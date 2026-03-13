Receta de ensalada griega, rápida y fácil

“Nada refresca más en un mediodía caluroso que una buena ensalada. El crujir de un tomate fresco, el perfume del orégano y el toque de queso feta, nos transportan a una mesa sencilla pero alegre.”
La ensalada griega ganó protagonismo en muchas mesas argentinas, sobre todo en reuniones informales, como entrada o guarnición de carnes asadas. Su origen es mediterráneo, pero la simpleza y frescura hacen que se adapte perfecto a la costumbre local de acompañar la comida con sabores livianos y coloridos.
Receta de ensalada griega
La ensalada griega es una mezcla fresca de tomate, pepino, morrón, cebolla colorada, aceitunas negras y queso feta, cortados en trozos grandes, aliñados con aceite de oliva, orégano y un toque de sal. Es ideal como entrada o acompañamiento, y se prepara sin cocción.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 0 minutos
Ingredientes
- 3 tomates perita maduros
- 1 pepino grande
- 1 morrón rojo
- 1 cebolla colorada chica
- 150 gr de queso feta (o, si no conseguís, queso tipo fresco y firme)
- 12 aceitunas negras (sin carozo)
- 4 cdas de aceite de oliva extra virgen
- 1 cdita de orégano seco
- Sal fina, a gusto
- Pimienta negra molida, a gusto (opcional)
Cómo hacer ensalada griega, paso a paso
- Lavar y secar todos los vegetales.
- Cortar los tomates en cubos grandes y colocarlos en un bol.
- Pelar el pepino (podés dejar algo de cáscara para más color) y cortarlo en medias rodajas gruesas.
- Cortar el morrón en tiras finas o cubos, como prefieras.
- Pelar la cebolla colorada y cortarla en pluma (tiritas finas).
- Sumar las aceitunas negras y el queso feta cortado en cubos.
- Condimentar con sal, aceite de oliva y orégano. Mezclar suavemente para no romper el queso.
- Agregar pimienta negra molida a gusto y servir de inmediato.
Consejo técnico:
- Si la cebolla resulta muy fuerte, remojarla 5 minutos en agua fría antes de agregarla.
- El queso feta es salado; controlar la sal al final.
- Usar aceite de oliva extra virgen de buena calidad, marca la diferencia.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones como guarnición o entrada.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 140 kcal
- Grasas: 10 gr
- Carbohidratos: 7 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, hasta 24 horas. No recomendable freezar, ya que los vegetales pierden textura y agua.