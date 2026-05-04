El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

James Milner suma el récord de más apariciones en la historia de la Premier League, consolidando su legado en el fútbol inglés (Action Images via Reuters/Craig Brough)

El recorrido de James Milner, récord de presencias en la Premier League, refleja mucho más que longevidad: es la historia de un futbolista que supo reinventarse, superar tensiones internas y asumir riesgos en la élite europea. Su decisión de dejar el Manchester City para sumarse al Liverpool FC no solo desafió lo establecido, sino que lo expuso a la exigencia de transformar un vestuario histórico como el de Anfield y consolidar un nuevo ciclo competitivo.

En diálogo con el popular pódcast de fútbol That Peter Crouch Podcast, el centrocampista compartió detalles de los conflictos internos, el riesgo de dejar un club campeón y el peso del método de Jürgen Klopp, relatando que los egos, las peleas y la lucha por la excelencia definieron su paso por ambos clubes.

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Explicó que la llegada del técnico alemán marcó un punto de inflexión: impuso una nueva mentalidad y ayudó a dejar atrás los fracasos del pasado, una transformación que, según destacó, fue clave para sostenerse durante más de dos décadas en la élite.

El traspaso de Milner y las tensiones internas

La capacidad de James Milner para reinventarse y superar tensiones internas marcó su trayectoria en Manchester City y Liverpool (Credit Image: © Louis Lopez/Cal Sport Media/ZUMAPRESS.com)

El traspaso al Liverpool en 2015 no fue parte de un plan preestablecido. “Tenía dos años de contrato en el City y quería seguir”, explicó Milner en That Peter Crouch Podcast.

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“Estaba jugando bien, el club me dijo: ‘Pasemos este periodo y después hablamos’. Pero nunca llegó una oferta seria”, contó Milner, quien añadió: “La oferta fue bastante baja. Decían que era mejor, pero solo si ganaba cuatro Balones de Oro consecutivos”.

La posibilidad de continuar en el Manchester City llegó cuando su decisión ya estaba tomada. “Cuando finalmente los dueños intervinieron con una buena propuesta, yo ya había decidido irme”, recordó Milner. “Quizá si lo hubieran hecho antes, habría renovado, pero para entonces, Liverpool FC representaba un desafío y sentía que realmente me valoraban”, explicó, dejando en claro que el cambio respondió tanto a lo deportivo como a lo emocional.

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El traspaso de Milner a Liverpool en 2015 representó un riesgo personal y un cambio clave en su carrera en clubes europeos (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

Sobre su cambio de equipo, Milner recordó el punto de partida: “Venía de estar en un club ganador, compitiendo en lo más alto”. Sin embargo, el desafío en el Liverpool tenía un atractivo especial. “Si podía ganar la liga con ellos, sería inolvidable”, admitió, dejando en claro que la motivación no era solo competir, sino hacer historia en un nuevo contexto.

Los egos y las peleas en el vestuario de clubes grandes eran una constante en el ambiente, según detalló Milner en That Peter Crouch Podcast. “En clubes de ese nivel, siempre hay egos. A veces todo se arregla en el campo, pero hubo enfrentamientos físicos”, agregó.

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Parte de su rol era actuar como equilibrio en momentos de conflicto. Milner lo explicó con claridad: “Debes dejar el orgullo de lado si quieres que el equipo funcione”. En el Manchester City, la llegada constante de figuras generaba roces habituales en el vestuario, lo que hacía imprescindible gestionar egos y sostener la cohesión del grupo.

Los egos y las peleas en el vestuario fueron parte habitual de la experiencia de Milner en clubes de la élite, según relató en el pódcast That Peter Crouch Podcast (REUTERS/Phil Noble)

El medio especializado en Liverpool Rousing The Kop subrayó que James Milner y Jordan Henderson asumieron el liderazgo del vestuario en Liverpool, estableciendo reglas y ayudando a recuperar la confianza tras tropiezos dolorosos.

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Según el medio, los jugadores más experimentados cumplían un papel esencial para frenar conflictos y mantener la cohesión en grupos repletos de individualidades.

El método Klopp y el cambio de mentalidad

La llegada de Jürgen Klopp a Liverpool supuso un punto de inflexión. Milner contó en el pódcast que, al llegar, percibió una fuerte fijación del grupo por el pasado: “‘El año que casi ganamos la liga’ era lo primero que escuché”.

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Para Milner, aferrarse al pasado era un freno para el equipo. “Decía: no ganaron la liga, hay que superarlo. Si no lo haces, se convierte en un obstáculo”, explicó. Incluso apelaba a la ironía para marcar el mensaje: “Bromeaba diciendo ‘nosotros sí ganamos la liga, ustedes no’”. Detrás de esas frases, su idea era clara: dejar atrás las frustraciones y enfocarse en lo que viene.

La llegada de Jürgen Klopp a Liverpool implicó un cambio de mentalidad, impulsando la superación de fracasos pasados y una cultura ganadora (REUTERS/Hannah Mckay)

Según Rousing The Kop, Klopp imponía una fuerte intensidad y alentaba una mentalidad ganadora en todo el plantel. El liderazgo de Milner y Henderson fue determinante para encarnar estas demandas y consolidar la unidad dentro del grupo.

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Liderazgo y longevidad en la élite del fútbol

Milner atribuyó su capacidad de permanecer en lo más alto al entrenamiento constante. “La prioridad siempre era mantener la profesionalidad. Cuando la presión subía, tocaba ser más disciplinado y no aflojar”, afirmó en That Peter Crouch Podcast.

El inglés resaltó el papel de la autocrítica y el aprendizaje permanente: “Hay que adaptarse. El fútbol cambia, pero uno no debe conformarse ni dar por seguro el éxito”.

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Milner fue pieza clave en la conquista de todos los títulos nacionales con Liverpool y en el triunfo de la Champions League 2019 (REUTERS/Sergio Perez)

Rousing The Kop añadió que James Milner fue una inspiración profesional para una generación. En 332 partidos oficiales con el club, conquistó todos los trofeos nacionales y fue parte del equipo que ganó la Champions League en 2019.