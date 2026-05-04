América Latina

Caso Conexión Ganadera en momento clave: damnificados definen si aceptan plan para recuperar parte del dinero

Los afectados por la megaestafa en Uruguay tienen la oferta de cobrar USD 35 millones en 60 días, lo que les dejaría un porcentaje menor a cada uno; abogados cierran acuerdos

Guardar
Una inversora afectada por el caso Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Una inversora afectada por el caso Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El caso Conexión Ganadera –el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay– ingresó en un momento clave en sus instancias judiciales. Los abogados de los 4.200 damnificados intentan por estos días recabar las firmas de sus clientes para aceptar un acuerdo que propone distribuir USD 35 millones en 60 días. Se trata de un porcentaje menor en comparación a los USD 410 millones de pasivo de la empresa.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

PUBLICIDAD

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.

Inversores de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
Inversores de Conexión Ganadera (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Según informó El Observador, con este acuerdo los clientes podrán cobrar algo de lo invertido. Quienes tenían ganado a su nombre (una modalidad de inversión) cobrarán un 33,3% sobre cada animal, mientras quienes no lo tenían cobrarán un 5%. Esto permite que no esperen a que termine el proceso y que se resuelvan impugnaciones, lo que llevará meses de trámite judicial.

PUBLICIDAD

Hay una amplia mayoría de clientes que está de acuerdo con el convenio y han expresado su voluntad de adhesión, de acuerdo a un relevamiento realizado por este medio.

Graciela Abelenda, la defensora de un grupo de damnificados, declaró que sus clientes están adhiriendo al acuerdo de forma masiva y contó que la semana pasada debió extender el tiempo de atención para recabar las firmas.

Pablo Carrasco y Gustavo Basso, los directores de Conexión Ganadera (Captura Conexión Ganadera)
Pablo Carrasco y Gustavo Basso, los directores de Conexión Ganadera (Captura Conexión Ganadera)

En una misma línea se expresó Juan Pablo Decia, quien aseguró que el nivel de aceptación viene bien. “Una enorme mayoría va a firmar, salvo alguno que está con dudas y pidió tiempo para pensarlo un poco más”, señaló.

Quienes no adhieren al convenio no quedarán comprendidos. Para estos casos, la sindicatura deberá reservar una parte del activo.

Los USD 35 millones a repartir provienen de la venta del ganado y fue obtenido por el síndico Alfredo Ciavattone con el objetivo de que los damnificados puedan recuperar algo de lo invertido. De aceptarlo, no deberán esperar al final del proceso.

En qué consiste la propuesta

La propuesta divide a los inversores en diferentes categorías.

Audiencia del caso Conexión Ganadera (APU)
Audiencia del caso Conexión Ganadera (APU)

En la primera están quienes eran bonistas, poolistas y engordistas con ganado a su nombre. El texto establece lo siguiente: “Se resta 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente. Es decir, cobran un 33,3% sobre cada animal pero se les ha imputado el 100% del valor del mismo de sus créditos quirografarios”.

Otra categoría de clientes de Conexión Ganadera era la de terneristas y quienes no tenían ganado. Ellos cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre todo el total de su crédito quirografario.

Además de necesitar que el 85% de los damnificados esté de acuerdo, el pacto también debe ser ratificado por la Justicia.

El proyecto de acuerdo fue anunciado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco). Su gerente de Servicios Jurídicos explicó que la propuesta buscó encontrar la forma más equitativa de repartir los USD 35 millones que se consiguieron a partir de la venta de ganado. Fueron 64.000 las cabezas de ganado vendidas, según informó semanas atrás el diario El País.

El plazo para tomar una decisión vence el 12 de mayo.

Temas Relacionados

Conexión GanaderaUruguaymegaestafaestafafondos ganaderosJusticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La satisfacción cuando la familia tiene un plato de comida por el arte de ser payaso” en El Salvador

El testimonio de Giovany Tobar, conocido como Juguetón, expone los desafíos diarios de quienes se dedican al arte circense en un entorno donde el reconocimiento y la protección social resultan limitados y la discriminación es persistente

“La satisfacción cuando la familia tiene un plato de comida por el arte de ser payaso” en El Salvador

Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país

La cantidad de muertes violentas registradas recientemente coincide con mayores niveles de conflictividad y presión social en la niñez y adolescencia, con efectos visibles en la convivencia escolar y el bienestar estudiantil

Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país

Las becas estatales impulsan inclusión y equidad étnica en la educación superior guatemalteca

El otorgamiento de apoyos académicos prioriza perfiles socioeconómicos y territoriales, beneficiando de manera significativa a comunidades históricamente excluidas y logrando una mayor representación de estudiantes indígenas en universidades y centros técnicos

Las becas estatales impulsan inclusión y equidad étnica en la educación superior guatemalteca

Yamandú Orsi visitó el portaaviones USS Nimitz invitado por el embajador de Estados Unidos

El presidente de Uruguay destacó la “relación de años” que mantienen los dos países, al tiempo que el diplomático Lou Rinaldi destacó la “buena conexión” con gobierno

Yamandú Orsi visitó el portaaviones USS Nimitz invitado por el embajador de Estados Unidos

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Las autoridades judiciales establecieron que el mensaje remitido por WhatsApp ocasionó el desalojo preventivo en edificios oficiales y una operación especializada por parte de la policía y el Ministerio Público

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Venezuela anunció el cierre total de paso fronterizo con Colombia: estará inhabilitado por 15 días

Venezuela anunció el cierre total de paso fronterizo con Colombia: estará inhabilitado por 15 días

Gustavo Petro sacó pecho por icónica imagen del Cristo Redendor de Brasil iluminado con la bandera de Colombia, pero no mencionó a Shakira

Estos son los logros del Gobierno Petro que destacó Paloma Valencia: “No hay que ser mezquino”

Fajardo descartó una alianza con Claudia López y cuestionó la candidatura de Paloma Valencia: “Este camino es muy dañino”

El Gobierno habilitó el ingreso de la prensa a Casa Rosada y Adorni retomará las conferencias de prensa

INFOBAE AMÉRICA

Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país

Violencia social en Costa Rica presenta un aumento sostenido y afecta de forma preocupante los entornos escolares del país

Las becas estatales impulsan inclusión y equidad étnica en la educación superior guatemalteca

Marco Rubio: ¿presidenciable?

Maimónides, filósofo hispanojudío: “El que engaña con su lengua no dudará en hacerlo también con su pluma”

Bajo las amenazas de Irán, así funciona el tránsito en el estrecho de Ormuz con el despliegue de Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

“Leyendas”: la nueva serie británica basada en un caso real

“Leyendas”: la nueva serie británica basada en un caso real

Kris Jenner habló sobre su cirugía estética y enfrentó a los críticos: “Buscaba un resultado natural, no cambiar todo mi rostro”

Que la Fuerza te acompañe: historia, curiosidades y secretos detrás del Día de Star Wars

Liderar con humildad y humor: el método que Jason Sudeikis y Steve Carell llevan a los sets de televisión

Kevin Hart revela su nueva obsesión con el golf y lanza críticas sin filtro a Hollywood