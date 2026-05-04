La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

Nazareno Pompei protagonizó un fuerte cruce con Pincoya Galvarini durante la gala de Gran Hermano Generación Dorada (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sumó un nuevo episodio de máxima tensión dentro de la casa tras un cruce en el que la convivencia se vio al límite. Los protagonistas del momento fueron Nazareno Pompei y Jennifer “Pincoya” Galvarini, quienes protagonizaron una pelea que escaló en segundos y dejó a todos los participantes en alerta, con la intervención urgente de varios compañeros para evitar que la situación pasara a mayores.

Todo comenzó con una frase que encendió la mecha. En plena gala y frente a cámaras, Pincoya pidió abiertamente que el público vote para que Nazareno fuera eliminado. Lejos de tomarlo como un simple juego estratégico o una broma, Nazareno reaccionó con furia y fue directo al cruce, elevando el tono y el nivel de agresividad.

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El enfrentamiento entre Nazareno y Pincoya generó máxima tensión y obligó a la rápida intervención de los compañeros en la casa

El momento quedó registrado en cada gesto y cada palabra. “No te hagas la boluda. Ey, ¿estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”, lanzó, acercándose de manera intimidante y señalándola con el dedo muy cerca del rostro. Mientras Pincoya lo desafiaba con un “sí, sí”, Nazareno elevó la presión: “No jugás conmigo con eso. No me tratés de traicionar a mí. Pedí. Pedí que me vaya yo. Pedí, pedilo que te veo”. La tensión creció en cuestión de segundos.

Pincoya Galvarini pidió frente a cámaras que el público vote la eliminación de Nazareno Pompei, desatando el conflicto

La discusión siguió subiendo de tono. “No te hagas la loca. Conmigo no te hagas la loca que yo no soy estos giles, eh”, insistió Pompei, mientras Pincoya le respondía sin perder la compostura. “Yo no soy estos giles, no te hagas la loca conmigo. Porque yo te trato bien”, repitió Nazareno, cada vez más fuera de sí, ante la mirada atónita de sus compañeros. “Bocona” y “fantasma”, llegó a gritarle el joven antes de salir a tomar aire.

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La reacción de los presentes no tardó. Yipio intentó calmarlo llevándolo al patio: “Calmate, te lo estás tomando muy a pecho. Es Pincoya”. Nazareno, lejos de bajar un cambio, redobló la apuesta: “¡Más vale! ¿Qué me importa esa Pincoya?”. Daniela de Lucía también intervino: “No te pongas al level de eso, vos estás en campaña para que la gente te salve a vos”, pero Nazareno no se detuvo. “No, no, no, pero tampoco me metan el dedo en el or... Está todo bien. Si jodemos y nos cagamos de risa, nos cagamos de risa. Pero con eso no”, disparó.

La reacción agresiva de Nazareno ante la estrategia de Pincoya se viralizó en redes sociales

El clima se volvió irrespirable. En medio del enfrentamiento, Nazareno llegó a acercarse peligrosamente a Pincoya, lo que generó preocupación real de que la discusión pudiera derivar en algo físico. En redes sociales, el momento se viralizó al instante y se instaló el debate sobre la gravedad de la reacción de Nazareno.

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Pincoya, lejos de victimizarse, usó el episodio para hacer su clásico acting de llamada telefónica y resumió para su familia lo que había ocurrido: “Tremendo weón amenazándome, weón. Se chifló. Sí, poco más y me pega. Ni tú me gritas. No, si esto se chifla po weón”. La chilena, fiel a su estilo, relativizó la pelea pero no ocultó el impacto de la amenaza.

Pincoya Galvarini minimizó el incidente ante su familia con un acting irónico, aunque reconoció el impacto de la amenaza recibida (Video: GH, Telefe)

Por su parte, Nazareno intentó bajar el tono horas después en el streaming del programa. “Me termina doliendo que reparta ese comentario sobre mí, es un tema que me pone mal, estoy a años luz de ser agresivo y violento, no va conmigo, toda mi estadía en la casa fui en contra de eso. Ni siquiera llegó a falta de respeto porque ni siquiera nos insultamos”, reflexionó, aunque los videos muestran una actitud claramente fuera de control.

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La placa negativa de la semana 10, en la que Nazareno compite directamente por la permanencia, cobra un nuevo significado tras el episodio. Él compite con Luana Fernández, Danelik Galazán, Eduardo Carrera y Grecia Colmenares por un lugar en la competencia, justo antes de que inicie la semana de repechaje.