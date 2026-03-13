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Receta de ensalada griega, rápida y fácil

Clásica, fresca y colorida, combina tomate, pepino, morrón, aceitunas negras y queso feta, todo aliñado con aceite de oliva y orégano. Una opción rápida y liviana, ideal para acompañar cualquier menú

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Ensalada griega: colores y frescura
Ensalada griega: colores y frescura en cada bocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nada refresca más en un mediodía caluroso que una buena ensalada. El crujir de un tomate fresco, el perfume del orégano y el toque de queso feta, nos transportan a una mesa sencilla pero alegre.”

La ensalada griega ganó protagonismo en muchas mesas argentinas, sobre todo en reuniones informales, como entrada o guarnición de carnes asadas. Su origen es mediterráneo, pero la simpleza y frescura hacen que se adapte perfecto a la costumbre local de acompañar la comida con sabores livianos y coloridos.

Receta de ensalada griega

La ensalada griega es una mezcla fresca de tomate, pepino, morrón, cebolla colorada, aceitunas negras y queso feta, cortados en trozos grandes, aliñados con aceite de oliva, orégano y un toque de sal. Es ideal como entrada o acompañamiento, y se prepara sin cocción.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 0 minutos

Ingredientes

La combinación perfecta de tomate,
La combinación perfecta de tomate, pepino, aceitunas y queso feta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 3 tomates perita maduros
  • 1 pepino grande
  • 1 morrón rojo
  • 1 cebolla colorada chica
  • 150 gr de queso feta (o, si no conseguís, queso tipo fresco y firme)
  • 12 aceitunas negras (sin carozo)
  • 4 cdas de aceite de oliva extra virgen
  • 1 cdita de orégano seco
  • Sal fina, a gusto
  • Pimienta negra molida, a gusto (opcional)

Cómo hacer ensalada griega, paso a paso

  1. Lavar y secar todos los vegetales.
  2. Cortar los tomates en cubos grandes y colocarlos en un bol.
  3. Pelar el pepino (podés dejar algo de cáscara para más color) y cortarlo en medias rodajas gruesas.
  4. Cortar el morrón en tiras finas o cubos, como prefieras.
  5. Pelar la cebolla colorada y cortarla en pluma (tiritas finas).
  6. Sumar las aceitunas negras y el queso feta cortado en cubos.
  7. Condimentar con sal, aceite de oliva y orégano. Mezclar suavemente para no romper el queso.
  8. Agregar pimienta negra molida a gusto y servir de inmediato.

Consejo técnico:

  • Si la cebolla resulta muy fuerte, remojarla 5 minutos en agua fría antes de agregarla.
  • El queso feta es salado; controlar la sal al final.
  • Usar aceite de oliva extra virgen de buena calidad, marca la diferencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como guarnición o entrada.

Ideal para días calurosos: ensalada
Ideal para días calurosos: ensalada griega lista en minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 140 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 7 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 24 horas. No recomendable freezar, ya que los vegetales pierden textura y agua.

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