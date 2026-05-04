La explotación infantil genera más de doscientas denuncias atendidas por la PGN en primer trimestre de 2026

Miembros de la PGN de Guatemala y la policía actúan en una operación nocturna ante denuncias de mendicidad y trata de niños y adolescentes en la vía pública. ( PGN de Guatemala)

La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha intervenido en más de 200 denuncias de mendicidad y trata laboral infantil entre el 1 de enero y el 15 de abril de 2026, según reportó la institución.

Esta cifra evidencia la persistencia de formas graves de explotación contra niñas, niños y adolescentes en diversos departamentos de Guatemala, al tiempo que subraya la urgencia de estrategias interinstitucionales para resguardar sus derechos.

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En el último recuento divulgado por la PGN y citado por el medio Procuraduría General de la Nación, se precisa que la entidad ha dado seguimiento a 213 casos en total en el citado periodo, concentrándose las incidencias en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Chimaltenango y Escuintla. Estos territorios se ubican como los más afectados a nivel nacional por denuncias de explotación infantil vinculadas tanto a la mendicidad como a la trata laboral.

La mayor vulnerabilidad recae en niños de 6 a 9 años y adolescentes de 14 a 17

La información publicada por la PGN distingue un perfil etario diferenciado de las víctimas. En los casos de mendicidad, el grupo más afectado corresponde a niñas y niños de seis a nueve años. En contraste, en la trata laboral, el mayor impacto se detecta entre adolescentes de 14 a 17 años. Ambas formas de explotación imponen riesgos severos para el desarrollo y la integridad de los menores, que requieren abordajes legales y sociales específicos.

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De acuerdo con la PGN, la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia examina en cada constatación el contexto familiar y social denunciado. El procedimiento exige determinar si existen otras vulneraciones a los derechos de los afectados.

Se señala que, conforme al artículo 21 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), la pobreza por sí sola no justifica la separación del menor de su familia, por lo que únicamente la presencia de riesgos adicionales autoriza tal medida.

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Si la investigación no detecta factores de riesgo adicionales, la PGN refuerza el entorno familiar mediante la adopción de planes o medidas de protección. Asimismo, los expedientes se trasladan a las instituciones competentes para la inclusión en programas de protección social y el otorgamiento de apoyo a las familias involucradas.

Ante la constatación de vulneraciones graves contra la integridad de la niñez y adolescencia, la Procuraduría activa medidas judiciales urgentes para priorizar la seguridad de los menores. El organismo resalta que sus intervenciones se concentran en la protección especial y la restitución de derechos, mientras que las respuestas sociales y económicas corresponden a otras dependencias estatales según su competencia legal.

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Miembros de la PGN de Guatemala inspeccionan un establecimiento como parte de una intervención por denuncias de mendicidad y trata de personas en niñez y adolescencia. ( PGN de Guatemala)

La existencia de más de 200 denuncias en poco más de tres meses revela la magnitud del problema del trabajo y la trata infantil en Guatemala. Según la Procuraduría General de la Nación, la detección oportuna y la coordinación institucional son esenciales para evitar que estas explotaciones vulneren derechos fundamentales y perpetúen circuitos de exclusión y desprotección social.

La mendicidad forzada afecta a cientos de niños en Guatemala

En Guatemala, las redes de mendicidad forzada han establecido un esquema delictivo que explota a los sectores más vulnerables, en particular a niñas, niños y adolescentes, y conecta la mendicidad con el delito de trata de personas.

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El país enfrenta una creciente incidencia de este fenómeno, el cual ha sido identificado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) como una forma agravada de explotación humana. Usualmente, obliga a los menores a jornadas extensas de solicitud de dinero, trasladando las consecuencias tanto al terreno penal como al de protección infantil.

De acuerdo con la PGN, los más afectados por este sistema son niños de entre seis y nueve años, quienes en numerosos casos registrados en 2025 fueron localizados en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Totonicapán durante operativos de rescate. La institución confirmó que, solo en los primeros meses de 2025, atendió cientos de denuncias por explotación económica, categoría que incluye tanto la mendicidad forzada como la trata de personas.

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Representantes de la PGN de Guatemala brindan asistencia y reciben denuncias relacionadas con mendicidad y trata de personas, enfocándose en la protección de la niñez y adolescencia. ( PGN de Guatemala)

La mendicidad forzada está definida oficialmente como modalidad del delito de trata de personas. En estos escenarios, los tratantes se aprovechan de la vulnerabilidad de menores o personas con discapacidad, los obligan a pedir dinero en la vía pública —semáforos, mercados o zonas turísticas— y se apropian de lo recaudado.

Las víctimas, muchas veces captadas mediante engaños o a través de la presión derivada de la pobreza extrema, pueden verse sometidas a jornadas de hasta 16 horas diarias en condiciones de hacinamiento, según reporta la PGN.

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El modus operandi de las redes criminales consiste en captar bajo falsas promesas o presiones económicas, para luego trasladar a los menores a áreas de alta circulación que permitan maximizar el dinero obtenido ilícitamente. Entre las zonas más afectadas, la PGN identifica los departamentos de Sacatepéquez, Suchitepéquez, Chimaltenango y Escuintla como lugares críticos donde se detecta y rescata a las víctimas.

Desde la óptica de la PGN, la mendicidad forzada no debe interpretarse solo como un fenómeno asociado a la pobreza, sino como “una forma de explotación laboral y/o trata de personas”, un delito que exige respuesta penal y social.

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La PGN pone a disposición la línea telefónica 1584 y sus delegaciones regionales para que cualquier ciudadano pueda denunciar situaciones de riesgo, buscando detener la explotación de forma inmediata y restituir la seguridad de las víctimas.