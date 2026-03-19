Receta de pollo a la suiza, rápida y fácil

El pollo a la suiza bien es una de las minutas más pedidas en bodegones y restaurantes familiares de Argentina. El crujido dorado del gratinado y esa mezcla cremosa de quesos despiertan recuerdos de almuerzos con mantel de hule, mozos de oficio y aroma a cocina casera.
Suelen servirlo en reuniones donde se busca un plato abundante, fácil de compartir y con ese toque reconfortante de la cocina europea adaptada al paladar local. Es ideal para una cena rápida, un almuerzo de domingo o para lucirse cuando no hay ganas de complicarse con técnicas difíciles.
Receta de pollo a la suiza
El pollo a la suiza consiste en supremas de pollo doradas, cubiertas con jamón cocido y abundante queso, napadas con salsa blanca y gratinadas al horno hasta que la superficie queda burbujeante y dorada. Es una receta simple, pero el resultado es súper sabroso y muy tentador.
Tiempo de preparación
- Total: 40 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 4 supremas de pollo (sin piel)
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite
- 4 fetas de jamón cocido
- 200 gr de queso Mar del Plata o mozzarella en fetas
- 300 ml de salsa blanca (casera o de sobre)
- 2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito)
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
Cómo hacer pollo a la suiza, paso a paso
- Salpimentar las supremas y dorarlas de ambos lados en una sartén con aceite bien caliente.
- Colocar las supremas doradas en una fuente para horno.
- Cubrir cada suprema con 1 feta de jamón cocido y una buena capa de queso en fetas.
- Bañar con la salsa blanca caliente, procurando cubrir bien el pollo.
- Espolvorear con queso rallado y, si se desea, una pizca de nuez moscada.
- Llevar la fuente a horno fuerte (220°C) y gratinar hasta que el queso burbujee y tome color dorado (aproximadamente 10 a 15 minutos).
- Servir bien caliente. Tip: El queso debe fundirse y la salsa blanca no debe secarse del todo, para que el plato quede jugoso.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420
- Grasas: 20 gr
- Carbohidratos: 8 gr
- Proteínas: 47 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar, ya gratinado, hasta 1 mes; para recalentar, llevar al horno directo sin descongelar.