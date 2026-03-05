El secreto para una vida más larga: qué ejercicios recomiendan los científicos

Incluir distintas disciplinas en la rutina semanal se asocia con menor riesgo de mortalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ejercicio físico regular se consolida como una de las estrategias más efectivas para aumentar la longevidad y reducir el riesgo de enfermedades. Un estudio reciente de la Escuela de Salud Pública de Harvard, revela que la variedad en el entrenamiento, más que la cantidad o la intensidad aislada, produce beneficios adicionales y reduce la mortalidad de forma significativa. Los expertos insisten en diversificar la rutina para potenciar la salud y maximizar los años de vida con calidad.

La investigación publicada en BMJ Medicine y citada por Harvard se basa en el seguimiento de 111.000 profesionales de la salud durante 30 años, quienes informaron sus hábitos semanales de ejercicio. Los resultados indican que quienes practicaron diferentes tipos de actividad física presentaron un 19 % menos de riesgo de mortalidad que quienes se limitaron a un solo tipo de ejercicio. Las actividades evaluadas incluyeron: caminatas, ciclismo, entrenamiento de fuerza, tenis, yoga y jardinería. El análisis sugiere un efecto protector de la diversidad en el movimiento, más allá de la duración total del esfuerzo.

La variedad de ejercicios, la clave para una mayor longevidad

La combinación de ejercicios aeróbicos y de fuerza resulta más efectiva que la repetición de una sola modalidad. El grupo con mayor variedad en su rutina registró un riesgo de mortalidad entre un 13 % y un 41 % menor respecto al grupo menos diverso, especialmente en enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. El estudio determina que repartir la energía semanal entre múltiples disciplinas supera en eficacia a la práctica exclusiva de una sola, incluso si esta es de alta intensidad.

Los expertos destacan que diferentes actividades aportan beneficios complementarios: el entrenamiento de fuerza conserva la masa muscular y la densidad ósea, mientras que el ejercicio aeróbico mejora la capacidad cardiorrespiratoria y fortalece el sistema circulatorio. Las puntuaciones de equivalente metabólico (MET) asignadas a cada actividad permitieron comparar la intensidad y el gasto energético de cada una, mostrando que la diversidad optimiza el impacto positivo en la salud.

El deporte recreativo en combinación con caminatas y entrenamiento de fuerza resulta clave para una vida más larga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto ejercicio es suficiente y cuándo los beneficios se estabilizan

El estudio identifica un umbral máximo para aprovechar los beneficios del ejercicio sin riesgos añadidos. Tres horas de actividad vigorosa o seis horas de ejercicio moderado a la semana marcan el límite ideal, según los datos de Harvard. Más allá de este tiempo, los incrementos en la longevidad se estabilizan e incluso pueden disminuir si la intensidad resulta excesiva. La investigación advierte que el exceso de entrenamiento puede asociarse con inflamación crónica o rigidez arterial, factores que elevan el riesgo cardiovascular.

Los expertos aclaran que el jogging, por ejemplo, reduce el riesgo de mortalidad sólo hasta cierto punto. Correr menos de una hora por semana disminuye el riesgo, pero hacerlo por más de dos horas y media no aporta ventajas adicionales respecto a la inactividad. Lo mismo se observa en el entrenamiento de resistencia, donde los beneficios se concentran en niveles moderados y variados.

Recomendaciones prácticas para una vida más larga y saludable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las directrices estadounidenses recomiendan alternar ejercicios de resistencia y aeróbicos. La suma de fuerza muscular y salud circulatoria define el perfil óptimo para envejecer con vitalidad. Los expertos sugieren incluir caminatas, natación, pesas, yoga y deportes de raqueta en la semana, según las preferencias y capacidades de cada persona.

La diversidad en la actividad física promueve adaptaciones fisiológicas complementarias, expone al cuerpo a distintos retos y favorece el equilibrio metabólico y neuromuscular. El hábito de alternar ejercicios se asocia con una longevidad superior, independientemente del tiempo total invertido. Adoptar esta estrategia representa una de las formas más sólidas de añadir años y calidad a la vida.