Mica Viciconte contó el origen de su pelea con Gladys “La Bomba” Tucumana: “Le dije que tenía un solo tema”

Este video muestra una entrevista o programa de debate en un estudio con tres participantes. La personalidad Mica Viciconte, visible en la mayoría de las tomas, habla sobre el origen de una situación de conflicto con Gladys 'La Bomba' Tucumana. Los participantes están sentados y utilizan micrófonos. Se observan los logos 'Streams' y 'La Jugada'. El contenido se centra en la explicación de este suceso.

El relato de Mica Viciconte sobre sus peleas con Gladys La Bomba Tucumana cobró actualidad tras el ingreso de la cantante a Gran Hermano Generación Dorada. El conflicto entre ambas nació en certámenes como Bailando y Cantando por un sueño, marcando la relación mediática y renovando el interés en el reality.

Las disputas entre Mica Viciconte y Gladys La Bomba Tucumana tienen su origen, según relató en Streams Telefe, cuando Viciconte encontró que Tyago Griffo, hijo de Gladys y el “famoso” con quien ella debía bailar, mostraba poca disciplina durante los ensayos, afectando la dinámica grupal. “El hijo no es profesional. Llegaba tarde a los ensayos. Yo iba de invitada, hacía cualquier cosa en un truco. Y se quejaba mucho. Entonces le dije: ‘Mirá, escuchá, avisame y yo vengo más tarde. No me hagás venir por venir, porque yo vengo de onda”. Se enojó. Bailamos con la mejor de las ondas. Obviamente, nos fue muy mal", y soltó unas risas cuando lo contó.

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La tensión creció tras declaraciones en las que Viciconte puso en duda la vigencia musical de la cantante, lo que Gladys interpretó como un ataque personal. “Y ahí estaba la mamá. Yo sinceramente le dije la verdad. Que que no era una mujer que yo conocía, que sabía que tenía un solo tema. No es de la generación de ahora, de los jóvenes, que escuchan otros temas. Y le dije: Con un solo tema mirá el éxito que hiciste”, recordó Viciconte sus palabras en Streams Telefe, aludiendo al reconocimiento de Gladys.

La cantante, por su parte, tomó esas palabras como una descalificación, y desde allí la animosidad entre ambas se intensificó.

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Las pruebas de la inocencia de Mica Viciconte ante la acusación de La Bomba Tucumana de empujarla

La acusación de agresión entre Mica Viciconte y Gladys La Bomba Tucumana

El conflicto superó el ámbito del certamen y tuvo un episodio central en América TV. Gladys La Bomba Tucumana acusó a Viciconte de haberla empujado en los pasillos del canal. “Casi me arranca el brazo, a propósito obviamente”, declaró la cantante, asegurando que resultó lesionada en el brazo derecho tras el incidente.

Viciconte desmintió la acusación y solicitó revisar las cámaras de seguridad del canal, y las imágenes demostraron que solo se apartó para dejar pasar a Gladys, sin contacto alguno. “Ella fingió una situación de agresión… Ella mintió en esa situación”, sostuvo Viciconte al medio.

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Este episodio fue amplificado en su momento por la intervención de la panelista Celina Rucci y la conductora Moria Casán, quienes en el programa de América TV que tenía entonces, Incorrectas, respaldaron la versión de Viciconte. La ex “Combate” exigió una disculpa pública y mencionó la posibilidad de tomar medidas legales. Así, las diferencias entre ambas quedaron expuestas ante la audiencia y los medios.

Luego de la acusación de empujarla, La Bomba Tucumana y Mica Viciconte se volvieron a cruzar en Cantando 2020

Los nuevos enfrentamientos en el Cantando entre Mica y La Bomba Tucumana

La tensión no se disipó y se reactivó durante el Cantando 2020. Al anunciarse la participación de Viciconte, creció la expectativa en el público sobre un posible reencuentro con Gladys, dada la historia de desencuentros anteriores. Infobae detalla que la dinámica entre ambas rápidamente se tornó conflictiva: Gladys rechazó la posibilidad de dialogar y acusó a Viciconte de burlarse y de imitarla.

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Durante el certamen, Gladys expresó a Viciconte: “Estuviste mal en imitarme y burlarte de mí. Te colocaste un almohadón en la panza. Yo no soy desprolija en la vida, nunca lo fui y nunca lo seré”. Por su lado, Viciconte manifestó que no buscaba el enfrentamiento y defendió a su pareja, Fabián Cubero, ante cuestionamientos sobre su voz. Los cruces versaron sobre cuestiones personales, acusaciones de bullying y defendieron su postura ante la opinión pública.

La disputa incluyó nuevos recuerdos del pasado, cuando Gladys reiteró la acusación de agresión física previa. Viciconte insistió en la existencia de pruebas grabadas para desmentir esa versión. En torno a ambas, Tyago Griffo acompañó a su madre y trató de mediar durante los desacuerdos.

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El video muestra la entrada de Gladys, La Bomba Tucumana, a la casa de Gran Hermano en una transmisión en vivo

Gladys La Bomba Tucumana: su llegada a Gran Hermano y la expectativa de nuevos conflictos

El tiempo pasó, y ahora, Gladys La Bomba Tucumana es una participante más de Gran Hermano Generación Dorada. La cantante entró cantando y ofreciendo empanadas a sus compañeros, lo que fue recibido como un gesto distintivo y festivo. La producción seleccionó a una participante de conocido recorrido en televisión y concursos para aportar dinamismo al reality.

Con 61 años y una carrera consolidada, Gladys llevó al reality su experiencia previa en Bailando y Cantando. Esta incorporación promete nuevas situaciones dentro de la casa y mantiene la expectativa por eventuales reencuentros televisivos o mediáticos con figuras como Viciconte.

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Más allá de su rol mediático, Gladys remarcó su disposición a ser percibida de forma auténtica y recalcó que no siempre la imagen pública refleja la realidad personal. Así, inicia una etapa en el reality que podría desafiar las percepciones previas sobre su carácter y su participación en la televisión argentina.