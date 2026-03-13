Cuatro looks que revolucionan Lollapalooza Argentina 2026: de la nostalgia pop al brillo maximalista

Cuatro estilos de maquillaje —Vibra Real, Glow, Pop y Astral— marcan tendencia este año, promoviendo la autoexpresión y la creatividad con delineados de colores, sombras vibrantes y acabados brillantes

Lollapalooza Argentina 2026 no es solo un festival de música y esto no es una novedad. El mega evento de experiencia es un punto de encuentro para los looks y tendencias de miles de jóvenes que se manifiestan en un universo que atraviesa modas y generaciones.

El maquillaje es parte siempre. Esta temporada está marcada por cuatro looks que impulsan la autoexpresión y la creatividad, inspirados en la nostalgia de los años 2000 y en el maximalismo.

Cada uno funciona como manifiesto identitario, incorporando dramatismo, color y brillo, e invita a desafiar convenciones y a crear códigos personales de conexión.

Lollapalooza trae los artistas más consagrados (Crédito: C3 y DF Entertainment)

Estos estilos reflejan la tendencia de alejarse del maquillaje tradicional y reinterpretar las señales de los artistas favoritos desde una perspectiva propia, sin imitaciones literales, y transferirlas a la experiencia colectiva del festival.

Vibra Real: propone un delineado de colores como afirmación de identidad y protagonismo. El delineador violeta retráctil metalizado Faces es el sello de este maquillaje, pensado para quienes buscan ubicarse en el centro de la escena.

Vibra Glow: orientado a quienes apuestan por la intensidad cromática. La sombra mono rosa de Faces cobra protagonismo en una composición vibrante y enérgica, ideal para quienes consideran la belleza como parte inseparable de su presencia.

Vibra Pop: inspirado en la sensibilidad pop, destaca el brillo y la emoción colectiva. El delineador retráctil rosa mate de Faces otorga dramatismo y libertad, reivindicando el derecho a sobresalir con una estética lúdica y expresiva.

Los Gen Z son parte del público de Lollapalooza

Vibra Astral: busca trascender tendencias con una apuesta escénica y futurista, donde el delineador en fibra de Faces permite replicar este look que adopta y redefine códigos vigentes.

Verónica Mendoza, maquilladora oficial de Natura Argentina, sostiene: “El maquillaje trasciende lo visual, es una forma de expresión artística donde cada persona puede mostrar quién es”, y agrega que festivales como Lollapalooza se transforman en “puntos de encuentro para vivirlo con libertad y autenticidad, divirtiéndonos un poco y saliendo de lo clásico o del street style diario”.

El área de maquillaje del predio cuenta con estaciones de automaquillaje y profesionales, permitiendo a los asistentes experimentar estos looks y personalizarlos en tiempo real, en sintonía con la lógica flexible de Lollapalooza

El predio cuenta con un espacio especialmente diseñado para el maquillaje, donde los visitantes pueden experimentar estos looks, ya sea guiados por profesionales o en estaciones de automaquillaje que facilitan la personalización en tiempo real, y responden a la lógica del festival: flexibilidad, autonomía y celebración de la individualidad.

Otras experiencias de Lollapalooza

La edición 2026 de Lollapalooza Argentina sorprendie a los asistentes con la incorporación de una Zona de Relax completamente renovada, que se posicionó como un “verdadero oasis verde en el corazón del predio”. El festival busca ofrecer un espacio pensado para desconectarse del ritmo intenso, con áreas de sombra y vegetación, sin perder la esencia vibrante del evento.

Olivia Rodrigo estuvo el año pasado en el Lollapalooza Gustavo Gavotti

El público vive una experiencia sensorial total más allá de la música. La oferta gastronómica captará la atención de miles con “más de 50 puestos de primer nivel”, donde la diversidad fue protagonista: la organización aseguró que el menú incluye “una variada selección de opciones veganas, vegetarianas y aptas para celíacos” junto a platos de autor y los favoritos clásicos del público.

En respuesta a la preocupación por el bienestar general, el predio incorporó Puestos de Hidratación de AYSA en puntos estratégicos. Los organizadores remarcan que los asistentes podran “recargar sus botellas de forma gratuita para mantenerse hidratados durante todo el día”, reafirmando el compromiso del festival con la salud y la comodidad de los presentes.

El festival refuerza su perfil de evento responsable al impulsar iniciativas ecológicas como Espíritu verde y Rock & Recycle, y mantuvo la alianza con Amigos de la Patagonia. Estas acciones promueven la reforestación de bosques nativos y el cuidado del entorno, consolidando a Lollapalooza como un referente de conciencia ambiental dentro del circuito de grandes festivales.