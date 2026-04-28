Los días soñados de Emilia Mernes entre playa, salidas nocturnas y a pura moda

La selfie de Emilia Mernes con un top de encaje rosa

Emilia Mernes publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que retratan distintos momentos de ocio y vida cotidiana en escenarios veraniegos, interiores domésticos y salidas nocturnas. “Mis días con ellos”, escribió, feliz.

Varias de las fotografías tienen como eje central la playa, destacando extensos tramos de arena clara junto al mar turquesa bajo un cielo despejado. En una de las imágenes, sombrillas y reposeras blancas se encuentran alineadas cerca de la orilla, algunas ocupadas por personas, otras vacías, enmarcadas por vegetación baja y sin construcciones a la vista.

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La cantante, divertida junto a una amiga

Otra fotografía muestra un grupo de cinco personas posando para una selfie en la playa, rodeados de vegetación y palmeras. Relajadas, la cantante y sus amigas mujeres lucen bikinis y ropa de verano, una con top rosa y gafas de sol, otra con bikini blanco.

Almorzaron al aire libre: una mesa cubierta por una toalla blanca exhibió hamburguesas, papas fritas y ensaladas, rodeada de amigos en ropa veraniega

En el ámbito doméstico, otra de las imágenes que compartió la cantante la retrata sentada en un sofá claro, abrazando a Roma, su pequeña perra de pelaje blanco y tomando mate. Ahía aparece con una remera blanca y el cabello largo y oscuro suelto, de entrecasa.

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La cantante disfrutó de la playa con una amiga bajo el sol y tomando agua de coco

Una imagen gastronómica mostró un plato hondo de penne con salsa roja y hierbas en un restaurante, iluminado por la luz cálida de una lámpara y rodeado de copas y cestillos de pan

El registro gastronómico aparece en varias escenas. En la playa, uno de sus los amigos de la artista permanece recostado en una reposera cubierta con toalla blanca sonriendo a la cámara, mientras frente a él hay un plato con churros y tres salsas. El entorno muestra sombrillas de rayas rojas y blancas, reposeras vacías y el mar de fondo.

Otra imagen, en un restaurante, presenta un plato hondo de pasta tipo penne con salsa roja y hierbas, rodeado de copas, canastas de pan y platos con restos de comida, bajo la luz cálida de una lámpara pequeña. Sobre una mesa de playa cubierta por una toalla blanca se disponen hamburguesas, papas fritas y ensaladas con pollo o camarones, acompañadas de aderezos y rodeadas de personas con ropa oscura.

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El grupo de amigos de Mernes posó para una selfie en la playa, rodeados de palmeras y vegetación costera, con edificios altos visibles a la distancia

Torta de cumpleaños “vintage 1997”: una vela encendida coronó la torta clara, rodeada de tazas de café y platos en un ambiente íntimo

La celebración de un cumpleaños se evidencia en la imagen de una torta cilíndrica clara con una vela encendida y la frase “vintage 1997” inscrita en negro. Alrededor de la torta hay tazas de café, platos y cubiertos en un ambiente de luz cálida.

Emilia captó una escena de diversión en un ascensor

Los retratos personales incluyen una foto de Emilia con un top de encaje rosa en un interior luminoso, con ventanales y detalles en madera clara al fondo. Otro retrato la muestra con una amiga bajo una estructura roja de playa, ambas en traje de baño, sosteniendo unos cocos y usando sorbetes rojos y blancos.

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Emilia abrazó a Roma, su perra de pelaje blanco, mientras se relajaba en el sofá de su casa, acompañada de una taza de mate y luz natural filtrada por ventanales

Palmeras altas bajo el cielo azul: el entorno tropical destacó en una de las postales, con vegetación frondosa y luz solar intensa

La moda nocturna se refleja en una fotografía de tres mujeres vestidas para una fiesta: una con vestido negro corto y recto, otra con vestido rosa claro con tirantes y falda de lentejuelas, y la tercera con vestido negro ajustado y transparencias. Todas posan juntas en un espacio interior de poca luz.

Emilia posó junto Roma, su perrita

Emilia Mernes disfrutó de un día de playa junto a sombrillas y reposeras blancas alineadas sobre la arena clara, con el mar turquesa de fondo bajo un cielo despejado

La publicación incluye momentos de diversión y distensión, como la imagen de dos mujeres en un ascensor revestido de espejos verdes. Una lleva vestido negro corto y botas, la otra chaqueta marrón, camisa blanca, corbata a rayas, falda corta y botas negras, ambas con reflejos múltiples y un teléfono móvil con funda verde.

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La moda nocturna fue protagonista: Emilia Mernes y sus amigas posaron para la cámara luciendo vestidos de fiesta

La naturaleza y el ambiente tropical están presentes en las imágenes de palmeras elevándose bajo un cielo azul intenso y en el sendero rodeado de vegetación densa donde una mujer viste una camiseta celeste, cortos rojos y sandalias de plataforma, en un entorno de sillas rojas entre la vegetación.

Emilia posando en un sendero rodeado de vegetación densa, con camiseta celeste, shorts rojos y sandalias de plataforma

También aparecen retratos de amistad y, a través de un buzo, Emilia eligió llevar un mensaje contundente con una fuerte definición de vida: “Sé atractiva, divertite y mantenete fiel a vos misma porque la gente te convertirá en villana de todos modos”.

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