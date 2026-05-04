Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país

El 44% de estudiantes costarricenses reconoce haber sufrido acoso escolar, según datos del Observatorio de la Educación de la Universidad Americana. Cortesía: TRP Lab

La violencia social en Costa Rica ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, trasladándose de forma visible a los espacios escolares y generando alarma entre especialistas y autoridades educativas que advierten sobre la urgencia de una intervención integral. El Observatorio de la Educación de la Universidad Americana (UAM) advierte que la presión social que enfrentan niños y adolescentes se refleja con nitidez en las aulas, donde la multiplicación de reportes de acoso y agresiones confirma la gravedad de la situación.

Solo en 2024, los homicidios con armas de fuego ascendieron a 684 casos, un aumento marcado respecto a los 405 contabilizados en 2020, según el Ministerio de Justicia, lo que ilustra la expansión de un entorno de violencia estructural. Este deterioro se da mientras la pobreza muestra mínimos avances, manteniendo su peso sobre una franja amplia de la población, en particular la infancia en contextos vulnerables, según datos del INEC.

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El escenario educativo se ha convertido en el principal campo de convivencia para la juventud: el 95% de la población entre cinco y dieciocho años permanece en la escuela o el colegio, según el INEC, lo que subraya la necesidad de que estos espacios sean seguros y capaces de contener la escalada de violencia. Entre 2022 y 2025, el Ministerio de Educación Pública registró cerca de 2,938 reportes de bullying y otras formas de agresión en centros educativos, señalando una problemática crónica y creciente.

En promedio, el sistema escolar costarricense recibe siete denuncias diarias por acoso y violencia entre estudiantes, una cifra que refleja la regularidad con que estos hechos invaden la vida escolar. El número de situaciones documentadas de bullying se incrementó de 197 casos en 2019 a 388 en 2023, mientras los conflictos y agresiones entre estudiantes vienen en aumento constante, de acuerdo con el Ministerio de Educación Pública.

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El Ministerio de Educación Pública implementa protocolos específicos frente a riesgos como bullying, armas, drogas, acoso y discriminación en las escuelas costarricenses. Fuente: MEP

El acoso escolar afecta a casi la mitad del estudiantado costarricense

Aproximadamente el 44% de los estudiantes en Costa Rica reconoce haber sido víctima de acoso escolar en algún momento de su vida, una estadística citada por el Observatorio de la Educación de la UAM que dimensiona la magnitud de la problemática. Las manifestaciones de violencia abarcan desde conflictos verbales y psicológicos hasta incidentes extremos, incluyendo el caso reciente ocurrido en Liberia, donde un estudiante murió como resultado de un ataque perpetrado por un compañero.

La coordinadora del Observatorio de la Educación de la UAM, Fernanda Segura, describe a las instituciones educativas como el núcleo de la convivencia nacional, enfatizando que “las instituciones educativas son el principal espacio de encuentro nacional, por lo que cualquier manifestación de violencia en este entorno tiene un impacto directo en el tejido social del país”.

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Segura propone que la intervención debe focalizarse en la detección anticipada de conductas de riesgo y en el acompañamiento sistemático a la población estudiantil. El abordaje integral demanda una coordinación reforzada entre docentes, equipos de orientación, familias y comunidades, con el objetivo de construir respuestas de largo plazo que permitan frenar la espiral de violencia.

El Ministerio de Educación Pública ha establecido una serie de protocolos frente a riesgos como bullying, tenencia o uso de armas, consumo y tráfico de drogas, violencia física y psicológica, acoso y hostigamiento sexual, autolesiones y tentativas de suicidio, embarazo infantil y maternidad adolescente, discriminación racial y xenofobia, y atención a sobrevivientes de trata de personas.

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El sistema escolar de Costa Rica recibe un promedio de siete denuncias diarias por acoso y violencia entre estudiantes, mostrando la regularidad de los hechos. Cortesía: TRP Lab

Violencia estructural y respuesta educativa

Cuando juventud y adolescentes quedan atrapados en contextos de desigualdad, falta de oportunidades y debilitamiento institucional, el riesgo de que adopten la violencia como parte de la vida cotidiana o como estrategia de supervivencia se multiplica, según lo indicó Fernanda Segura. Ante este escenario, la especialista remarcó la necesidad de “un abordaje integral que sigan las sugerencias señaladas por las políticas públicas”.

El fenómeno de la violencia, advierte la experta, arranca en el entorno social y familiar y hoy se deja sentir con particular intensidad dentro de las aulas. En palabras de Segura: “prevenir la violencia implica actuar desde el hogar, la comunidad y las instituciones, antes de que sus consecuencias continúen escalando y tengamos que seguir lamentando sus consecuencias”.

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