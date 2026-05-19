La postura que tomó el Inter Miami de Lionel Messi ante la inesperada grieta entre la hinchada y los jugadores

Lionel Messi hizo gestos a la hinchada del Inter Miami que cantó en contra de los jugadores (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images )

El Inter Miami convocó a una reunión de urgencia con los referentes de La Familia, el sector más activo de su hinchada, tras la protesta que irrumpió en plena victoria ante Portland Timbers y que derivó en un cruce abierto con Lionel Messi y Rodrigo De Paul dentro del campo.

La dirigencia del club actuó en menos de 24 horas. Según informó el periodista deportivo José Armando, quien cubre al equipo de cerca, el club se reunirá con miembros de La Familia “para encontrar una solución al inconveniente”. En esa misma línea, uno de los propietarios del club, Jorge Mas, habría estado presente en el encuentro. El mensaje fue directo: el episodio no debe repetirse.

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La decisión que tomó el Inter Miami ante la inesperada grieta entre la hinchada y los jugadores

El detonante ocurrió el domingo durante el partido disputado en el Nu Stadium de Miami, que además fue el primer triunfo del equipo en ese estadio desde su inauguración. Con el marcador ya 2-0 a favor de Las Garzas, un sector de la tribuna comenzó a entonar el cántico “Jugadores, respeten a su hinchada y saluden a su gente, que no les piden nada”.

El reclamo no llegó en un momento de crisis deportiva: el Inter Miami lideraba el partido con un gol y una asistencia de Messi, y alcanzaba los 28 puntos en la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), superando por uno a Nashville SC.

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El astro rosarino se dirgió hacia la parcialidad de Las Garzas

La reacción del astro rosarino fue inmediata. Messi levantó la mano derecha, hizo el gesto del “montoncito” y miró directamente al sector desde donde llegaba el canto. Luego giró hacia los otros tres costados del estadio para saludar al resto del público con los brazos en alto, trazando una diferencia visible entre quienes protestaban y la mayoría que continuaba alentando.

De Paul, por su parte, aprovechó un tiro de esquina en el tiempo adicionado para exhibir el escudo del club ante las gradas y reclamar apoyo, un gesto que fue más allá que el de su compatriota. Al cierre del partido, tanto Messi como De Paul y Luis Suárez se fueron directamente al vestuario sin saludar al sector de la barra, según reportó Armando en sus redes sociales.

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El argentino se molestó por cánticos del público

Los responsables del cántico fueron los integrantes de La Familia, quienes ya en los días previos al encuentro habían anunciado públicamente una “huelga” de aliento. La queja, según explicó uno de sus miembros identificado como Tata en un video difundido en redes, apuntaba a la falta de gestos de reconocimiento por parte de los jugadores: “Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos hacer. Esperamos un poquito de gratitud”, sostuvo.

Otro integrante del grupo sumó: “Nosotros estamos desde el primer día. Queremos que por lo menos nos saluden y que agradezcan todo el esfuerzo que hacemos”.

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Durante la victoria por 2-0 ante Portland Timbers, el astro rosarino apuntó contra los fanáticos del equipo por un particular cántico.

El malestar dentro de la hinchada no era nuevo. El malestar se había profundizado tras la derrota en el clásico de Florida ante Orlando City, aunque la tensión venía gestándose desde antes. Lo que sí sorprendió fue el momento elegido para la protesta: un equipo campeón de la MLS Cup 2025, segundo en su conferencia y en racha positiva.

La situación también generó rispideces entre los propios fanáticos. El argentino Cachito, figura histórica de la hinchada del Inter Miami, se desligó del reclamo con dureza: “Me parece una idiotez. Aparte, cuando sale Suárez por atrás, lo aplauden y le piden foto. Flaco, o está todo bien o está todo mal”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Instagram. “En esta estoy con ellos. Estoy con Messi, con Suárez, estoy con Rodrigo”, añadió.

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Cachito apuntó contra los actuales líderes de los fans del equipo de la MLS tras los gestos contra los jugadores en el triunfo ante Portland.

Desde la conducción del club, el llamado a la calma incluyó también una pregunta que dejó en evidencia la perplejidad de la dirigencia: por qué reprochar a un equipo que fue el último campeón de la MLS y que al momento de la protesta marchaba en los primeros puestos de su conferencia. Armando sintetizó la postura institucional en pocas palabras: “Lo último que necesitan es tener la grada dividida”.

El próximo partido del Inter Miami será el domingo 24 de mayo ante Philadelphia, con horario de inicio a las 20:00 (hora de Argentina), antes del receso por el Mundial.

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