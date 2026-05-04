Política

El Gobierno habilitó el ingreso de periodistas a Casa Rosada y Adorni retomará las conferencias de prensa

Presidencia instrumentó cambios en la reglamentación pero impuso severas restricciones que limitan la circulación interna. Se espera que el jefe de Gabinete hable con los medios durante la mañana

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Periodistas permanecen afuera de la Casa Rosada, sede del gobierno, después de que el presidente Javier Milei les bloqueara el acceso, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026 (AP Foto/Rodrigo Abd)
Periodistas permanecen afuera de la Casa Rosada, sede del gobierno, después de que el presidente Javier Milei les bloqueara el acceso, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de abril de 2026 (AP Foto/Rodrigo Abd)

Tras 10 días de cierre, el presidente Javier Milei habilitó el reingreso de la prensa acreditada a Casa Rosada, pero impuso severas restricciones en la circulación interna que dificultan el desarrollo de la tarea periodística. A partir de hoy, los periodistas que figuren en el listado confeccionado por Casa Militar, el organismo responsable de la seguridad presidencial, deberán ingresar por Balcarce 78, una de las entradas laterales, con el DNI y la credencial en mano para acreditar la identidad.

En el ingreso se aplicó además un refuerzo de seguridad, que incluye un escáner y un dispositivo manual para detectar metales. Además, se ubicó a varios miembros de Casa Militar en el trayecto a la sala de prensa por el ala este de la casa. De esta forma, se eliminó el registro de la huella dactilar que habilitaba el ingreso de los trabajadores de prensa por Balcarce 24 hasta antes de la medida de cierre que tuvo lugar el pasado 23 de abril.

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Asimismo, el esquema que diseñó el coronel mayor Sebastián Ibáñez restringe completamente la presencia de la prensa en el Patio de Palmeras, zona común a la que el periodismo podía acceder históricamente sin limitaciones. Desde la asunción de Milei, se aplicó una restricción temporal en la entrada y salida del mandatario a la casa.

Tampoco se podrá acceder al balcón ubicado en el primer piso y para impedir la visual al corazón de la casa, en particular al Salón de los Bustos donde se registran los ingresos y egresos de los funcionarios, esmerilaron los vidrios y cerraron las puertas.

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Luego de semanas de silencio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, retomará las conferencias de prensa este lunes a las 11 y se espera que haga alusión a las modificaciones en la circulación. Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, a cargo de Javier Lanari, aseguran que los cambios se encuentran contemplados en el anexo de acreditación a la prensa. Sin embargo, la “circulación transitoria” por las áreas comunes estaban garantizadas.

Imagenes del Patio de Palmeras de Casa Rosada (NA)
Imagenes del Patio de Palmeras de Casa Rosada (NA)

El piso ubicado en el ala este del Palacio de Gobierno, que contempla al Salón Martín Fierro, donde el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene sus oficinas y una de las puertas de acceso al despacho de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también está inhabilitado para el periodismo. Solo estará permitido el uso de las escaleras para ir a la sala de conferencias del tercer piso de Casa Rosada. Incluso, la nueva orden es que, para descender al comedor, ubicado en el subsuelo, solo podrán hacerlo por las escaleras centrales.

“Habilitados solo la cafetería y los baños”, resumió un miembro de Casa Militar a Infobae entre las indicaciones brindadas esta mañana. Con los cambios y las limitaciones, los trabajadores de prensa solo podrán circular por los pasillos aledaños a la Sala de Periodistas, ubicada en el centro del Palacio de Gobierno, y al patio Malvinas Argentinas.

La decisión política detrás de la determinación surgió de las grabaciones realizadas en los pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió el domingo 19 de abril por la noche. En el oficialismo aseguran que el episodio configuró un hecho que compromete la seguridad nacional y que incumple con la normativa del comportamiento dentro del edificio.

El lunes siguiente a la emisión del programa, Sebastián Ibáñez realizó una denuncia de oficio ante la Justicia contra los periodistas y la producción del canal por la difusión de imágenes. La investigación recayó en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En paralelo, la Secretaría de Comunicación y Medios decidió suspender por tiempo indeterminado al periodista que había grabado en algunos de los pasillos del edificio de uso común con unos anteojos inteligentes que tienen incorporadas cámaras.

El presidente Javier Milei en Casa Rosada (REUTERS/Matias Baglietto)
El presidente Javier Milei en Casa Rosada (REUTERS/Matias Baglietto)

Días más tarde, la restricción se extendió a la totalidad de los periodistas acreditados que recién este lunes pudieron volver a su lugar de trabajo, pero con una decena de nuevas limitaciones que cercenan la tarea periodística. Ante la consulta por la duración del “nuevo reglamento”, desde el oficialismo aseguraron que es “intertemporal”.

No es la primera acción en ese sentido aplicada por la administración libertaria. Semanas atrás, la mencionada secretaría suspendió por dos semanas la entrada a la Casa Rosada de medios que habían sido vinculados públicamente a una investigación sobre una presunta red de espionaje rusa que opera en la región. Finalmente restituyeron las acreditaciones por no encontrar peligro alguno a la seguridad presidencial.

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