Tendencias

Cuál es el mejor lugar para dormir en avión, según tripulantes y especialistas

Los expertos recomiendan priorizar la comodidad y la previsión: la ubicación, la postura y los pequeños hábitos influyen directamente en la calidad del descanso durante vuelos de varias horas

Guardar
El asiento de ventanilla sobre
El asiento de ventanilla sobre el ala es considerado el mejor lugar para dormir en avión según expertos y tripulantes de cabina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir profundamente durante un vuelo de larga distancia es un reto para la mayoría de los pasajeros. El asiento para dormir en avión puede ser decisivo para llegar descansado o fatigado, según un tripulante de cabina de Virgin Atlantic citado por Travel + Leisure y especialistas en salud del sueño del Anchorage Sleep Center. Ambos coinciden en que la ubicación estratégica y la preparación adecuada son claves para lograr un buen descanso a bordo.

El mejor lugar para dormir en vuelos largos suele ser el asiento de ventanilla, especialmente si está ubicado sobre el ala o en una zona intermedia de la cabina. Esta elección permite apoyarse contra la pared, controlar la luz y reducir las interrupciones de otros pasajeros. Accesorios como almohada, antifaz y tapones para los oídos, junto con hábitos previos adecuados, aumentan significativamente la probabilidad de descansar bien en el avión.

Dormir en el avión implica dificultades como el ruido ambiental, la iluminación artificial y la falta de espacio. Según el Anchorage Sleep Center, a diferencia de una cama, el asiento limita la postura y expone a interrupciones frecuentes por el movimiento a bordo. Elegir el lugar correcto contribuye a minimizar molestias y facilitar un reposo más continuo.

El asiento de ventanilla es
El asiento de ventanilla es recomendado por el Anchorage Sleep Center como el mejor lugar para dormir en un avión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tripulante de cabina detalló a Travel + Leisure que los viajeros que seleccionan el asiento con previsión y se preparan adecuadamente pueden llegar listos para afrontar el día. Recomienda, además, ajustar el reloj al horario de destino antes del aterrizaje para favorecer la adaptación al nuevo huso horario.

Beneficios del asiento de ventanilla para dormir

El asiento de ventanilla figura como la mejor alternativa si dormir es la prioridad. El Anchorage Sleep Center explica que este puesto permite recostarse contra la pared del avión y evita interrupciones de los vecinos de fila. Además, controlar la persiana ayuda a regular la entrada de luz, un factor que influye directamente en el ciclo de sueño.

La posibilidad de bloquear la iluminación y contar con un respaldo fijo incrementa la comodidad durante trayectos prolongados. El tripulante citado por Travel + Leisure sugiere esta ubicación para quienes buscan evitar el tránsito de personas hacia los baños o la galera. Combinar el asiento de ventanilla con ropa confortable y una almohada especializada, según el Anchorage Sleep Center, potencia sustancialmente la calidad del descanso en cabina.

¿Por qué elegir un asiento sobre el ala o en el centro del avión?

El centro de gravedad del
El centro de gravedad del avión es clave para escoger los mejores asientos y evitar vibraciones molestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan los asientos situados sobre el ala o en zonas centrales de la cabina. El tripulante señaló a Travel + Leisure que estos sitios, al estar cerca del centro de gravedad, son menos sensibles a la turbulencia y a las vibraciones.

Cuando los asientos sobre el ala no están disponibles, se aconseja optar por filas próximas al frente del avión. Según el mismo tripulante, “cinco filas desde el inicio de la cabina económica” es una ubicación ideal: reduce el movimiento durante el servicio de comidas y facilita un desembarque rápido, además de disminuir el impacto de la turbulencia.

Respecto a los asientos en salidas de emergencia, ambos medios advierten ciertos inconvenientes. Aunque ofrecen espacio adicional para las piernas, suelen ser más fríos y estar expuestos a mayor tráfico de pasajeros. El Anchorage Sleep Center recomienda valorar este espacio extra frente a las posibles molestias.

Elegir un asiento de pasillo
Elegir un asiento de pasillo aumenta la exposición a interrupciones frecuentes de la tripulación y el servicio a bordo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar zonas próximas a baños, galera y puertas es una sugerencia reiterada por Travel + Leisure y el Anchorage Sleep Center. Las áreas alejadas de servicios disminuyen el ruido y las interrupciones, factores fundamentales para un buen sueño en vuelos extensos.

Errores habituales y recomendaciones para un sueño de calidad a bordo

Ciertas ubicaciones dificultan el descanso en vuelo, según el Anchorage Sleep Center. Los asientos centrales obligan a interactuar con ambos vecinos, mientras que los de pasillo exponen al pasajero al paso constante de la tripulación y carritos de servicio, interrumpiendo el sueño.

Estar cerca de los baños implica soportar ruido y tráfico frecuente. Las últimas filas restringen la reclinación y suelen recibir más ruido de la galera. Por ello, tanto Travel + Leisure como el Anchorage Sleep Center aconsejan evitarlos al elegir un lugar para dormir en vuelos largos.

El uso de una almohada
El uso de una almohada ergonómica y una manta pequeña resulta fundamental para quienes buscan comodidad y sueño reparador en aviones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los accesorios imprescindibles figuran la almohada ergonómica, una manta pequeña, tapones para los oídos o auriculares con cancelación de ruido y un antifaz.

Prepararse antes del embarque, evitando cafeína durante al menos ocho horas antes del vuelo, hidratándose adecuadamente y vistiendo ropa cómoda, marca la diferencia.

Ajustar el reloj al horario del destino y limitar el uso de pantallas también favorecen el sueño, ya que la luz azul de los dispositivos puede dificultar la conciliación. Planificar detalles como la selección del asiento y mantener rutinas saludables antes y durante el vuelo convierte un viaje extenso en una oportunidad para descansar y llegar con menos fatiga al destino.

Temas Relacionados

Mejor Asiento Para DormirCalidad Del Sueño A BordoAsiento De VentanillaAnchorage Sleep CenterTravel + LeisureNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

7 lugares, cientos de historias: así son los paisajes que dieron forma al mundo de Agatha Christie

Los destinos que marcaron la biografía de la autora ofrecen hoy recorridos, museos y experiencias temáticas donde lectores y viajeros pueden sumergirse en el legado de la reina del misterio

7 lugares, cientos de historias:

Entre la resiliencia y el desgaste: por qué la fortaleza constante puede dañar más de lo que protege

El mandato de no mostrar vulnerabilidad instala patrones de perfeccionismo y soledad, factores que aumentan el riesgo de agotamiento emocional y afectan tanto la salud psíquica como los vínculos cercanos

Entre la resiliencia y el

Cómo las emociones influyen en la piel y empeoran la dermatitis

Un estudio publicado en Science sugiere que inhibir ciertas moléculas podría reducir la inflamación agravada por el estrés, aunque aún falta confirmar estos resultados en humanos

Cómo las emociones influyen en

Hígado graso y palta: qué provoca y cuántas se pueden comer por día

También llamada aguacate, es reconocida por su aporte de grasas saludables y antioxidantes. Cuál es la porción segura para proteger la función hepática sin riesgos

Hígado graso y palta: qué

Día Mundial de la Tuberculosis: aumentan los casos en Argentina y crece la preocupación por los jóvenes

En los últimos cinco años, las notificaciones de la enfermedad no paran de crecer en el país. Los especialistas advierten sobre la urgencia de reforzar la prevención, optimizar el diagnóstico molecular y asegurar la continuidad de los tratamientos

Día Mundial de la Tuberculosis:
DEPORTES
A 300 km/h y al

A 300 km/h y al borde de la muerte: cómo se entrenan los pilotos de motos para sobrevivir a las caídas

Las 12 horas de tensión con los militares para que el TC lograra un cambio histórico durante la última dictadura: “La pasaron mal”

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Pilotos y podios de F1 custodiados por soldados, amenaza de bomba en un GP y corredores detenidos: el automovilismo durante la dictadura

La Selección en una histórica gira y River jugando la Copa Libertadores: cómo atravesó el fútbol argentino las primeras horas del golpe

TELESHOW
Quiénes son los exnovios famosos

Quiénes son los exnovios famosos de Maia Reficco, la actriz que estaría de novia Franco Colapinto

La sorpresiva eliminación de Gran Hermano: uno de los participantes más mediáticos abandonó la casa

Andrea Del Boca regresó a la casa de Gran Hermano y habló de su estado de salud: “Volver a empezar”

La palabra de Moria Casán tras el polémico despido de Cinthia Fernández de su programa: “Es cotillón”

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

INFOBAE AMÉRICA

¿Cereal con cuchara y tenedor?

¿Cereal con cuchara y tenedor? El “método” de un experto en protocolo genera debate en redes

EN VIVO: El régimen de Irán atacó con misiles el centro de Tel Aviv: al menos seis heridos

Los Estados del Golfo endurecen su postura frente al régimen de Irán y evalúan una participación directa en la guerra

Elecciones regionales en Bolivia: siete de las nueve regiones del país se encaminan a una segunda vuelta

Japón liberará más reservas de petróleo desde el jueves para asegurar el suministro ante el impacto de la guerra en Medio Oriente