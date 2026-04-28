Eddie Hearn hace realidad una pelea soñada y une a dos leyendas: qué se sabe sobre Joshua vs. Fury

La histórica pelea entre Anthony Joshua y Tyson Fury recibe luz verde tras años de negociaciones en el boxeo británico

El esperado combate entre Anthony Joshua y Tyson Fury ya es una realidad tras sumar a la confirmación oficial la palabra del promotor Eddie Hearn, quien anunció en sus redes sociales que el acuerdo entre ambos excampeones británicos está cerrado.

La noticia, que pone fin a años de especulaciones y negociaciones fallidas, marca un hito en el boxeo británico y mundial, abriendo la puerta a una de las peleas más demandadas por los fanáticos de los pesos pesados.

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El protagonismo de Eddie Hearn en el acuerdo

Hearn, director general de Matchroom Boxing y figura clave en la organización de grandes eventos, fue el encargado de comunicar el avance definitivo en las conversaciones. Su declaración pública, realizada en Instagram, no solo confirmó el cierre del trato, sino que también encendió la expectativa global: “¡Firmado, sellado y entregado! AJ contra Fury está en marcha”, enfatizó el promotor.

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, confirma la firma del acuerdo entre Joshua y Fury para uno de los combates más esperados (Reuters/Andrew Couldridge)

Para Hearn, este enfrentamiento es una deuda pendiente con los seguidores del boxeo, quienes durante años han esperado el cruce entre los dos excampeones británicos.

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La influencia de Hearn en la concreción del acuerdo ha sido determinante. Desde la gestión de los aspectos contractuales hasta la negociación de la plataforma de transmisión, el promotor ha liderado cada paso, buscando no solo satisfacer la demanda del público, sino también elevar el perfil internacional del evento.

Hearn ha sugerido que la pelea podría realizarse en noviembre y que Netflix sería la plataforma elegida para la transmisión, lo que supondría la entrada del gigante del streaming en las grandes citas del boxeo.

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El camino de Joshua y Fury hasta el anuncio

Anthony Joshua se enfrentará a Kristian Prenga en Riad antes del histórico duelo ante Tyson Fury en los pesos pesados (AP Foto/Lynne Sladky)

Anthony Joshua no compite desde el 19 de diciembre de 2025, cuando consiguió una victoria por KO ante Jake Paul. Antes de medirse con Fury, deberá enfrentar en Riad al albanés Kristian Prenga, un rival con 20 triunfos por nocaut y reputación de pegador explosivo. Este combate intermedio no solo representa un desafío deportivo, sino también una prueba antes de la cita histórica con Fury.

Por su parte, Tyson Fury llega tras vencer el 11 de abril al ruso Arslanbek Makhmudov en el estadio del Tottenham.

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Inmediatamente después de su victoria, Fury lanzó un mensaje directo a Joshua y a la afición, reclamando públicamente la realización del combate: “Ahora quiero darte la pelea que todos han estado esperando. Te quiero a ti, AJ, Anthony Joshua, démosle a los aficionados al boxeo lo que quieren: la Batalla de Inglaterra”, declaró el púgil, incrementando la presión sobre los promotores.

Impacto mediático y expectativa global

La transmisión del combate Joshua vs Fury a través de Netflix promete transformar el acceso global al boxeo y atraer nuevas audiencias (Reuters/Andrew Couldridge)

La confirmación del acuerdo ha generado una ola de repercusión en medios internacionales y redes sociales. La opción de que Netflix transmita el evento amplía el alcance potencial del combate, superando las fronteras de los canales tradicionales de pago por evento y acercando el boxeo a nuevas audiencias. Para Hearn, la clave está en ofrecer un espectáculo a escala global: “El mundo del boxeo necesita noches como esta”, ha sostenido en varias ocasiones.

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Los detalles sobre la fecha y la sede están aún por anunciarse, pero la ventana de noviembre de 2026 y la transmisión vía streaming se perfilan como los elementos diferenciales que podrían transformar la industria de los deportes de combate.

Hearn ha insistido en que la transparencia y la innovación en la promoción del evento son esenciales para mantener la confianza de los fanáticos y seguir desarrollando el boxeo como un espectáculo internacional.

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Repercusiones históricas y desafíos de la organización

Tyson Fury llega al acuerdo tras vencer a Arslanbek Makhmudov y desafía públicamente a Joshua a la 'Batalla de Inglaterra' (Reuters/Andrew Couldridge)

La pelea entre Joshua y Fury no solo definirá la supremacía del peso pesado británico, sino que también podría sentar un precedente para el futuro de las grandes veladas en el boxeo mundial.

Expertos y analistas coinciden en que la intervención de Hearn ha sido decisiva para destrabar una negociación que llevaba años estancada por motivos contractuales, comerciales y de agenda.

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Además, la incorporación de plataformas digitales como Netflix representa una apuesta estratégica para ampliar la base de seguidores y renovar la forma en que los grandes eventos deportivos llegan al público. La visión de Hearn se alinea con esta tendencia: “El boxeo debe adaptarse a los tiempos y ofrecer a los aficionados una experiencia única, accesible y global”, ha señalado en declaraciones recientes.

Perspectivas y próximos pasos

La entrada de plataformas digitales como Netflix marca el inicio de una nueva era para la promoción y los derechos televisivos en el boxeo mundial

A la espera de la confirmación oficial de la fecha y el lugar, el acuerdo firmado entre los equipos de Anthony Joshua y Tyson Fury —bajo la conducción de Eddie Hearn— es ya un acontecimiento que redefine el presente y el futuro del boxeo profesional.

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Para ambos púgiles, el combate representa la oportunidad de saldar cuentas con la historia reciente y responder a una demanda persistente del público. Para Hearn, es la consolidación de su papel como uno de los promotores más influyentes del deporte y la ocasión de demostrar que la innovación en la gestión puede transformar un enfrentamiento largamente esperado en un espectáculo de alcance mundial.