Un aroma fresco invade la cocina cuando el cordero se encuentra con la menta: una combinación clásica, simple y llena de carácter. Basta un par de ramitas y el perfume de la menta transforma el plato en algo especial, ideal para quienes buscan salir de la rutina sin complicarse la vida.
En Argentina, el cordero suele asociarse a reuniones distendidas, asados familiares o festejos en la región pampeana. Este plato es perfecto para esos días donde se busca algo rápido, sabroso y con un toque diferente, sin perder la esencia de la carne bien argentina.
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Receta de cordero a la menta rápida y fácil
El cordero a la menta consiste en bifes o medallones de cordero dorados a la plancha o sartén, servidos con una salsa fresca a base de menta, limón y un toque de ajo. Es una receta simple, pensada para aprovechar el sabor noble de la carne y realzarla con un condimento clásico.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 800 gr de bifes de cordero (puede ser carré o pierna deshuesada)
- 2 dientes de ajo
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta negra molida, a gusto
- 1 manojo grande de menta fresca
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de mostaza (opcional)
Cómo hacer cordero a la menta, paso a paso
- Secar bien los bifes de cordero con papel absorbente y salpimentar de ambos lados.
- Picar la menta fresca (reservar unas hojas para decorar) y el ajo bien chiquito.
- En un bol, mezclar la menta picada, ajo, jugo de limón, miel, mostaza y 2 cucharadas de aceite de oliva. Integrar bien.
- Calentar una sartén grande o plancha con las 2 cucharadas de aceite restantes. Cuando esté bien caliente, dorar los bifes de cordero 3-4 minutos por lado, hasta que se forme una costra dorada (el punto ideal es jugoso, pero se puede cocinar más si se prefiere).
- Retirar los bifes y dejar descansar 2 minutos, tapados.
- Servir el cordero, rociar con la salsa de menta y terminar con las hojas frescas reservadas.
Consejos claves:
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- La sartén debe estar bien caliente para sellar la carne y evitar que pierda jugos.
- No sobrecargar la sartén: hacerlo en tandas si es necesario para que doren bien.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal
- Grasas: 18 gr
- Carbohidratos: 5 gr
- Proteínas: 35 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar la carne cocida (sin la salsa) hasta 2 meses. La salsa de menta es mejor fresca, pero puede guardarse 1 día en frío.
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