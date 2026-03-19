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Por qué el porcentaje de grasa corporal definiría el atractivo físico, según un experto

Diversos estudios recientes ponen en duda algunas ideas populares sobre la imagen física y sugieren que el parámetro clave para el atractivo podría no coincidir con las tendencias más aceptadas

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El podcast Tengo un Plan
El podcast Tengo un Plan debatió los mitos sobre el atractivo físico mediante la opinión de expertos en biología y cultura digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una charla en el podcast Tengo un Plan analizó los mitos en torno al atractivo físico y la influencia tanto de la biología como de la cultura digital. Francis Holway, referente técnico y divulgador, explicó cómo factores como el porcentaje de grasa corporal y la testosterona definen el ideal de belleza, alejándolo de los extremos planteados en redes sociales.

Las investigaciones científicas más recientes afirman que el porcentaje de grasa corporal juega un papel central en la percepción de belleza, superando incluso a la musculatura marcada o la reducción extrema de grasa. Tanto en hombres como en mujeres, los niveles más valorados rondan el 15%, combinando atractivo y salud, mientras que la testosterona y otros parámetros biológicos influyen en aspectos de la apariencia sin determinar completamente el atractivo general.

Durante el diálogo, los anfitriones de Tengo un Plan le pidieron a Holway profundizar en los estudios sobre belleza y físico. Holway aclaró: “Hay estudios de quienes trabajan con imagen corporal y psicología, y el año pasado publicaron uno donde evaluaron estatura y proporciones, tanto en hombres como en mujeres”. Añadió que los participantes calificaron imágenes con distintos porcentajes de grasa y estatura, y aunque estas influyeron, “la variable con más peso factorial era el porcentaje graso”.

La ciencia detrás de la belleza y el atractivo físico

Holway precisó en Tengo un Plan que la ciencia no respalda la idea de que el físico más atractivo sea el de los porcentajes mínimos de grasa: “No era un porcentaje graso muy bajo de, qué sé yo, un 10% en hombres, con todo marcado, se ven las fibras y las venas, lo más atractivo, sino que era más cerca del 15% en hombres. Y en mujeres también, algo similar”. La presión social lleva a que muchas mujeres busquen una delgadez excesiva, pese a que la investigación demuestra otras preferencias.

Las fibras musculares y venas
Las fibras musculares y venas muy marcadas no son el principal atractivo físico según los estudios científicos actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista referenció casos actuales donde estándares corporales generan polémica, como una discoteca en Inglaterra que impidió el acceso a hombres de menos de 1,83 metros, un ejemplo del peso que ciertas características pueden tener en percepciones sociales de belleza. Sin embargo, insistió en que el valor real reside en factores como el porcentaje graso.

Testosterona, receptores y apariencia física

Consultado acerca de la testosterona, Holway fue categórico: “Hay dos cosas: está la testosterona libre y está la ligada, que no es lo mismo. Uno puede tener mucho de una, pero si está ligada, no funciona tan bien”. Según expuso en Tengo un Plan, la cantidad y sensibilidad de los receptores hormonales en músculos y tejidos son tanto o más determinantes que el nivel total de la hormona.

De acuerdo con Holway, “alguien puede tener niveles más bajos de testosterona, cuatro o cinco nanogramos por decilitro en vez de ocho o nueve, pero con más receptores puede lograr mayor desarrollo muscular”. Matizó que el crecimiento muscular depende, además, de señalizadores celulares activos durante el entrenamiento, la insulina y las proteínas.

Mitos y realidades sobre la dieta y la testosterona

En la entrevista para Tengo un Plan, Holway desmontó varios mitos sobre el efecto de determinadas dietas y suplementos, señalando la falta de respaldo desde la investigación. Detalló que prácticas históricas como el consumo de tuétano o testículos animales carecen de evidencia y persisten como creencias populares sin fundamento.

Holway desmiente mitos sobre dietas
Holway desmiente mitos sobre dietas y suplementos sin respaldo científico en una entrevista con Tengo un Plan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Holway recalcó que factores epigenéticos relacionados con la nutrición pueden disminuir notablemente los niveles normales de testosterona, y subrayó: “¿Sabes cuál es el principal en nutrición? El déficit de calorías”. Así, diferenció la influencia directa de la restricción calórica frente a los supuestos efectos de dietas y suplementos extendidos en el imaginario social.

Sociedad, redes sociales y percepción del atractivo físico

La discusión avanzó sobre el impacto de la sociedad y las redes como Instagram en la formación de estándares de belleza cada vez más estrictos. Los anfitriones bromearon acerca de la “culpa de Instagram” por las imágenes ideales. Sin embargo, Holway relativizó esa influencia: “No sé si es culpa de Instagram, porque he leído un estudio similar hecho en la década del 90, previo a redes sociales, y el resultado fue igual”.

Sugirió que la inclinación hacia ciertos tipos de cuerpo tiene raíces biológicas: “Tal vez hay algo en nuestra memoria genética, algo innato de cuál es el cuerpo que va a ser más fértil para dejar descendientes”.

Para finalizar, Holway remarcó que el atractivo físico, lejos de depender de extremos como la reducción máxima de grasa corporal, se ajusta a rangos intermedios validados por la ciencia. Las creencias populares y la presión social exageran el valor de la delgadez, aunque los datos muestran que el parámetro más relevante es el porcentaje de grasa adecuado.

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