Cómo el miedo al futuro climático puede dejar huellas emocionales profundas, según la ciencia

Las olas de calor asociadas al cambio climático elevan hasta en un 6% el riesgo de hospitalizaciones por enfermedades mentales y afectan más a personas vulnerables - REUTERS/Arsene Mpiana

El impacto del cambio climático en la salud mental se consolida como una de las consecuencias menos visibles pero más extendidas, con aumentos de casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático documentados en diversas regiones del mundo. Así lo muestran investigaciones recientes citadas por la American Psychological Association y revisadas por el National Institutes of Health de Estados Unidos.

La American Psychological Association informó que los desastres naturales exacerbados por el cambio climático, como incendios forestales, huracanes e inundaciones, han elevado las tasas de estrés postraumático, depresión y ansiedad en poblaciones expuestas.

Un estudio de la Universidad de California–San Diego determinó que los sobrevivientes del incendio de Camp Fire en 2018 presentaron niveles de estrés postraumático similares a los de veteranos de guerra. Datos recogidos por la APA muestran que el 56% de los adultos estadounidenses identifican el cambio climático como el problema más importante en la actualidad, y casi la mitad de los jóvenes de 18 a 34 años manifiestan preocupación diaria por esta crisis.

De acuerdo con un análisis sistemático publicado por el National Institutes of Health de Estados Unidos, la exposición directa a eventos extremos, como inundaciones o tormentas, aumenta la prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión y síntomas de estrés postraumático. En el Reino Unido, la prevalencia puntual de estrés postraumático después de una inundación se triplicó en comparación con la población general. El mismo informe subraya que las olas de calor incrementan hasta en 6% el riesgo de hospitalizaciones psiquiátricas y mortalidad asociada a enfermedades mentales, con mayor vulnerabilidad en personas con antecedentes psiquiátricos.

Efectos del cambio climático más allá de los eventos extremos

La exposición a eventos climáticos extremos aumenta la prevalencia de trastornos de ansiedad y depresión, especialmente después de inundaciones y tormentas - REUTERS/Willy Kurniawan TPX IMAGES OF THE DAY

Los efectos no solo se originan en eventos extremos. El aumento de las temperaturas y las sequías prolongadas también han impulsado tasas más altas de suicidio, especialmente entre agricultores, como documentó una investigación publicada en la revista Nature. Según esta fuente, una elevación de un grado Celsius en la temperatura media mensual puede asociarse a un incremento de hasta 2% en la tasa de suicidios en países como Estados Unidos y México.

En Europa, la preocupación por el cambio climático se asocia con un mayor riesgo de ansiedad, aunque no necesariamente con depresión o trastornos del sueño, según un estudio longitudinal realizado en 11 países y citado por el National Institutes of Health. El análisis identificó que las poblaciones de Italia y Eslovenia presentan las asociaciones más marcadas entre ansiedad y la preocupación por el clima. Las diferencias entre países sugieren que las políticas públicas, la exposición a riesgos ambientales y los factores culturales influyen en cómo afecta la crisis climática la salud mental.

La Yale School of Public Health destaca que los efectos del cambio climático en la salud mental no se distribuyen de manera uniforme. Las personas con menos recursos económicos, aquellas ya afectadas por trastornos psiquiátricos previos y quienes enfrentan una mayor exposición a desastres presentan un riesgo más elevado de padecer trastornos mentales. La institución también ha identificado fenómenos como la ecoansiedad y la solastalgia, términos que describen la angustia y el duelo ante la destrucción del entorno y la percepción de un futuro incierto.

Síndromes emergentes y recomendaciones de expertos

El National Institutes of Health y la American Psychiatric Association han advertido sobre la aparición de nuevos síndromes vinculados a la crisis climática, como la ecoansiedad, que incide especialmente en las generaciones más jóvenes. Especialistas consultados por la APA explicaron que la sensación de impotencia frente a la magnitud del problema puede derivar en angustia, parálisis emocional y aislamiento social, particularmente cuando las preocupaciones no encuentran eco en el entorno familiar o institucional.

En materia de políticas de prevención, los expertos citados por la Yale School of Public Health y la American Psychological Association resaltan la importancia de incorporar la salud mental en las estrategias de adaptación climática. La disponibilidad de servicios de atención psicológica, la promoción de espacios verdes y la educación sobre resiliencia se consideran factores protectores ante los efectos psicológicos de la crisis ambiental.