¿Quién puede resistirse al aroma tostado y dulzón de una granola casera recién salida del horno? Su crujido y ese toque a miel y frutos secos despiertan recuerdos de meriendas en casa, o de esos desayunos con yogur y frutas en cualquier rincón del país.
En Argentina, la granola se disfruta todo el año: como desayuno rápido, snack saludable o topping para postres. Es una opción que se adapta al ritmo de la vida cotidiana, perfecta para quienes buscan energía y sabor sin complicarse demasiado.
Receta de granola casera, rápida y fácil
La granola casera es una mezcla de avena arrollada, semillas y frutos secos, endulzada con miel y apenas tostada en horno. Es ideal para preparar en cantidad y guardar en frascos, lista para consumir sola o acompañar yogur, leche o frutas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 3 tazas de avena arrollada
- 1 taza de nueces o almendras picadas
- 1/2 taza de semillas de girasol o calabaza
- 1/2 taza de coco rallado (opcional)
- 1/3 taza de miel
- 1/4 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1/2 taza de pasas de uva o arándanos deshidratados
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de sal
- Cómo hacer granola casera, paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C y forrar una placa con papel manteca.
- En un bol grande, mezclar la avena arrollada, nueces, semillas, coco rallado, canela y sal.
- En otro recipiente, mezclar la miel y el aceite. Volcar sobre los ingredientes secos y mezclar bien hasta humedecer todo.
- Esparcir la mezcla en la placa, formando una capa fina y pareja.
- Llevar al horno durante 20 minutos, removiendo a los 10 minutos para lograr un dorado parejo. Vigilar que no se queme.
- Retirar, dejar enfriar y agregar las pasas o arándanos. Mezclar suavemente.
- Guardar en un frasco hermético una vez fría para conservar su crocancia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 28 g
- Proteínas: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En frasco hermético y en lugar seco, dura hasta 3 semanas a temperatura ambiente. En la heladera, puede conservarse hasta 2 meses. Se puede freezar por 3 meses.
