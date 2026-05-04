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Cabo Verde prohibió el descenso de pasajeros del crucero donde hubo tres muertos por hantavirus: hay más personas enfermas

Las autoridades han confirmado los fallecimientos entre los pacientes afectados y mantienen la vigilancia epidemiológica, mientras no se permite que nadie salga del barco

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Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus
Al menos tres muertos en un crucero en el Atlántico tras un brote vinculado a hantavirus

Los seis afectados por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió de Argentina y está frente a Cabo Verde, de los que tres han muerto, incluyen a una pareja neerlandesa -fallecida- y un ciudadano británico -en cuidados intensivos en Johannesburgo-, confirmaron este lunes las autoridades de Sudáfrica, país donde se encuentra también uno de los cadáveres.

En un comunicado remitido a EFE este lunes, el Departamento de Salud sudafricano indicó que, “mientras el barco navegaba frente a las costas sudafricanas, algunos de los pasajeros sufrieron graves complicaciones de salud derivadas de lo que en un principio se consideraron infecciones respiratorias agudas graves”.

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Las autoridades de Cabo Verde impidieron el desembarco de los pasajeros, según informaron funcionarios.

“En coordinación con otras autoridades competentes, no se autorizó al barco atracar en el puerto de Praia”, declaró María da Luz Lima, presidenta del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en una entrevista con la emisora ​​pública RTC el domingo por la noche.

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El primer paciente era un pasajero de 70 años “que enfermó repentinamente a bordo del barco, durante la travesía desde Ushuaia (ciudad más austral de Argentina) a la isla de Santa Elena (territorio británico en el sur del Atlántico) y presentaba fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea”, detalló.

Dreamstime
El ratón que porta el hantavirus. Dreamstime

El hombre murió finalmente en la isla británica, donde permanecen sus restos a la espera de ser repatriados.

La segunda fallecida era su esposa, de 69 años, que “sufrió un desmayo” en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte) “mientras intentaba tomar un vuelo de conexión a su país de origen, los Países Bajos”, y murió tras ser trasladada a un centro médico cercano.

En cuanto al tercer paciente, detalló el Departamento, se trata de un británico que enfermó mientras el buque viajaba desde Santa Helena a la isla de Ascensión, también británica.

“A pesar del tratamiento médico que se le proporcionó en Ascensión, su estado no mejoró y fue necesario evacuarlo a un centro sanitario privado sudafricano en Sandton (Johannesburgo) para recibir tratamiento médico adicional”, mientras “sigue en estado crítico de aislamiento”, precisó el comunicado.

Un caso confirmado por laboratorio

Este tercer caso es el único que ha sido confirmado en laboratorio como una infección del hantavirus.

Praia, la capital de Cabo Verde. (Ministerio de Exteriores)
Imagen de Praia, la capital de Cabo Verde. (Ministerio de Exteriores)

El Departamento también señaló que el buque turístico, que se llama MV Hondius y zarpó desde Argentina el pasado 20 de marzo, “transportaba a unos 150 turistas de diversos países” y viajaba en dirección a las islas Canarias (España).

En su ruta, el navío pasó también por la Antártida continental, las islas Malvinas, las islas Georgias del Sur, la isla del Ruiseñor y la isla Tristán.

El Departamento sudafricano afirmó que está colaborando con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) y las autoridades sanitarias regionales de Johannesburgo “para realizar el rastreo de contactos y detener la posible propagación del virus”.

“En nuestra opinión, no hay motivo para el pánico público, ya que sólo dos pacientes del crucero han estado dentro de nuestras fronteras. La Organización Mundial de la Salud (OMS) está coordinando una respuesta conjunta con todas las islas y países afectados para contener la propagación de la enfermedad”, añadió.

La OMS confirmó este domingo que al menos seis personas se vieron afectadas por el posible brote de hantavirus -tres muertos y tres enfermos-, mientras el cuerpo del tercer fallecido se encuentra en el navío.

Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco m/v Hondius, en el mar. (Oceanwide Expeditions via AP)
Foto no fechada entregada por Oceanwide Expeditions que muestra al barco m/v Hondius, en el mar. (Oceanwide Expeditions via AP)

La empresa que opera el barco, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, informó de que los otros dos enfermos -más allá del ciudadano británico- son dos miembros de la tripulación que “requieren atención médica urgente” y a los que las autoridades caboverdianas no están permitiendo desembarcar.

El hantavirus es una enfermedad que suele transmitirse por contacto con orina o excrementos de roedores infectados, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

(con información de EFE y AFP)

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