Receta de pollo a la suiza, rápida y fácil

Sabor clásico, gratinado dorado y mucho queso fundido. Una preparación simple, ideal para resolver cualquier comida con pocos ingredientes y resultado de bodegón.

Porción servida y lista para comer, con el queso estirándose en cada corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo a la suiza bien es una de las minutas más pedidas en bodegones y restaurantes familiares de Argentina. El crujido dorado del gratinado y esa mezcla cremosa de quesos despiertan recuerdos de almuerzos con mantel de hule, mozos de oficio y aroma a cocina casera.

Suelen servirlo en reuniones donde se busca un plato abundante, fácil de compartir y con ese toque reconfortante de la cocina europea adaptada al paladar local. Es ideal para una cena rápida, un almuerzo de domingo o para lucirse cuando no hay ganas de complicarse con técnicas difíciles.

Receta de pollo a la suiza

El pollo a la suiza consiste en supremas de pollo doradas, cubiertas con jamón cocido y abundante queso, napadas con salsa blanca y gratinadas al horno hasta que la superficie queda burbujeante y dorada. Es una receta simple, pero el resultado es súper sabroso y muy tentador.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Ingredientes simples para una receta casera y única. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 4 supremas de pollo (sin piel)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 2 cucharadas de aceite
  • 4 fetas de jamón cocido
  • 200 gr de queso Mar del Plata o mozzarella en fetas
  • 300 ml de salsa blanca (casera o de sobre)
  • 2 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito)
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)

Cómo hacer pollo a la suiza, paso a paso

  1. Salpimentar las supremas y dorarlas de ambos lados en una sartén con aceite bien caliente.
  2. Colocar las supremas doradas en una fuente para horno.
  3. Cubrir cada suprema con 1 feta de jamón cocido y una buena capa de queso en fetas.
  4. Bañar con la salsa blanca caliente, procurando cubrir bien el pollo.
  5. Espolvorear con queso rallado y, si se desea, una pizca de nuez moscada.
  6. Llevar la fuente a horno fuerte (220°C) y gratinar hasta que el queso burbujee y tome color dorado (aproximadamente 10 a 15 minutos).
  7. Servir bien caliente. Tip: El queso debe fundirse y la salsa blanca no debe secarse del todo, para que el plato quede jugoso.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Suprema dorada recién gratinada, con costra de queso y salsa blanca burbujeante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420
  • Grasas: 20 gr
  • Carbohidratos: 8 gr
  • Proteínas: 47 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar, ya gratinado, hasta 1 mes; para recalentar, llevar al horno directo sin descongelar.

Últimas Noticias

Ranking de los países más felices del mundo 2026: qué lugar ocupa Argentina

El Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, publicado por la Universidad de Oxford en conjunto con Gallup y la ONU, confirmó el liderazgo de Finlandia por noveno año consecutivo. El estudio destaca a un país centroamericano en el top five y señala el uso de las redes sociales como la causa del descenso del bienestar entre los jóvenes

Cuál es el órgano poco conocido que anticipa el riesgo de enfermedades y mortalidad

Su buen estado se relaciona con una mayor esperanza de vida y menor aparición de patologías graves. Por qué es relevante y cómo estudian potenciar su función. Los detalles de un estudio publicado en Nature

Jennifer López reveló por qué cambió su rutina de ejercicios a los 56 años: el secreto para un cuerpo fuerte

La cantante reemplazó el cardio por rutinas con pesas para cuidar su salud y mantener la vitalidad, un cambio que motiva a mujeres interesadas en un envejecimiento saludable

Qué es la ansiedad anticipatoria y cómo el temor excesivo al futuro puede afectar la vida cotidiana

Diversos factores emocionales, sociales y biológicos explican la aparición de una preocupación constante por el porvenir, mientras expertos sugieren recursos sencillos para recuperar la confianza

8 alimentos que pueden transformar los huevos en superdesayunos

Descubrir qué sumar a este clásico plato puede aportar cambios ideales a la rutina y ofrecer beneficios inesperados para el organismo. Cómo elegir la preparación ideal para quienes buscan energía y salud desde la mañana

Las preguntas de Senegal luego de que le quitaran el título de la Copa Africana de Naciones: ¿Deberá devolver el trofeo y el dinero del premio?

Quiso hacer una asistencia y metió un increíble triple de aro a aro sobre la chicharra en la NBA

Los 900 goles de Messi: la infografía que detalla cada una de las anotaciones en sus equipos y con qué parte del cuerpo convirtió

Los 3 escenarios que evalúa la automotriz china que intentará negociar su arribo a la Fórmula 1

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: hora, bombos, cómo ver en vivo y qué rivales le pueden tocar a Boca Juniors

El día que María Becerra estalló de furia contra Emilia Mernes: la actitud que habría desatado la pelea

El emotivo momento de El Polaco con sus tres hijas en pleno show sobre el escenario

Cuál fue el look de Emilia Mernes en la fiesta privada que desató la polémica con las esposas de la Scaloneta

La sorpresiva respuesta de José Chatruc cuando le preguntaron por su relación con Sabrina Rojas

¿Te gustan las flores? El romántico viaje de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras a Ámsterdam entre paseos y tulipanes

Estos son los motivos por los que se puede perder la ciudadanía estadounidense según la ley vigente

Jacques Lacan y su refundación del psicoanálisis: el lenguaje como eje de la identidad moderna

Rumores de la participación argentina en Medio Oriente: el país “no puede desplegar fuerzas”, advirtió Serbin Pont

Científicos escoceses desarrollaron un método para transformar plástico PET en productos para la industria farmacéutica

Panamá intercepta cargamentos de drogas que cruzaban el istmo hacia otros continentes