Tendencias

La decisión estructural que puede cambiar la imagen y el ambiente de la cocina sin obra ni grandes gastos

Elegir el revestimiento adecuado es el primer paso para conseguir un espacio personalizado, luminoso y práctico, con opciones que combinan innovación y tradición

Guardar
Ilustración en acuarela de una cocina con pared de azulejos verdes, fregadero con grifo dorado, estufa y una repisa con objetos decorativos y una tabla de cortar.
El revestimiento cerámico aporta personalidad y luminosidad a la cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El revestimiento cerámico puede modificar radicalmente tanto la estética como la utilidad de la cocina, permitiendo obtener resultados notables sin recurrir a obras complejas.

La elección adecuada de los azulejos otorga personalidad, orden y luminosidad, transformando este espacio en el núcleo del hogar moderno. La tendencia actual se fundamenta en el uso de colores, texturas y formatos que se adaptan a las necesidades de cada familia y al estilo arquitectónico de la vivienda.

PUBLICIDAD

La cerámica como protagonista del diseño

Los especialistas en diseño coinciden en que la cerámica ha dejado de ser un mero elemento funcional para convertirse en el punto de partida de la composición visual de la cocina.

Rincón de cocina moderno con estantes flotantes de madera clara, encimera de mármol, backsplash de azulejos blancos y un horno integrado.
El porcelánico se consolida como material favorito por su resistencia y versatilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo editorial de AD Magazine sintetiza: “El azulejo no está ahí solo para resistir salpicaduras. Está ahí para ponerle acento, pulso y memoria al lugar donde empieza la vida diaria”. Así, la selección de materiales y colores deja de ser un remate decorativo y pasa a definir el tono general del espacio.

PUBLICIDAD

En 2026, los materiales duraderos como el porcelánico se consolidan como la opción preferida por su resistencia y versatilidad. Esta clase de revestimiento permite explorar una gama diversa de acabados, desde imitaciones de madera o mármol hasta patrones geométricos y superficies con relieve. Esto enriquece la propuesta decorativa y facilita su integración en distintos estilos, como el industrial, el nórdico o el mediterráneo.

Cocina con armarios de madera y encimera blanca. Tostadora crema en primer plano. Salpicadero de azulejos verdes verticales y estantes con tazas y botellas.
Los azulejos en tonos vibrantes marcan tendencia en el diseño de interiores para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colores vibrantes, entre los que destacan el verde, el naranja o el burdeos, se emplean para aportar carácter y dinamismo. Al mismo tiempo, los acabados en colores neutros, como el gris y el beige, garantizan la serenidad visual y la capacidad de combinarse con otros elementos del mobiliario.

Tendencias cromáticas y texturas: del blanco atemporal al verde orgánico

La paleta cromática de 2026 abarca desde el blanco clásico, que potencia la luz y la sensación de limpieza, hasta tonalidades más orgánicas inspiradas en la naturaleza.

El blanco, según Pantone, reafirma su vigencia bajo el nombre Cloud Dancer, y se utiliza tanto en azulejos brillantes como en formatos mate o con relieve, adaptándose a diferentes estilos y aportando amplitud visual.

Cocina moderna con gabinetes de madera y encimeras de mármol. Isla central con estufa, bonsái y paneles decorativos. Iluminación bajo gabinetes y dos lámparas colgantes.
Los patrones geométricos y florales enriquecen la decoración de cocinas contemporáneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, los verdes suaves y los azules profundos se imponen como alternativas para conectar la cocina con el entorno natural, mientras que los tonos marrones evocan la tierra y generan ambientes confortables.

El mármol y la piedra natural siguen presentes, ya sea en su versión auténtica o mediante porcelánicos que reproducen fielmente sus vetas y texturas, lo que permite disfrutar de su belleza sin renunciar a la practicidad y fácil mantenimiento.

El uso de patrones geométricos, como los hexágonos y las formas tipo metro, añade movimiento y creatividad. Los azulejos hidráulicos y los de inspiración floral o botánica contribuyen a crear cocinas llenas de historia y personalidad.

Infografía sobre tendencias 2026 de revestimiento cerámico en cocinas. Muestra una cocina con azulejos verdes y estampados, encimera clara y mobiliario de madera.
La cerámica se consolida como elemento clave en el diseño de cocinas modernas para 2026, ofreciendo soluciones duraderas, estéticas y funcionales que personalizan cada espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones para cocinas pequeñas y luminosas

La correcta elección de azulejos resulta determinante en espacios con dimensiones reducidas o escasa luz natural. Los tonos claros en paredes y salpicaderos, así como los formatos rectangulares instalados en sentido horizontal o vertical, amplifican la sensación de espacio y elevan visualmente los techos. La instalación de azulejos en la isla central puede sumar un punto focal sin sobrecargar el ambiente.

Las cocinas pequeñas se benefician especialmente de revestimientos en blanco irregular, rosa suave o verde claro, que contribuyen a generar orden y claridad. Los patrones verticales o en relieve aumentan la profundidad y la calidez, y la combinación de texturas y brillos permite ajustar el diseño a la cantidad de luz disponible y a los acabados del mobiliario.

Formatos y materiales: innovación y tradición en equilibrio

Interior de cocina/bar moderno con arco. Presenta una barra de madera, tres taburetes, azulejos azules y beige, estantes con cristalería y lámparas doradas. Planta verde a la derecha.
La correcta elección de azulejos facilita la integración de estilos industriales, nórdicos y mediterráneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad de formatos es otra de las claves de las últimas tendencias. Los azulejos de gran formato se emplean para crear superficies continuas y minimizar las juntas, lo que facilita la limpieza y refuerza la impresión de amplitud.

Por otro lado, las baldosas pequeñas y decorativas permiten crear mosaicos personalizados o destacar áreas concretas, como el frontal de la encimera.

Los acabados que imitan madera, cemento o textil aportan calidez y sofisticación, mientras que los metálicos ofrecen un toque contemporáneo y singular, integrándose en ambientes tanto clásicos como industriales.

Interior de cocina moderna con nicho arqueado empotrado. Cuenta con azulejos geométricos claros, estantes de madera, grifos de bronce y encimeras de mármol beige.
Los tonos blancos y neutros amplifican la luz y el espacio en cocinas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan una solución económica y de fácil instalación, existen alternativas como vinilos decorativos que reproducen con realismo mármol, terrazo, madera o piedra, permitiendo renovar el aspecto de la cocina sin grandes inversiones ni obras.

El equilibrio entre moda y funcionalidad es posible gracias a la amplia oferta de diseños, colores y acabados, que permiten adaptar la cocina a las tendencias sin perder de vista su carácter práctico.

La decisión estructural y su impacto en el diseño

Cocina con azulejos verdes cuadrados, gabinete de madera, fregadero con grifo de cobre, estante de madera con jarrones de cerámica y ventana arqueada.
El equilibrio entre innovación y tradición define las nuevas propuestas de cerámica para el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el revestimiento de la cocina debe entenderse como una decisión estructural, no como un paso accesorio. La cerámica define la identidad, la luminosidad y el ambiente del espacio desde el inicio del proyecto.

La cerámica se consolida como el material protagonista en el diseño de cocinas contemporáneas. Las opciones actuales permiten personalizar el espacio, aprovechar la luz natural y dotar de orden y funcionalidad a uno de los ambientes más importantes del hogar, sin necesidad de realizar grandes reformas ni inversiones desproporcionadas.

Temas Relacionados

AzulejosCocinaDecoraciónTendenciasCerámicaColoresNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las señales que muestran cuándo la soltería puede ser una aliada para el bienestar mental

Indicadores sutiles que ayudan a entender por qué, en ciertos momentos, estar solo puede jugar a favor del bienestar emocional

Las señales que muestran cuándo la soltería puede ser una aliada para el bienestar mental

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

Científicos de instituciones de 11 países descubrieron que la acumulación de problemas de salud físicos, mentales y funcionales deja huellas específicas en el cerebro. La investigación analizó datos de más de 3.400 personas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

Cómo combatir el frizz del cabello: guía profesional y paso a paso para resultados duraderos

Prevenir es posible si se aplica un enfoque técnico en cada etapa: desde el lavado hasta el uso adecuado de herramientas y productos

Cómo combatir el frizz del cabello: guía profesional y paso a paso para resultados duraderos

Claves de la misión canadiense para descubrir planetas similares a la Tierra fuera del sistema solar

El satélite explorará mundos pequeños que orbitan en torno a estrellas débiles y podría aportar pistas sobre la posibilidad de vida

Claves de la misión canadiense para descubrir planetas similares a la Tierra fuera del sistema solar

Novedad científica contra la tos convulsa: una nueva vacuna está disponible en Argentina

El laboratorio Richmond produce en alianza con la firma tailandesa BioNet una fórmula innovadora y más potente de refuerzo contra pertussis, tétanos y difteria basada en la tecnología recombinante. La vacuna recibió la aprobación de ANMAT y de la Agencia Europea de Medicamentos

Novedad científica contra la tos convulsa: una nueva vacuna está disponible en Argentina
DEPORTES
El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El método poco conocido de James Milner para mantenerse en la cima del fútbol inglés durante décadas

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

Ruggeri-Saccardi y la historia detrás de uno de los choques más épicos de la historia del fútbol argentino: “Nos rompimos la cabeza”

La resiliencia de Colapinto: cómo hizo para pasar de pelear en los últimos puestos a ser “el mejor del resto” en la F1

La selección argentina femenina empató ante Chile y jugará la semifinal en el Sudamericano Sub 17: qué necesita para clasificar al Mundial

TELESHOW
La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La violenta reacción de Nazareno con Pincoya en Gran Hermano: “No te confundas conmigo, yo no soy como estos giles”

La pelea de Gladys La Bomba Tucumana con Luana Fernández en Gran Hermano: “Yo no vine para acostarme con nadie”

Barbie Vélez y su vínculo con Nazarena: “Yo estuve en sus peores momentos, pero ella también estuvo en los míos”

Rochi Igarzabal se casó con Milton Cámara en una romántica ceremonia que reunió a los Casi Ángeles: todas las fotos

Maia Reficco, la novia de Franco Colapinto, y su emocionante encuentro con Lionel Messi

INFOBAE AMÉRICA

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz

Estados Unidos pone en marcha el operativo “Proyecto Libertad” para escoltar a los barcos comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán