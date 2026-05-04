Tras una década, el líder de Kiss, Gene Simmons, regresa al cine ( Kirby Lee-Imagn Images)

Para Gene Simmons el cine y la música son “el mismo negocio”. El líder de KISS, quien regresa a la gran pantalla como productor de la película de acción Deep Water, asegura que su responsabilidad “es darle al público emociones”, cuenta en una entrevista.

“Ya sea desde el escenario con una banda como Kiss o a través de ‘Deep Water’... tu responsabilidad es darle a la gente emociones y escalofríos”, relata Simmons.

PUBLICIDAD

“Tienes que hacerlos olvidarse del mundo exterior y hacer que se preocupen por los personajes que están ahí”, dice el fundador de una de las bandas más influyentes del siglo XX, conocida por las legendarias identidades escénicas de sus integrantes.

Simmons llevaba 11 años alejado de la industria cinematográfica, desde que produjo la cinta Armed Response en 2017, y ahora regresa con Deep Water, dirigida por el finlandés Renny Harlin.

PUBLICIDAD

El productor Gene Simmons y Paul Stanley asisten al estreno de la película Deep Water en Los Ángeles, California, EE. UU., el 27 de abril de 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La película es un thriller de supervivencia que sigue a un piloto, interpretado por Ben Kingsley, y a su copiloto, Aaron Eckhart, quienes se ven obligados a aterrizar en el océano y deben hacer todo lo posible para salvar a la tripulación y protegerla de los peligros de las aguas hostiles en las que han aterrizado.

La cinta marca el regreso de Harlin a los tiburones, de los que había estado alejado por más de dos décadas cuando estrenó Deep Blue Sea, en un momento en el que Hollywood ha vuelto a interesarse en estos depredadores marinos con producciones como Thrash o la segunda parte de The Shallows.

PUBLICIDAD

“En el corazón de la película hay en realidad un homenaje al cine de desastres de los años 70, donde tienes emoción, tensión, un accidente de avión y tiburones”, indica Harlin.

A lo largo de la película, los personajes tendrán que trabajar en equipo y enfrentar no solo los problemas y retos que les impone el mundo exterior, sino también lidiar con el ego, el individualismo y la desesperación de los supervivientes, que van disminuyendo a lo largo de la historia.

PUBLICIDAD

El director Renny Harlin (REUTERS/Mario Anzuoni)

“En el fondo, se trata de las personas. Se trata de los personajes y de construir un grupo de individuos por los que realmente te preocupas”, añade Harlin

Un rockstar como productor

La alianza entre Harlin y Simmons se concretó después de años de conocerse y de compartir el gusto y el amor que ambos tienen por el cine.

PUBLICIDAD

“Durante años habíamos hablado de colaborar y cuando finalmente surgió este proyecto, creo que reunió muchas de las cosas que nos apasionan: la narrativa, el entretenimiento, el arte y demás”, cuenta Harlin.

Para Simmons, el cine es el único arte que logra reunir distintas disciplinas en una sola obra: la pintura, la música, la actuación y los efectos especiales, todo en armonía.

PUBLICIDAD

Gene Simmons, miembro de la banda KISS (REUTERS/Jeenah Moon)

De acuerdo con el director, la presencia de Simmons en el proyecto fue una presión positiva que lo impulsó a perfeccionarlo.

“Trabajar con un productor así me hizo exigirme más. Sabía que estaba frente a alguien que ha entretenido a audiencias durante décadas en todo el mundo, alguien que sabe cómo captar la imaginación y la fascinación del público”, cuenta.

PUBLICIDAD

“Él siempre dice que yo soy como un chef: recibo todos los ingredientes y luego preparo el platillo. Y él se asegura de que tenga los mejores ingredientes. Así, no es tan difícil lograr un buen resultado”, concluye Harlin.

Fuente: EFE

PUBLICIDAD