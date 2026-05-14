Tormenta de polvo provoca múltiples choques, heridos y cierre total de dos autopistas en un estado de EEUU

La tormenta de polvo en Spokane lleva al cierre total de la US 195 y la Interestatal 90, afectando la movilidad regional y la seguridad vial. (@WSDOT_East)

El miércoles por la mañana, una intensa tormenta de polvo obligó al cierre total de la autopista US 195 y la Interestatal 90 (I-90) sentido este en los alrededores de Spokane, Washington, tras generar una serie de accidentes vehiculares y afectar la movilidad regional. El fenómeno, reportado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT), impactó a decenas de conductores, forzó intervenciones de emergencia y expuso la vulnerabilidad de la red vial ante eventos meteorológicos extremos.

Según la Patrulla Estatal de Washington (WSP) y el WSDOT, al menos nueve vehículos resultaron involucrados en colisiones en la zona de Spangle a raíz de la baja visibilidad y los fuertes vientos, con saldo de dos personas heridas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de tormenta de polvo para el condado de Spokane, donde las ráfagas superaron los 80 kilómetros por hora. Equipos de emergencia, remolque y ecología participaron en las labores de auxilio y limpieza, mientras las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de canales oficiales.

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El este de Washington ha registrado un aumento de tormentas de polvo en los últimos años, fenómeno asociado a la sequía persistente, la erosión de suelos agrícolas y los cambios en los patrones de viento, según la NOAA. Estos eventos generan riesgos para la seguridad vial, la salud pública y el transporte regional.

¿Por qué se cerraron la US 195 y la I-90 en Spokane?

La mañana del miércoles, una densa nube de polvo descendió sobre la US 195, especialmente entre Cheney-Spokane Road y Watt Road en las cercanías de Spangle, reduciendo drásticamente la visibilidad. De acuerdo con la WSP, la combinación de polvo suspendido y ráfagas de viento ocasionó una serie de colisiones en cadena que forzaron el cierre total de la autopista en ambos sentidos.

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Poco después, el fenómeno se extendió hacia la I-90, la principal vía este-oeste del estado. El WSDOT East informó: “Esperen un cierre total de EB I-90 en el área cuando lleguen los camiones de remolque. Usen rutas alternas”. La medida buscó facilitar el trabajo de los equipos de asistencia y prevenir nuevos accidentes, según la actualización oficial difundida en redes sociales.

Al menos nueve vehículos se ven involucrados en accidentes por baja visibilidad y fuertes vientos en la zona de Spangle, según la Patrulla Estatal de Washington. (@WSDOT_East)

¿Cómo se relacionan la US 195 y la I-90 y por qué es clave para la circulación?

La US 195 y la I-90 están vinculadas por un intercambio vial en Spokane, que permite el flujo de tránsito entre el sur del estado y el corredor este-oeste. Esta conexión es estratégica para la movilidad regional y el transporte de carga, ya que enlaza la región agrícola de Palouse, incluyendo ciudades como Pullman y Colfax, con la red interestatal que atraviesa Washington.

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En situaciones de emergencia, la afectación en cualquiera de las dos vías puede traducirse en desvíos, congestión y complicaciones logísticas, como ocurrió durante la tormenta de polvo. El cierre simultáneo de ambas arterias alteró el tránsito entre el sur y el este del estado, de acuerdo con los reportes del WSDOT y el monitoreo de la NOAA.

¿Cuántos accidentes y daños se reportaron?

La Patrulla Estatal de Washington confirmó que al menos nueve vehículos participaron en colisiones a lo largo de la US 195, con un saldo de dos personas heridas y daños materiales de consideración. Los equipos de emergencia prestaron auxilio en el lugar y coordinaron la remoción de los vehículos afectados.

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En la I-90, los cierres y desvíos evitaron una mayor cantidad de accidentes, aunque la congestión generó demoras y complicaciones en la circulación. No se reportaron víctimas mortales ni daños estructurales graves a la infraestructura vial durante este episodio, según el balance preliminar del WSDOT.

¿Qué condiciones meteorológicas causaron el evento?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) explicó que la tormenta de polvo se originó por la combinación de ráfagas de viento de hasta 80 km/h (50 mph) y suelos secos y sin cobertura vegetal. “Las condiciones pueden cambiar rápidamente, reduciendo la visibilidad a niveles peligrosos en cuestión de minutos”, puntualizó el NWS en su boletín.

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La advertencia de tormenta de polvo para el condado de Spokane se mantuvo vigente hasta las 10:45 a. m., con visibilidad inferior a 400 metros, según los datos oficiales. Este tipo de episodios suele presentarse en primavera y verano, cuando los suelos expuestos por labores agrícolas son más susceptibles a la erosión.

El Servicio Meteorológico Nacional emite advertencia de tormenta de polvo para Spokane, con ráfagas que superan los 80 kilómetros por hora y visibilidad reducida a menos de 400 metros. (@WSDOT_East)

¿Qué antecedentes existen sobre tormentas de polvo en Washington?

La región este de Washington ha registrado al menos diez eventos similares entre 2020 y 2025, de acuerdo con la NOAA y el NWS. La sequía y el uso intensivo de suelos agrícolas han incrementado la frecuencia de estos fenómenos, que afectan tanto a la agricultura como al transporte y la salud de los residentes.

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En 2023, una tormenta de polvo obligó al cierre temporal de la I-90 y la US 195 en el área de Spokane, con reportes de accidentes y restricciones al tránsito de carga pesada. Las autoridades han reforzado las recomendaciones y protocolos de alerta para mitigar los riesgos asociados a estos episodios.

¿Qué acciones y recomendaciones emitieron las autoridades?

El WSDOT y la WSP desplegaron equipos de emergencia, remolque y limpieza en las zonas afectadas, coordinando la asistencia a los conductores y la reapertura gradual de las vías. El NWS recomendó a la población evitar desplazamientos en las áreas bajo advertencia, así como detenerse fuera de la carretera y apagar las luces del vehículo si se encuentra atrapado por el polvo.

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La NOAA subraya la importancia de la preparación y la atención a los avisos meteorológicos. “La seguridad de los usuarios es la prioridad y los cierres permanecerán hasta que las condiciones sean seguras para la circulación”, informó el WSDOT en su comunicado oficial.

¿Qué impacto tiene este tipo de fenómenos en la población y la economía?

El cierre de la US 195 y la I-90 representa un desafío para la movilidad regional y la logística de transporte, especialmente para los sectores agrícola y comercial que dependen de estas rutas para el traslado de mercancías. Además, la exposición al polvo suspendido puede tener efectos negativos en la salud respiratoria, particularmente en personas con enfermedades crónicas, según advirtió la NOAA.

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El aumento en la frecuencia de tormentas de polvo en el noroeste de Estados Unidos ha motivado a las autoridades a fortalecer los protocolos de alerta y a desarrollar estrategias de adaptación, incluyendo la mejora de la cobertura vegetal en zonas agrícolas y la actualización de los sistemas de monitoreo meteorológico.

El número de tormentas de polvo ha crecido en el este de Washington debido a la sequía y la erosión de suelos agrícolas según la NOAA. (@WSDOT_East)

¿Qué se prevé para los próximos días y cómo prepararse?

El NWS y la NOAA mantienen la vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en el este de Washington y anticipan la posibilidad de nuevos episodios de polvo durante la temporada seca. Las autoridades instan a los residentes y conductores a consultar fuentes oficiales antes de planificar desplazamientos y a seguir las recomendaciones durante la emisión de alertas.

El restablecimiento total del tránsito en la US 195 y la I-90 dependerá de la mejora de las condiciones y de la finalización de las tareas de limpieza y remoción de vehículos. Las autoridades continúan evaluando los daños y la necesidad de intervenciones adicionales para garantizar la seguridad vial en la región.