derecha. Fondo con plantas
A la izquierda, Martina Lacour junto a Mauricio Macri. La legisladora rionegrina dejó el PRO y está cerca de sumarse a LLA

El PRO rionegrino agudiza el ingenio para no perder poder electoral, luego de padecer un nuevo desmembramiento interno en la provincia patagónica, con la renuncia de una legisladora propia que intentó disputar la presidencia partidaria y quedó excluida por no alcanzar la exigencia obligatoria para poder participar de un proceso interno.

La legisladora en cuestión es Martina Lacour, que intentó disputar la conducción partidaria con la presentación de una lista propia durante el proceso de renovación de autoridades. Sin embargo, la Justicia Electoral rechazó la lista por incongruencias, aunque su postulación dejó fisuras insalvables en la conformación del bloque parlamentario, tal como lo había anticipado Infobae.

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La fallida presentación incluía nombres vinculados a Aníbal Tortoriello, quien disputó la gobernación provincial con la coalición Cambia Río Negro y es actual diputado nacional por La Libertad Avanza.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Río Negro el vínculo entre el PRO y los libertarios está dañado.

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Todo se remonta al cierre previo a las elecciones legislativas del año pasado. Allí, ambas fuerzas pactaron transitar en tándem con una lista compartida, aunque la figura de Lorena Villaverde- quien aún conduce a los libertarios en el terruño patagónico- hizo que ambas estructuras pujen por separado en esa contienda, en la que el peronismo sacó ventaja e impuso a sus candidatos.

La dimisión de Lacour en el bloque del PRO aumenta la disgregación del PRO en la provincia, con el alejamiento de varios alfiles en el parlamento provincial.

Río Negro - Boletas
Martina Lacour fue candidata a diputada nacional por el PRO

Trascendidos recientes indican que Lacour mantiene contactos con referentes de LLA para sumarse a esas filas, aunque tras su renuncia pidió la conformación de un bloque unipersonal en la legislatura provincial.

Con ese panorama, el PRO ya no sólo testea la vereda contraria para analizar rivalidades, sino que también lo hace puertas adentro.

El alejamiento de la legisladora dejó al partido al borde de perder la representación como primera minoría en el parlamento, en el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene incidencia directa en la selección y eventual sanción de jueces. Sin embargo, aún no hubo definiciones al respecto.

En las filas libertarias, por su parte, celebran la incorporación de un ex PRO al armado violeta. El legislador Claudio Doctorovich logró su banca por Cambia Río Negro, la coalición con la que Tortoriello disputó la gobernación, y ahora dio el salto para sumarse a la estructura que digita la Casa Rosada.

Doctorovich vistió la casaca amarilla hasta hace un tiempo, cuando optó por dejar al PRO y sumarse a Cambia Río Negro, como una señal difusa de un posible acercamiento a LLA. El encargado de hacer el anuncio fue el senador Enzo Fullone, quien asumió el armado libertario rionegrino desde su figura como vicepresidente del partido, producto del silencio obligado de Villaverde como presidenta.

Lorena Villaverde
La diputada libertaria Lorena Villaverde

“El objetivo es continuar sumando dirigentes que compartan la visión del presidente (Javier Milei), con el propósito de conformar un equipo de trabajo orientado a la integración política de la provincia y a la implementación de las ideas de la libertad en Río Negro”, dijo Fullone en un comunicado de prensa.

El senador destacó la incorporación del legislador y anticipó que podrían sumarse nuevas adhesiones en el corto plazo. En el mensaje no la mencionan, aunque Lacour podría ser parte de la próxima incorporación de extrapartidarios a las filas de LLA en Río Negro.

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