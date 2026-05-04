Gladys La Bomba Tucumana y Zunino cada vez más cerca en Gran hermano: “Sin maquillaje sos relinda”

Este segmento del programa "La Noche de los Ex" muestra a Zunino y Gladys La Bomba Tucumana interactuando en diferentes momentos. Los participantes conversan y comparten espacio tanto en el interior como en el exterior de una residencia, incluyendo una piscina. Otros individuos y elementos del set televisivo también son visibles en los cinco fragmentos. El contenido es una cobertura de evento.

La novela romántica entre Zunino y Gladys, La Bomba Tucumana dentro de Gran Hermano sumó un nuevo episodio. En un reciente encuentro en el patio, la interacción entre ambos dejó en claro la creciente complicidad y el juego de seducción que se instaló en la convivencia. En ese contexto, el joven no escatimó en elogios hacia la cantante, quien, entre risas y algo de vergüenza, respondió sin esquivar la sinceridad.

La secuencia comenzó con el joven elogiando la belleza natural de Gladys. Ella, consultando si se refería a su aspecto sin maquillaje, recibió de él la afirmación: “Sí, hermosa”, ante lo que reconoció sentirse más cómoda al natural y confesó: “Me gusto más sin maquillaje”. El joven, lejos de retraerse, reafirmó su postura: “Igual así sin maquillaje sos relinda”. El intercambio, cargado de gestos afectuosos y palabras directas, terminó con ambos agradeciéndose mutuamente los halagos y Gladys devolviendo la gentileza: “Qué lindo que sos vos, qué amoroso”.

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El vínculo entre ambos fue tema de reflexión para el joven en el confesionario, donde, en tono entre sorprendido y divertido, confesó: “Es la Bomba, la Bomba. ¿En qué quilombo me metí, no?” La frase, pronunciada en soledad, dejó en evidencia el impacto que la relación con Gladys comenzó a tener en la dinámica del juego y en el ánimo del participante.

Zunino confesó su atracción por "La Bomba" y ella participa en el intercambio.

El tema de la diferencia de edad no tardó en aparecer en las conversaciones entre ambos. Sentados en el sillón, ella compartió su perspectiva y experiencia: “Puede pasar, digamos, que una persona conecte con otra aunque haya diferencia de edad. Yo más que nadie lo sé, porque yo tuve mi pareja, que era un bebé, entonces era joven. Y siempre tuve parejas más jóvenes, nunca me encara una persona de mi edad”. Sus palabras abrieron el juego para que ambos dialogaran sobre la posibilidad de que la conexión entre ellos trascienda los límites del reality.

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La conversación avanzó hacia la posibilidad de mantener un vínculo fuera del programa. En tono distendido y entre bromas, él consultó: “¿Decís que afuera nos vamos a ver?” Gladys respondió con seguridad: “Claro que sí, por supuesto que sí. Me encantaría tener un vínculo con todos”. Zunino, insistente, buscó precisar y ella explicó: “Y con vos uno diferente”. Gladys aceptó la idea de una relación especial: “Un poquito más. Un poco más largo”. El joven, entusiasmado, concluyó: “Bueno, bien”. El acuerdo tácito quedó sellado con la promesa de esperar fuera de la casa si alguno salía antes: “Yo si me voy antes te espero, olvidate”. La cantante ratificó: “Sí, quiero”.

El avance del vínculo no pasó inadvertido para el resto de los participantes ni para los seguidores del reality. En una fiesta comunitaria en el jardín, las cámaras captaron bailes y risas compartidas. Gladys, visiblemente divertida, no dudó en marcarle los límites al joven: “Me hacés dar vergüenza, bol... Dejar de molestarme”. La dinámica entre ambos se fue consolidando como uno de los ejes narrativos de la convivencia, generando simpatía y comentarios entre los demás.

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El tono de juego, las bromas y los gestos de complicidad se transformaron en una suerte de espectáculo dentro de la casa. Los momentos de distensión, como los bailes en el jardín o las charlas en espacios comunes, sirvieron para que el acercamiento entre Zunino y Gladys se hiciera aún más evidente ante las cámaras.

Este segmento de cobertura de evento muestra la cena de nominados del reality show Gran Hermano. Un presentador masculino se observa en pantalla, mientras varios concursantes, incluyendo a Gladys 'La Bomba' Tucumana y Luana, están sentados alrededor de una mesa formal. Durante la cena, se desarrolla una discusión entre dos de las participantes. Una gráfica en pantalla solicita al público votar por el participante que desean que abandone la casa.

El trasfondo de la relación sentimental sumó un capítulo de tensión en la reciente cena de nominados. La presencia de Luana y su cercanía previa con Zunino activaron una discusión directa, marcada por los celos y las acusaciones cruzadas. Durante la cena, Luana no dudó en señalar que Gladys le “robó al marido”, en clara alusión al vínculo incipiente con Zunino.

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La cantante respondió de inmediato y con contundencia: “Yo no vine acá a acostarme con nadie. Capaz que vos sí”. El cruce escaló rápidamente cuando Luana contestó: “No lo sé, no parece”. Gladys fue directa: “Yo no, corazón. Así que te equivocaste y bien feo conmigo”. El intercambio evidenció las fricciones generadas por la cercanía entre Gladys y Zunino y el modo en que el juego sentimental impactó en la convivencia.

Luana intentó bajar el tono, recordando que ya había pedido disculpas por cualquier malentendido, pero Gladys se mantuvo firme: “Con vos no podría convivir nunca. No puedo, ni quiero, ni deseo”. La influencer, entre resignación y desafío, respondió: “Está perfecto. La gente lo va a decidir. Si me tengo que ir, me voy a ir con la frente en alto”. Añadió: “Te saldrás con la tuya”. La respuesta de Gladys fue tajante: “Ya no. No, ¿qué me importa? Yo tengo vida afuera, tengo trabajo”. Luana replicó: “Todos tenemos vida. Yo también tengo trabajo, por suerte. Y me costó un montón llegar hasta acá”.

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La discusión entre ambas dejó en evidencia no solo el impacto del vínculo romántico en la dinámica interna, sino también la forma en que los juegos de seducción y las alianzas repercuten en el ánimo y la estrategia de los participantes.