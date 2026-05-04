Bifes de cordero con salsa de menta, una opción rápida y liviana para innovar en la cocina diaria, ideal para compartir en cualquier comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma fresco invade la cocina cuando el cordero se encuentra con la menta: una combinación clásica, simple y llena de carácter. Basta un par de ramitas y el perfume de la menta transforma el plato en algo especial, ideal para quienes buscan salir de la rutina sin complicarse la vida.

En Argentina, el cordero suele asociarse a reuniones distendidas, asados familiares o festejos en la región pampeana. Este plato es perfecto para esos días donde se busca algo rápido, sabroso y con un toque diferente, sin perder la esencia de la carne bien argentina.

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Receta de cordero a la menta rápida y fácil

El cordero a la menta consiste en bifes o medallones de cordero dorados a la plancha o sartén, servidos con una salsa fresca a base de menta, limón y un toque de ajo. Es una receta simple, pensada para aprovechar el sabor noble de la carne y realzarla con un condimento clásico.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

800 gr de bifes de cordero (puede ser carré o pierna deshuesada)

2 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra molida, a gusto

1 manojo grande de menta fresca

Jugo de 1 limón

1 cucharada de miel

1 cucharadita de mostaza (opcional)

Medallones de cordero dorados a la plancha, acompañados por una salsa fresca de menta y limón, una combinación clásica y fácil de preparar en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer cordero a la menta, paso a paso

Secar bien los bifes de cordero con papel absorbente y salpimentar de ambos lados. Picar la menta fresca (reservar unas hojas para decorar) y el ajo bien chiquito. En un bol, mezclar la menta picada, ajo, jugo de limón, miel, mostaza y 2 cucharadas de aceite de oliva. Integrar bien. Calentar una sartén grande o plancha con las 2 cucharadas de aceite restantes. Cuando esté bien caliente, dorar los bifes de cordero 3-4 minutos por lado, hasta que se forme una costra dorada (el punto ideal es jugoso, pero se puede cocinar más si se prefiere). Retirar los bifes y dejar descansar 2 minutos, tapados. Servir el cordero, rociar con la salsa de menta y terminar con las hojas frescas reservadas.

Consejos claves:

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La sartén debe estar bien caliente para sellar la carne y evitar que pierda jugos.

No sobrecargar la sartén: hacerlo en tandas si es necesario para que doren bien.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 330 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 5 gr

Proteínas: 35 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar la carne cocida (sin la salsa) hasta 2 meses. La salsa de menta es mejor fresca, pero puede guardarse 1 día en frío.