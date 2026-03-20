Tendencias

Cómo el miedo al futuro climático puede dejar huellas emocionales profundas, según la ciencia

Diversos estudios señalan que experiencias personales relacionadas con desastres naturales, olas de calor o sequías prolongadas pueden desencadenar consecuencias duraderas sobre el bienestar emocional y la vida cotidiana en comunidades expuestas

Guardar
Las olas de calor asociadas
Las olas de calor asociadas al cambio climático elevan hasta en un 6% el riesgo de hospitalizaciones por enfermedades mentales y afectan más a personas vulnerables - REUTERS/Arsene Mpiana

El impacto del cambio climático en la salud mental se consolida como una de las consecuencias menos visibles pero más extendidas, con aumentos de casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático documentados en diversas regiones del mundo. Así lo muestran investigaciones recientes citadas por la American Psychological Association y revisadas por el National Institutes of Health de Estados Unidos.

La American Psychological Association informó que los desastres naturales exacerbados por el cambio climático, como incendios forestales, huracanes e inundaciones, han elevado las tasas de estrés postraumático, depresión y ansiedad en poblaciones expuestas.

Un estudio de la Universidad de California–San Diego determinó que los sobrevivientes del incendio de Camp Fire en 2018 presentaron niveles de estrés postraumático similares a los de veteranos de guerra. Datos recogidos por la APA muestran que el 56% de los adultos estadounidenses identifican el cambio climático como el problema más importante en la actualidad, y casi la mitad de los jóvenes de 18 a 34 años manifiestan preocupación diaria por esta crisis.

De acuerdo con un análisis sistemático publicado por el National Institutes of Health de Estados Unidos, la exposición directa a eventos extremos, como inundaciones o tormentas, aumenta la prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión y síntomas de estrés postraumático. En el Reino Unido, la prevalencia puntual de estrés postraumático después de una inundación se triplicó en comparación con la población general. El mismo informe subraya que las olas de calor incrementan hasta en 6% el riesgo de hospitalizaciones psiquiátricas y mortalidad asociada a enfermedades mentales, con mayor vulnerabilidad en personas con antecedentes psiquiátricos.

Efectos del cambio climático más allá de los eventos extremos

La exposición a eventos climáticos
La exposición a eventos climáticos extremos aumenta la prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión, especialmente después de inundaciones y tormentas - REUTERS/Willy Kurniawan TPX IMAGES OF THE DAY

Los efectos no solo se originan en eventos extremos. El aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas también han impulsado tasas más altas de suicidio, especialmente entre agricultores, como documentó una investigación publicada en la revista Nature. Según esta fuente, una elevación de un grado Celsius en la temperatura media mensual puede asociarse a un incremento de hasta 2% en la tasa de suicidios en países como Estados Unidos y México.

En Europa, la preocupación por el cambio climático se asocia con un mayor riesgo de ansiedad, aunque no necesariamente con depresión o trastornos del sueño, según un estudio longitudinal realizado en 11 países y citado por el National Institutes of Health. El análisis identificó que las poblaciones de Italia y Eslovenia presentan las asociaciones más marcadas entre ansiedad y la preocupación por el clima. Las diferencias entre países sugieren que las políticas públicas, la exposición a riesgos ambientales y los factores culturales influyen en cómo afecta la crisis climática la salud mental.

La Yale School of Public Health destaca que los efectos del cambio climático en la salud mental no se distribuyen de manera uniforme. Las personas con menos recursos económicos, aquellas ya afectadas por trastornos psiquiátricos previos y quienes enfrentan una mayor exposición a desastres presentan un riesgo más elevado de padecer trastornos mentales. La institución también ha identificado fenómenos como la ecoansiedad y la solastalgia, términos que describen la angustia y el duelo ante la destrucción del entorno y la percepción de un futuro incierto.

Síndromes emergentes y recomendaciones de expertos

El National Institutes of Health y la American Psychiatric Association han advertido sobre la aparición de nuevos síndromes vinculados a la crisis climática, como la ecoansiedad, que incide especialmente en las generaciones más jóvenes. Especialistas consultados por la APA explicaron que la sensación de impotencia frente a la magnitud del problema puede derivar en angustia, parálisis emocional y aislamiento social, particularmente cuando las preocupaciones no encuentran eco en el entorno familiar o institucional.

En materia de políticas de prevención, los expertos citados por la Yale School of Public Health y la American Psychological Association resaltan la importancia de incorporar la salud mental en las estrategias de adaptación climática. La disponibilidad de servicios de atención psicológica, la promoción de espacios verdes y la educación sobre resiliencia se consideran factores protectores ante los efectos psicológicos de la crisis ambiental.

Temas Relacionados

American Psychological AssociationNational Institutes of HealthYale School of Public HealthSalud MentalCambio ClimáticoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Microdramas verticales: Tomás Balmaceda explicó el fenómeno que cambia la ficción digital

El filósofo y periodista analizó en Infobae al Mediodía por qué los microdramas verticales, impulsados por la inteligencia artificial y el consumo en celulares, están transformando el negocio audiovisual y el trabajo creativo en todo el mundo

Microdramas verticales: Tomás Balmaceda explicó

Entre pantallas y vínculos reales: la clave científica que explica la felicidad de los jóvenes

Especialistas advierten que no es la cantidad de horas en redes lo que define el bienestar, sino el tipo de uso: mientras la interacción activa puede fortalecer vínculos, el consumo pasivo tiende a aislar y reducir el contacto social, un factor clave para la salud emocional

Entre pantallas y vínculos reales:

Receta de berlinesas sin manteca, rápida y fácil

Una versión más liviana se impone en las cocinas del país, ofreciendo una alternativa rápida, sencilla y sin manteca, ideal para quienes buscan disfrutar de un antojo tradicional con menos grasa

Receta de berlinesas sin manteca,

Día Mundial de la Harina: 9 opciones de harinas sin gluten llenas de fibra y nutrientes

Son alternativas que no solo facilitan la digestión, sino que también enriquecen la dieta con proteínas, vitaminas y minerales clave. Cuáles son las más recomendadas por los especialistas

Día Mundial de la Harina:

Murió Michel Rolland, el enólogo más famoso del mundo

El afamado “flyingwinemaker” tenía 78 años. Fue una de las personas más influyentes de la industria y que más hizo por la evolución del vino argentino. Su reconocimiento a nivel global

Murió Michel Rolland, el enólogo
DEPORTES
Los dos futbolistas que sumó

Los dos futbolistas que sumó Scaloni a la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026: Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli

Los detalles del acuerdo que está negociando River Plate con el Chelsea de Inglaterra

Las bromas de Ruggeri por su confusión ante una pregunta en portugués durante el sorteo de la Libertadores

Argentina anunció que jugará otro amistoso en La Bombonera antes del Mundial 2026: enfrentará a Mauritania

Carlos Tevez se convirtió en Peaky Blinders para promocionar el estreno de la película: “La veo very difficult”

TELESHOW
Graciela Alfano negocia su ingreso

Graciela Alfano negocia su ingreso a la casa de Gran Hermano: “Si pagan, voy y hago el show”

La reflexión íntima de Ricardo Darín al conocer a su nieto: “A lo que hemos llegado”

Raúl Lavié, Ástor Piazzolla y una alianza que desafió al tango: “Fui el primero que creyó en su música”

Anuncian la construcción de Arena Córdoba, el proyecto que redefine la vida cultural de la ciudad

El día en que Mario Pergolini quiso a Sandro en la apertura de Caiga Quien Caiga: “No tienes plata para pagarme”

INFOBAE AMÉRICA

Chuck Norris, ícono popular del

Chuck Norris, ícono popular del cine de acción y héroe de la cultura estadounidense para el mundo

Nueva York enfrenta largas filas y demoras en el aeropuerto LaGuardia por falta de personal

El Centro Histórico de San Salvador avanza en modernización con cableado subterráneo

Encuentran una presunta base operativa de Marset en Bolivia: un inmueble con hangar, pista aérea y caletas

Ecuador pidió al sector privado que enciendan su generación eléctrica ante déficit en el sistema energético