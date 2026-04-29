Wanda Nara mostró el look que usará en su debut cinematográfico y develó cómo será su personaje

Wanda Nara debutará en el cine con Lucía, su primer personaje protagónico en ‘¿Querés ser mi hijo?’ (Video: Instagram)

En medio de un presente profesional cargado de proyectos y exposición, Wanda Nara dio un paso más en su carrera artística y sorprendió al mostrar por primera vez a Lucía, el personaje que interpretará en su debut en la pantalla grande. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió un video que deja ver el detrás de escena de su transformación, generando expectativa entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo.

El reel, publicado en su cuenta de Instagram, muestra a Wanda en pleno proceso de estilismo, rodeada de profesionales que trabajan en su look para dar vida a este nuevo rol. En las imágenes se la ve con una chaqueta verde y jeans, mientras distintas manos se encargan de su maquillaje y peinado. La aplicación de labial, sombras y los retoques en su cabello forman parte de una secuencia que combina lo íntimo con lo profesional, en un ambiente luminoso donde se alcanza a distinguir una cama al fondo, reforzando la sensación de un set relajado pero enfocado.

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Con un simple “Hola Lucía” acompañado de un corazón, la presentadora presentó oficialmente a su personaje, marcando un hito en su carrera. No se trata de una aparición menor: Wanda será la protagonista de ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que ya comenzó su rodaje en Uruguay y que promete mezclar humor, romance y situaciones inesperadas.

La comedia romántica ‘¿Querés ser mi hijo?’ se encuentra en pleno rodaje en Uruguay y narra la historia de una mujer que busca reinventarse tras una crisis personal

En esta historia, Lucía es una mujer de 40 años que atraviesa una crisis personal luego de descubrir la infidelidad de su pareja. Obligada a recomenzar, regresa a su antiguo departamento de soltera y se enfrenta al desafío de reconstruir su vida desde cero. En ese contexto aparece Javier, un joven de 23 años interpretado por Agustín Bernasconi, con quien establece un vínculo tan peculiar como clave para el desarrollo de la trama.

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La propuesta que ella le hace —simular que es su hijo para poder acceder a una entrevista laboral— es el punto de partida de una historia que, como suele ocurrir en este tipo de relatos, comienza como una mentira funcional y termina derivando en una relación mucho más profunda. La diferencia de edad y las circunstancias en las que se conocen agregan tensión y atractivo a una narrativa que apuesta por lo emocional sin perder el tono liviano.

El elenco se completa con figuras reconocidas como Jean Pierre Noher y Charo López, quienes acompañan a Wanda en esta experiencia cinematográfica. Las primeras imágenes difundidas del rodaje ya anticipan una dinámica marcada por la complicidad entre los personajes y momentos que combinan humor con situaciones de mayor intensidad emocional.

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El elenco de ‘¿Querés ser mi hijo?’ incluye a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, quienes acompañan a Wanda Nara en su primer proyecto cinematográfico

El proyecto no solo representa un nuevo desafío para Wanda Nara, sino también una apuesta fuerte dentro de la industria local. Se trata de una remake de una comedia mexicana que tuvo gran éxito, adaptada a un contexto más contemporáneo y con elementos que dialogan con las nuevas formas de vincularse. La combinación de generaciones, el juego de identidades y la posibilidad de reinventarse después de una crisis son algunos de los ejes que atraviesan la película.

Detrás de cámara, el clima parece ser igual de importante que lo que se verá en pantalla. Las imágenes del rodaje muestran un equipo distendido, con momentos de risas y trabajo compartido, lo que sugiere una producción que apuesta tanto al resultado final como al proceso creativo.

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Mientras tanto, Wanda continúa ampliando su presencia en distintos formatos. En paralelo a este proyecto cinematográfico, también participa en una serie vertical junto a Maxi López, su expareja, en una propuesta que ficcionaliza parte de su historia personal. Este cruce entre vida privada y ficción parece ser una constante en su carrera actual, donde cada paso genera repercusión.

Con la presentación de Lucía, Wanda Nara no solo oficializa su llegada al cine, sino que también deja en claro su intención de explorar nuevos territorios artísticos. El desafío será sostener esa expectativa y transformar este debut en una experiencia que trascienda lo mediático para consolidarse en la pantalla grande.

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