Receta de ensalada griega, rápida y fácil

Ensalada griega: colores y frescura en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nada refresca más en un mediodía caluroso que una buena ensalada. El crujir de un tomate fresco, el perfume del orégano y el toque de queso feta, nos transportan a una mesa sencilla pero alegre.”

La ensalada griega ganó protagonismo en muchas mesas argentinas, sobre todo en reuniones informales, como entrada o guarnición de carnes asadas. Su origen es mediterráneo, pero la simpleza y frescura hacen que se adapte perfecto a la costumbre local de acompañar la comida con sabores livianos y coloridos.

Receta de ensalada griega

La ensalada griega es una mezcla fresca de tomate, pepino, morrón, cebolla colorada, aceitunas negras y queso feta, cortados en trozos grandes, aliñados con aceite de oliva, orégano y un toque de sal. Es ideal como entrada o acompañamiento, y se prepara sin cocción.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 0 minutos

Ingredientes

La combinación perfecta de tomate, pepino, aceitunas y queso feta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3 tomates perita maduros

1 pepino grande

1 morrón rojo

1 cebolla colorada chica

150 gr de queso feta (o, si no conseguís, queso tipo fresco y firme)

12 aceitunas negras (sin carozo)

4 cdas de aceite de oliva extra virgen

1 cdita de orégano seco

Sal fina, a gusto

Pimienta negra molida, a gusto (opcional)

Cómo hacer ensalada griega, paso a paso

Lavar y secar todos los vegetales. Cortar los tomates en cubos grandes y colocarlos en un bol. Pelar el pepino (podés dejar algo de cáscara para más color) y cortarlo en medias rodajas gruesas. Cortar el morrón en tiras finas o cubos, como prefieras. Pelar la cebolla colorada y cortarla en pluma (tiritas finas). Sumar las aceitunas negras y el queso feta cortado en cubos. Condimentar con sal, aceite de oliva y orégano. Mezclar suavemente para no romper el queso. Agregar pimienta negra molida a gusto y servir de inmediato.

Consejo técnico:

Si la cebolla resulta muy fuerte, remojarla 5 minutos en agua fría antes de agregarla.

El queso feta es salado; controlar la sal al final.

Usar aceite de oliva extra virgen de buena calidad, marca la diferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como guarnición o entrada.

Ideal para días calurosos: ensalada griega lista en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 10 gr

Carbohidratos: 7 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 24 horas. No recomendable freezar, ya que los vegetales pierden textura y agua.