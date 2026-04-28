Los días soñados de Emilia Mernes entre playa, salidas nocturnas y a pura moda

Emilia Mernes publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que retratan distintos momentos de ocio y vida cotidiana en escenarios veraniegos, interiores domésticos y salidas nocturnas. “Mis días con ellos”, escribió, feliz.
Varias de las fotografías tienen como eje central la playa, destacando extensos tramos de arena clara junto al mar turquesa bajo un cielo despejado. En una de las imágenes, sombrillas y reposeras blancas se encuentran alineadas cerca de la orilla, algunas ocupadas por personas, otras vacías, enmarcadas por vegetación baja y sin construcciones a la vista.
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Otra fotografía muestra un grupo de cinco personas posando para una selfie en la playa, rodeados de vegetación y palmeras. Relajadas, la cantante y sus amigas mujeres lucen bikinis y ropa de verano, una con top rosa y gafas de sol, otra con bikini blanco.
En el ámbito doméstico, otra de las imágenes que compartió la cantante la retrata sentada en un sofá claro, abrazando a Roma, su pequeña perra de pelaje blanco y tomando mate. Ahía aparece con una remera blanca y el cabello largo y oscuro suelto, de entrecasa.
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El registro gastronómico aparece en varias escenas. En la playa, uno de sus los amigos de la artista permanece recostado en una reposera cubierta con toalla blanca sonriendo a la cámara, mientras frente a él hay un plato con churros y tres salsas. El entorno muestra sombrillas de rayas rojas y blancas, reposeras vacías y el mar de fondo.
Otra imagen, en un restaurante, presenta un plato hondo de pasta tipo penne con salsa roja y hierbas, rodeado de copas, canastas de pan y platos con restos de comida, bajo la luz cálida de una lámpara pequeña. Sobre una mesa de playa cubierta por una toalla blanca se disponen hamburguesas, papas fritas y ensaladas con pollo o camarones, acompañadas de aderezos y rodeadas de personas con ropa oscura.
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La celebración de un cumpleaños se evidencia en la imagen de una torta cilíndrica clara con una vela encendida y la frase “vintage 1997” inscrita en negro. Alrededor de la torta hay tazas de café, platos y cubiertos en un ambiente de luz cálida.
Los retratos personales incluyen una foto de Emilia con un top de encaje rosa en un interior luminoso, con ventanales y detalles en madera clara al fondo. Otro retrato la muestra con una amiga bajo una estructura roja de playa, ambas en traje de baño, sosteniendo unos cocos y usando sorbetes rojos y blancos.
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La moda nocturna se refleja en una fotografía de tres mujeres vestidas para una fiesta: una con vestido negro corto y recto, otra con vestido rosa claro con tirantes y falda de lentejuelas, y la tercera con vestido negro ajustado y transparencias. Todas posan juntas en un espacio interior de poca luz.
La publicación incluye momentos de diversión y distensión, como la imagen de dos mujeres en un ascensor revestido de espejos verdes. Una lleva vestido negro corto y botas, la otra chaqueta marrón, camisa blanca, corbata a rayas, falda corta y botas negras, ambas con reflejos múltiples y un teléfono móvil con funda verde.
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La naturaleza y el ambiente tropical están presentes en las imágenes de palmeras elevándose bajo un cielo azul intenso y en el sendero rodeado de vegetación densa donde una mujer viste una camiseta celeste, cortos rojos y sandalias de plataforma, en un entorno de sillas rojas entre la vegetación.
También aparecen retratos de amistad y, a través de un buzo, Emilia eligió llevar un mensaje contundente con una fuerte definición de vida: “Sé atractiva, divertite y mantenete fiel a vos misma porque la gente te convertirá en villana de todos modos”.
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