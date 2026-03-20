Tendencias

6 consejos de fisioterapeutas para prevenir lesiones en el gimnasio

El desconocimiento de las señales de alerta y la ausencia de acompañamiento profesional suelen derivar en molestias frecuentes. La importancia de lograr un entrenamiento seguro y eficiente en espacios deportivos

Guardar
El dolor persistente tras entrenar
El dolor persistente tras entrenar puede indicar lesión y requiere consulta con un fisioterapeuta para evitar problemas crónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso al gimnasio tras un periodo de inactividad aumenta el riesgo de lesiones. Muchas personas retoman el ejercicio posvacaciones o en el inicio del verano. Fisioterapeutas y traumatólogos alertan sobre el incremento de tendinopatías, sobrecargas y dolores lumbares en quienes vuelven sin preparación adecuada.

Según el sitio CuidatePlus, junto a expertos en traumatología y fisioterapia, la mayoría de las lesiones se producen por mala técnica, cargas excesivas o ausencia de calentamiento. El especialista en cirugía ortopédica y traumatología, Francisco Manuel Rodríguez, advirtió que los casos más frecuentes son tendinopatías y sobrecargas en deportistas no profesionales. Mencionó la importancia de la supervisión profesional para evitar el mal uso de máquinas y pesos.

En este contexto, la falta de asesoramiento y el aumento de personas en los gimnasios elevan los casos de lesiones por sobreuso, microtraumas repetitivos en hombros, rodillas y muñecas, y lesiones agudas en la zona lumbar. Las rutinas sin preparación o individualización aumentan el riesgo, especialmente en personas mayores de 65 años o con enfermedades previas.

En esta línea, desde el portal especializado en estudios científicos National Library of Medicine, precisaron que existe un conocimiento limitado sobre la prevalencia de lesiones por sobreuso en gimnasios y si varían entre las diferentes actividades. Afirmó que los deportistas profesionales tienen un riesgo particularmente alto de estas lesiones; sin embargo, cualquier persona que practique deporte puede desarrollarlo.

Planificación y técnica: la base del entrenamiento seguro

La supervisión profesional y el
La supervisión profesional y el inicio con cargas moderadas reducen el riesgo de lesiones en hombros, rodillas y zona lumbar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primer lugar, los fisioterapeutas sugieren comenzar con un 50-60% del volumen habitual y priorizar la técnica sobre el peso levantado. Es fundamental dejar días de descanso entre sesiones similares y realizar ejercicios bajo supervisión si existen antecedentes de lesión. Los cuestionarios médicos y la entrevista inicial en el gimnasio permiten identificar riesgos y adaptar el entrenamiento a cada persona.

Además, la rutina debe incluir ejercicios de todos los grupos musculares a lo largo de la semana, alternando empuje, tracción, trabajo de core, movimientos dominantes de rodilla y cadera, y algo de ejercicio aeróbico. El calentamiento previo y la movilidad articular preparan articulaciones y tendones para el esfuerzo, mientras que la flexibilidad al final de la sesión mejora la recuperación, aunque no previene tantas lesiones como se creía.

Por otro lado, el entrenamiento de fuerza resulta clave para perder peso y mejorar la composición corporal. La evidencia científica confirma que el aumento de masa muscular acelera el metabolismo basal y favorece la quema de grasa, incluso en reposo. Es recomendable empezar con máquinas para movimientos guiados y pasar al peso libre solo cuando se domine la técnica.

En este sentido, el Dr. Edward Laskowski, codirector de Medicina Deportiva de la Mayo Clinic, enfatiza que la clave no es simplemente entrenar, sino realizar una “práctica perfecta”. Según el experto, el riesgo de lesión en la espalda o las articulaciones se dispara cuando el usuario sacrifica la biomecánica por la carga: “Queremos patrones de movimiento perfectos para que el tejido se cargue por igual; si la técnica falla, el peso es excesivo y el cuerpo queda vulnerable. Una visión que refuerza la necesidad de una progresión conservadora para permitir que los tejidos conectivos se adapten al esfuerzo.

El entrenamiento de fuerza acelera
El entrenamiento de fuerza acelera el metabolismo basal y ayuda a perder peso, siempre con una técnica adecuada y planificación individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta, progresión y condiciones especiales

Asimismo, la percepción subjetiva de esfuerzo debe situarse entre 7 y 8 en una escala de 0 a 10 para lograr beneficios sin caer en el sobreesfuerzo. Ningún ejercicio debe causar dolor durante la ejecución; si un dolor persiste más de cinco días, se recomienda acudir al fisioterapeuta. Las molestias son normales tras ejercicios nuevos, pero el dolor crónico puede indicar lesión.

Al respecto, el Dr. Dominic King, médico deportólogo de la Cleveland Clinic, advierte sobre la delgada línea entre el esfuerzo y el daño. Para el experto, el dolor agudo es una señal biológica de alto que no debe ignorarse en el afán de recuperar el tiempo perdido: “Es la forma que tiene el cuerpo de indicar que algo necesita atención, usualmente por sobreuso o estrés excesivo en un tendón”. El especialista insiste en que “entrenar sobre el dolor” no es una muestra de fortaleza, sino un error que suele derivar en lesiones crónicas que obligan a detenciones prolongadas.

Al mismo tiempo, el descanso semanal resulta imprescindible. Una correcta planificación evita la sobrecarga y permite trabajar todos los grupos musculares sin riesgos. La respiración adecuada, con exhalación en el esfuerzo y activación del core, ayuda a mantener la postura y a evitar apneas perjudiciales.

Por último, las personas con patologías como hipertensión, diabetes, osteoporosis u obesidad deben consultar con el fisioterapeuta antes de comenzar cualquier rutina. El ejercicio de fuerza es beneficioso incluso en presencia de enfermedades, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud.

El seguimiento individualizado, la atención a la técnica y la progresión gradual garantizan un entrenamiento efectivo y seguro. La prevención de lesiones en el gimnasio comienza con la información, la planificación y el acompañamiento profesional, pilares que permiten disfrutar de los beneficios del deporte sin riesgos para la salud.

Temas Relacionados

gimnasiolesionesentrenamiento seguroNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué no se debería tirar el agua luego de hervir huevos, según especialistas

Un simple gesto en la cocina esconde un potencial inesperado para quienes buscan aprovechar al máximo cada recurso del hogar

Por qué no se debería

Observar el atardecer: cómo un ritual holandés promete transformar el bienestar y mejorar la calidad de vida

La recuperación de esta antigua costumbre neerlandesa invita a detenerse y contemplar la transición entre el día y la noche, despertando interrogantes sobre sus efectos en el descanso y la salud emocional

Observar el atardecer: cómo un

Ofenderse ante lo cotidiano: cómo la sensibilidad emocional puede afectar los vínculos y el bienestar, según los expertos

Identificar las causas y consecuencias de una reactividad intensa ante situaciones diarias facilita la toma de decisiones conscientes y potencia la armonía en la convivencia, destacan especialistas en psicología clínica

Ofenderse ante lo cotidiano: cómo

El auge global de las freidoras de aire redefine el consumo y la innovación en la cocina

La adopción masiva de estos electrodomésticos promueve alternativas de cocción con menos aceite, reduce el gasto energético y potencia la integración de funciones inteligentes, marcando una transformación en la vida cotidiana y en los hábitos alimentarios de millones de personas

El auge global de las

El asombroso poder del ugali, la comida que une tradición y récords mundiales en el atletismo

La combinación de costumbres ancestrales kenianas, equilibrio nutricional y facilidad de preparación impulsa a deportistas de distintas partes del mundo a alcanzar la excelencia de la mano de esta preparación. Cómo se hace

El asombroso poder del ugali,
DEPORTES
Así es la nueva camiseta

Así es la nueva camiseta alternativa que la selección argentina usará en el Mundial 2026

Tití Fernández recuerda a Marcelo Araujo: de la pregunta más insólita que le hizo al aire a los detalles de su despedida

Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

15 frases de Riquelme tras el sorteo de la Libertadores: los rivales de Boca, optimismo por llegar a la final y un mensaje al plantel

Los argentinos Alex Barrena y Lautaro Midón avanzaron con autoridad a los cuartos de final del Challenger de Asunción

TELESHOW
Drink The Sea, la banda

Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

Quiénes son Los del Espacio, el grupo detrás del hit que desató la pelea entre María Becerra y Emilia Mernes

Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity, habló con Teleshow: “El premio no va a ser para mí”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Así abandonó Andrea del Boca la casa de Gran Hermano, en medio de dudas sobre su continuidad: “Gracias por este viaje”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El régimen de

EN VIVO: El régimen de Irán informó que el portavoz de la Guardia Revolucionaria murió en un ataque aéreo

Irán intensifica sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo y provoca incendios en una refinería clave de Kuwait

Rusia lanzó un ataque masivo con bombas aéreas contra Zaporizhzhia: al menos un muerto

El dictador Kim Jong-un supervisó un ejercicio militar de gran escala en Pyongyang que incluyó la presentación de un nuevo tanque de combate

León XIV respaldó un texto del papa Francisco sobre los divorciados que vuelven a casarse: “Un mensaje luminoso de esperanza”