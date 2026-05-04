Receta de granola casera, rápida y fácil

Ideal para sumar energía al desayuno o merienda, con ingredientes simples que logran un crocante irresistible en pocos minutos

Fotografía cenital de un bowl blanco con granola, nueces, semillas, pasas y coco, junto a una cuchara, yogur, frutillas, arándanos y banana en una mesa de madera.
La granola casera combina avena, frutos secos y miel en una mezcla crocante, perfecta para sumar energía al desayuno o la merienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién puede resistirse al aroma tostado y dulzón de una granola casera recién salida del horno? Su crujido y ese toque a miel y frutos secos despiertan recuerdos de meriendas en casa, o de esos desayunos con yogur y frutas en cualquier rincón del país.

En Argentina, la granola se disfruta todo el año: como desayuno rápido, snack saludable o topping para postres. Es una opción que se adapta al ritmo de la vida cotidiana, perfecta para quienes buscan energía y sabor sin complicarse demasiado.

La granola casera es una mezcla de avena arrollada, semillas y frutos secos, endulzada con miel y apenas tostada en horno. Es ideal para preparar en cantidad y guardar en frascos, lista para consumir sola o acompañar yogur, leche o frutas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 3 tazas de avena arrollada
  • 1 taza de nueces o almendras picadas
  • 1/2 taza de semillas de girasol o calabaza
  • 1/2 taza de coco rallado (opcional)
  • 1/3 taza de miel
  • 1/4 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1/2 taza de pasas de uva o arándanos deshidratados
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de sal
  • Cómo hacer granola casera, paso a paso
  1. Precalentar el horno a 170 °C y forrar una placa con papel manteca.
  2. En un bol grande, mezclar la avena arrollada, nueces, semillas, coco rallado, canela y sal.
  3. En otro recipiente, mezclar la miel y el aceite. Volcar sobre los ingredientes secos y mezclar bien hasta humedecer todo.
  4. Esparcir la mezcla en la placa, formando una capa fina y pareja.
  5. Llevar al horno durante 20 minutos, removiendo a los 10 minutos para lograr un dorado parejo. Vigilar que no se queme.
  6. Retirar, dejar enfriar y agregar las pasas o arándanos. Mezclar suavemente.
  7. Guardar en un frasco hermético una vez fría para conservar su crocancia.
Una bandeja de horno con granola dorada, mezclada con avena, nueces, semillas y pasas. Una mano sirve granola en un tazón junto a frascos llenos.
Preparar granola en casa permite elegir ingredientes frescos y lograr una textura dorada, lista para conservar y disfrutar durante varias semanas (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En frasco hermético y en lugar seco, dura hasta 3 semanas a temperatura ambiente. En la heladera, puede conservarse hasta 2 meses. Se puede freezar por 3 meses.

