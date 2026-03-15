Entre trenes, minibuses y caminatas: cuáles son los 6 destinos más económicos para explorar el este europeo

Un ranking de Time Out destaca seis países baratos en Europa ideales para viajeros con presupuesto limitado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar por Europa sin gastar en exceso es posible gracias a países baratos en Europa que combinan experiencias atractivas y precios accesibles, según un reciente ranking de Time Out. Seis destinos de Europa del Este y los Balcanes destacan por el equilibrio entre valor y calidad para turistas que buscan economía.

Cada país ofrece ciudades, paisajes y propuestas culturales únicas, como playas económicas, rutas históricas o monumentos emblemáticos, permitiendo disfrutar del continente sin comprometer el presupuesto.

1. Bosnia y Herzegovina

Sarajevo y Mostar se consolidan como ciudades accesibles con precios moderados para visitantes internacionales en Bosnia y Herzegovina (REUTERS/Amel Emric)

Bosnia y Herzegovina es mencionada por Time Out como una de las mejores elecciones por su valor por dinero en el continente. Sarajevo y Mostar mantienen precios moderados, pero el verdadero atractivo se encuentra en el centro del país, concretamente en Travnik.

Travnik es definida como “una pequeña ciudad repleta de arquitectura suntuosa y la mejor carne a la parrilla del país”. Jajce, con sus cascadas urbanas, sorprende porque aún no está saturada de turistas.

El país ofrece observar caballos salvajes en Livno, conocer la historia de la sal en Tuzla, vivir aventuras en Foča o disfrutar la tranquilidad de Janjske Otoke. Esta diversidad de alternativas refleja que, como señala Time Out, “Europa puede ser magnífica (y asequible)”.

2. Lituania

Vilnius y Kaunas destacan como ciudades con monumentos emblemáticos y gran importancia histórica en Lituania (REUTERS/Ints Kalnins)

Lituania se posiciona en el noreste europeo como opción equilibrada entre cultura y precios razonables. El viaje puede empezar en Vilnius y Kaunas, ciudades repletas de monumentos y relevancia histórica.

En la costa del Báltico, Klaipeda y Neringa permiten disfrutar del litoral sin pagar demasiado. Šiauliai ofrece una experiencia espiritual accesible, enmarcando el compromiso lituano con la historia.

El próximo año trae celebraciones destacadas: los 180 años del contrabandista de libros Jurgis Bielinis y el centenario de la primera transmisión de radio en Lituania. Este tipo de eventos, según recoge Time Out, puede disfrutarse sin grandes desembolsos económicos.

3. Serbia

Los precios en Belgrado han aumentado, pero el interior de Serbia mantiene propuestas económicas para turistas (REUTERS/Zorana Jevtic)

Serbia entra en la lista por el atractivo de sus áreas poco exploradas fuera de la capital. Belgrado ha visto incrementos de precios, pero el interior preserva opciones accesibles y de gran interés.

Kraljevo y Novi Pazar fascinan por su legado histórico. Kragujevac y Užice seducen a quienes disfrutan del siglo XX. En la región septentrional de Vojvodina sobresalen Subotica y Zrenjanin, que combinan una variedad de estilos arquitectónicos y tradición culinaria.

De acuerdo con Time Out, todo ello puede descubrirse “sin necesidad de romper el presupuesto”.

4. Polonia

Polonia mantiene su atractivo con ciudades alternativas a Varsovia y Cracovia que aún ofrecen turismo económico

Aunque Varsovia y Cracovia ya no son destinos económicos, Polonia aún conserva ciudades atractivas fuera de los circuitos tradicionales. Poznan, Wroclaw y Lublin permiten contemplar palacios renacentistas, fachadas Art Nouveau y catedrales góticas sin costes elevados. Destaca especialmente Katowice.

Según Time Out: “Katowice podría ser la mejor del lote, un antiguo centro industrial que ha dejado atrás una reputación dudosa para convertirse en una de las ciudades más emocionantes e innovadoras de la región”.

La zona cultural (Strefa Kultury) sobresale por ofrecer espacios modernos y actividades gratuitas o a precios bajos, consolidando la presencia de Polonia entre los principales destinos económicos de Europa Central.

5. Albania

La costa sur de Albania destaca por su belleza natural y opciones turísticas económicas que sorprenden a los visitantes del Mediterráneo (Créditos: Freepik)

En el sur del continente, la costa albanesa se reconoce por su belleza y economía. Time Out resalta que Albania “constantemente supera las expectativas”.

Sarandë, Vlorë y Himarë brindan paisajes de playa excepcionales a precios poco habituales en el Mediterráneo occidental. Hacia el norte, Shkodër permite conocer la vida urbana albanesa y Tirana permanece como una capital poco valorada pese a su potencial.

La infraestructura es variable, lo que resulta ventajoso para quienes priorizan el ahorro: los trayectos en minibús y los alojamientos familiares permiten economizar y conectan al viajero con la autenticidad local. Platos típicos como el byrek aportan sabor y precios accesibles.

6. Bulgaria

Bulgaria anuncia su ingreso a la zona euro en 2026, marcando un hito económico y turístico en Europa

La novedad principal de Bulgaria es su entrada en la zona euro en 2026. Esto implica el cambio de moneda y abre expectativas para el turismo asequible, según destaca Time Out.

Plovdiv sobresale por su teatro romano, uno de los mejor conservados de Europa, vistas panorámicas y un ambiente vibrante. El monasterio de Rila es un punto de serenidad y peso histórico único en el continente.

El año 2026 será especialmente simbólico, al conmemorarse los 1.150 años del nacimiento de Iván Rilsky y el 1.080 aniversario de su muerte el 18 de agosto. A pesar del contexto económico, la hospitalidad búlgara y la variedad cultural seguirán cautivando a quienes buscan destinos diferentes y asequibles.